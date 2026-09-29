سقوط آسانسور در خیابان شوش شرقی ۵ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اورژانس استان تهران از مصدومیت پنج نفر در پی سقوط آسانسور در خیابان شوش شرقی خبر داد که مصدومان پس از اقدامات اولیه به سه بیمارستان منتقل شدند.

حوالی ساعت ۱۵:۱۱ امروز سه‌شنبه، حادثه سقوط آسانسور در خیابان شوش شرقی به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.

بلافاصله پس از اعلام حادثه، چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل اعزام شدند.

بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس استان تهران، در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی از سوی کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان‌های هفتم تیر، لقمان حکیم و بهارلو منتقل شدند.