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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

پروژه ۵۱۹واحدی نهضت ملی مسکن کوی سامان قیدار زنجان ٨٥ درصد پیشرفت دارد

پروژه ۵۱۹واحدی نهضت ملی مسکن کوی سامان قیدار زنجان ٨٥ درصد پیشرفت دارد

زنجان- رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده از پیشرفت ٨٥ درصدی عملیات اجرایی پروژه ۵۱۹ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در قالب پروژه کوی سامان شهر قیدار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال خلجی، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه ۵۱۹ واحدی نهضت ملی مسکن کوی سامان قیدار اظهار کرد: از مجموع ۵۱۹ واحد ۱۳۲ واحد تحویل شده و یا در شرف تحویل است و ۱۳۲ واحد دیگر نیز تا پایان سال و با تکمیل آورده متقاضیان قابل واگذاری خواهد بود.

وی ادامه داد: سایر واحدهای پروژه نیز در دست اجرا قرار دارد و با تکمیل آورده متقاضیان، روند ساخت و تکمیل آن در سال آینده ادامه خواهد یافت.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده (استان زنجان )،با اشاره به وضعیت آماده‌سازی سایت کوی سامان گفت: این سایت در مجموع ۲۵ هکتار مساحت دارد که حدود ۶ هکتار آن به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است. با این حال، تأمین و اجرای زیرساخت‌ها و آماده‌سازی معابر و فضاهای عمومی کل سایت بر عهده اداره راه و شهرسازی بوده و در همین راستا عملیات اجرایی در حال انجام است.

خلجی افزود: در حال حاضر عملیات جدول‌گذاری در اکثر معابر سایت ۲۵ هکتاری کوی سامان انجام شده، عملیات خاکی شامل خاک‌برداری و خاک‌ریزی تقریباً به اتمام رسیده و اجرای لایه ساب‌بیس در دست اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، معبر ورودی اصلی سایت در روزهای آینده آسفالت خواهد شد و عملیات آسفالت‌ریزی در فازهایی از پروژه که واحدهای آن تکمیل شده‌اند نیز اجرا خواهد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده(استان زنجان)، تأکید کرد: روند اجرای عملیات عمرانی و آماده‌سازی زیرساخت‌های سایت به‌صورت مستمر در حال پیگیری است تا با تکمیل مراحل باقی‌مانده، زمینه بهره‌برداری و تحویل واحدهای مسکونی مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده فراهم شود.

کد مطلب 6962849

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