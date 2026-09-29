مصدومیت مدافع روسیه و نگرانی از وضعیت چمن پیش از دیدار با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه امروز سه شنبه در شهر کازان برگزار می شود.

با این حال در فاصله کمتر از ۹ ساعت مانده به این دیدار، رسانه‌های این کشور از غیبت قطعی یکی از مدافعان روسیه و همچنین شرایط نامناسب زمین ورزشگاه «آک‌بارس آرنا» کازان خبر دادند.

بر اساس گزارش سایت «rfs»، «کریل دانیلوف» مدافع زسکا مسکو به دلیل التهاب تاندون قادر به همراهی تیم ملی روسیه مقابل ایران نخواهد بود. والری کارپین، سرمربی روسیه نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته است این بازیکن در حال طی کردن روند درمان و بازگشت به شرایط مسابقه است.

مصدومیت دانیلوف در شرایطی رخ داده که خط دفاعی روسیه نیز با مشکلات دیگری مواجه است و وضعیت چند بازیکن این تیم از جمله لیتوینوف، موروزوف و سیلیانوف نیز در روزهای اخیر تحت بررسی قرار داشته است.

از سوی دیگر، کیفیت چمن ورزشگاه محل برگزاری مسابقه نیز به یکی از دغدغه‌های تیم روسیه تبدیل شده است. «ماتوی سافونوف» دروازه‌بان روسیه پس از تمرین این تیم با اشاره به شرایط زمین از کم‌پشت بودن بخش‌هایی از چمن و نمایان بودن خاک در نقاطی از زمین گلایه کرده است.

سافونوف همچنین عنوان کرده که پس از تمرین، لباس بازیکنان به دلیل شرایط زمین کاملاً خاکی شده است. «الکساندر گولووین» نیز با اشاره به کیفیت زمین اعلام کرده که شرایط موجود ایده‌آل نیست و می‌تواند کار هر دو تیم را دشوار کند.