انتقاد عضو شورای شهر از ایران خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی در چهارصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش محله گردی از محله پیکان شهر، اظهار کرد: شهرک پیکان شهر در ناحیه چهار منطقه ۲۲ قرار دارد که ۷۰ بلوک و هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی با جمعیت ۶ هزار نفر دارد. ۹۰ درصد از ساکنان نیز بازنشستگان شرکت ایران خودرو هستند.

وی افزود: این شهرک در سال ۱۳۵۲ ساخته شده و جز تعمیرات داخلی، هیچ اقدامی برای نوسازی این شهرک صورت نگرفته است. آنچه در این شهرک دیدیم تنها مصداق ناایمنی نبود و شرایط به گونه ای است که مردم مراقب هستند که ستون ها روی سر آنها فرو نریزد.

امانی با بیان اینکه وضعیت مالکیتی یکی از مشکلات شهروندان در این محله است، تصریح کرد: ایران خودرو در این محله زمینه لازم را برای بازسازی فراهم نکرده و برخی شهروندان در شرایط سختی در منازل مسکونی این محله زندگی می کنند.

وی با اعلام اینکه یکی از جدی ترین مشکلات پیکان شهر وضعیت فاضلاب این محله است، یادآور شد: شبکه لوله کشی آب در این محله بسیار فرسوده است. کنتورهای آب نیز وضعیت نامطلوبی دارند و هراز چند وقت یکبار شاهد ترکیدگی آنها هستیم.

امانی در ادامه یادآور شد: در این شهرک ۶ مدرسه وجود دارد که با فرسودگی دست و پنجه نرم می کنند. شهرداری آسفالت این مدارس را انجام داده اما ساختمان آن فرسوده است. این وضعیت آموزشی آن هم در شهر تهران و به ویژه در شهرکی که مالکیت آن با یکی از ثروتمندترین شرکت های کشور است، جای تأسف دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این شهرک ۲۳ هکتار فضای سبز دارد اما نگهداشت آن با مشکل مواجه است، تصریح کرد: شهرداری لطف کرده و سه نیروی فضای سبز در اختیار شهرک قرار داده اما نگهداشت و آبیاری این ۲۳ هکتار از توان سه نفر خارج است. بخشی از آن را شهروندان آبیاری می کنند اما اذعان دارند که نمی توانند بیش از این وارد عمل شوند.

امانی با تأکید بر اینکه دو بازار تره بار در این شهرک فعال است، گفت: دو پل در محدوده بین منطقه ۲۱ و ۲۲ قرار دارد که سالهاست نیمه کاره و بدون استفاده باقی مانده و شهروندان برای تردد بین این دو منطقه باید ۱۲ کیلومتر مسیر را طی کنند.

وی همچنین تصریح کرد: نوسازی و ایمن سازی ساختمان های مسکونی و ایجاد امکان ورود سرمایه گذاران توسط ایران خودرو، تعیین تکلیف تصفیه خانه، احیای وضعیت ذخیره آب، بازسازی لوله های اتصال، رسیدگی به وضعیت ۶ مدرسه شهرک، تأمین اعتبار برای تعمیر سرویس های بهداشتی محوطه مدارس، توجه به فضای سبز، ایمن سازی تأسیسات فرسوده و شبکه برق، جمع آوری کابل های برق عریان و تعیین تکلیف دو پل متعلق به شهرداری و وزارت شهرسازی و تعیین تکلیف حریم باغ گیاه شناسی و حقوق مالکانه شهروندان در این محدوده از جمله درخواست های ساکنان این محله است.