اعلام مصوبات نشست هماهنگی لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور در فصل ۰۶-۱۴۰۵ یکشنبه گذشته (۲۹ شهریور) با حضور نمایندگان تیم های شرکت کننده در هتل المپیک برگزار شد.



این نشست با حضور جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال، میثم علیپور رئیس سازمان لیگ و دیگر مسئولان این سازمان همراه با نمایندگان ۱۲ تیم ثبت نام شده برگزار شد و طی آن در مورد نحوه برگزاری لیگ و پیش بینی تمهیدات موردنظر در صورت مواجه شدن با اتفاقات غیرقابل پیش بینی، برنامه ریزی بازی های پیش فصل، زمان آغاز لیگ، پنجره دوم نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان خارجی بحث و بررسی های لازم صورت گرفت.

سازمان لیگ بسکتبال پس از بررسی های تکمیلی مصوبات این نشست را به این شرح اعلام می کند:

*فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از پنجشنبه ٣٠ مهر آغاز خواهد شد. ۱۵ تا ۲۰ مهر زمان برگزاری دیدارهای پیش فصل خواهد بود.

*هر یک از تیم های حاضر در لیگ باید یک شهر دیگر را به عنوان میزبان دیدارهای خود تعیین کنند تا در صورت مواجه با شرایط خاص و غیرقابل پیش بینی در جریان مسابقات و در یکی از شهرهای میزبان اصلی، بازی در صورت امکان به گزینه میزبانی دوم منتقل شود.

*سهمیه بازیکن خارجی برای هر تیم ٣ نفر است که باید به ترتیب پیش از آغاز فصل، پیش از نیم فصل و پیش از نیمه نهایی جذب شوند. در صورت عدم رعایت زمان بندی اعلام شده در مورد جذب بازیکنان خارجی، تیم موردنظر حداکثر از ۲ بازیکن خارجی می تواند استفاده کند.

*سهمیه باریکنان داخلی برای هر تیم ١٧ نفر است مشروط به اینکه در مورد ٢ نفر از آنها سقف سنی زیر ٢٣ سال رعایت شود.

*سازمان لیگ یک بازه زمانی مشخص را برای صرفا ثبت نام بازیکنان زیر ٢٣ سال در قالب پنجره نقل و انتقالات تعیین خواهد کرد.

اسامی ۱۲ تیمی که حضورشان برای فصل جدید لیگ برتر بسکتبال را قطعی کرده‌اند، به این شرح است:

شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز (لیگ برتری‌های فصل قبل)، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان (راه یافته از لیگ حرفه‌ای)