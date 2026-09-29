مومنی: مدیریت شهری خط مقدم خدمت به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، اسکندر مومنی در نشست مشترک شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌ها با حضور رئیس جمهور، با تبریک روز آتش‌نشانی و ایمنی و بزرگداشت هفته دفاع مقدس، از مواضع منطقی، قاطعانه و شجاعانه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیر کرد.

وزیر کشور ضمن ارائه گزارشی درخصوص برخی اقدامات مجموعه شهرداری‌ها که در راستای اهداف دولت چهاردهم نیز بوده است، اظهار کرد: شهرداری‌ها درخصوص موضوعات مربوط به جنگ و ارائه تسهیلات لازم برای حضور مردم در میدان نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

وی عدالت آموزشی را حوزه مهم دیگری دانست که شهرداران در آن ایفای نقش کرده‌اند.

وزیر کشور در این خصوص اظهار کرد: شهرداری‌ها برای ساخت ۹۸۵ باب مدرسه به مساحت ۳ میلیون متر مربع، زمین رایگان و مجوز اختصاص داده‌اند؛ همچنین حدود ۲ همت توسط شهرداری‌ها برای احداث این مدارس کمک مالی مستقیم شده است.

مومنی با اشاره به حوزه حمل و نقل به عنوان یکی از اولویت‌های معاونت عمران وزارت کشور گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۴۴۰۰ دستگاه خودرو، از جمله ۲۶۸۴ دستگاه تاکسی و ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به شیوه مشارکتی به شهرداری‌های کلان‌شهرها اهدا شده است.

وی حوزه اقتصاد و معیشت مردم را از دیگر عرصه‌های حضور فعالانه شهرداری‌ها دانست و افزود: ۱۶۲۸ بازار فعال تره‌بار و ارزاق عمومی و ۲۴ بازارچه مرزی نیازمندی‌های مردم را با کمتر از قیمت بازار در اختیار عموم قرار می‌دهند.

مومنی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شهرداران با توجه به فعالیت مستمر در حوزه عمرانی، کمبود نقدینگی را عموماً از طریق مولدسازی و تهاتر املاک با پیمانکاران جبران می‌کنند. در دولت کنونی و دولت‌های گذشته، مبالغی برای مولدسازی در بودجه پیش‌بینی می‌شد، اما به نظر می‌رسد طی حدود ۲۰ سال گذشته، بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد آن محقق نشده باشد. حتی شاید حجم تهاتر و مولدسازی که یک شهردار کلانشهر انجام می‌دهد، از مجموع مولدسازی کشور بیشتر باشد؛ این امر ناشی از فرایندهای طولانی موجود است.

وی افزود: این پیشنهاد پیش‌تر نیز مطرح شده بود که اگر شهرداری‌ها، به دلیل برخورداری از سازوکار و تجربه لازم، کارگزاری و تولیت مولدسازی املاک وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را بر عهده بگیرند، پیش‌بینی بودجه‌ای قطعاً محقق خواهد شد، نه در حد ۱۰ تا ۱۵ درصدی که تقریباً هر سال تکرار می‌شود. همچنین شهرداری‌ها می‌توانند منابع حاصل را بر اساس اولویت‌هایی که دولت تعیین کرده است، هزینه کنند.

وزیر کشور درباره جانفشانی آتشنشانان نیز اظهار داشت: در مدیریت بحران بندر شهید رجایی شاهد ایثارگری و اقدام حساب‌شده آتشنشانان استان‌های مختلف که به محل اعزام شده بودند، بودم. لازم می‌دانم، از اقدامات و تعهد کاری جامعه بزرگ آتشنشانان کشور تجلیل کنم.

در این نشست مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در مدیریت شهری و روستایی کشور در دولت چهاردهم گفت: خدمت‌رسانی چابک‌تر و کارآمدتر توسط شهرداری‌ها یک باور در دولت چهاردهم است و حضور متعدد رئیس جمهور در نشست‌های حوزه عمرانی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نشان بارز اعتماد به این حوزه و نتیجه‌بخشی آن است.

وی موضوع انرژی را از اولویت های اساسی کشور دانست که شهرداران می‌توانند با اقدامات فوری از نگاه صرفه‌جویی در ۳۱ استان کشور و با بهره‌برداری از توان محلات، ابزارهای تبلیغاتی کلان مقیاس در سطح شهرها، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی با نگاه پویشی مورد انتظار در آن نقش موثری ایفا کنند.

نصرتی با اشاره به نقش شهرداران در حوزه معیشت و اقتصاد گفت: سازمان‌های همیاری‌ شهرداری‌های مراکز استان‌ها با کارگزاری در ۴۶ میدان میوه و تره‌بار، ۱۶۲۸ بازار و ۵۱ فروشگاه پروتئینی با عرضه اقلام حداقل ۳۰ درصد زیر قیمت بازار، نقش قابل‌قبولی در کمک به معیشت مردم بر عهده دارند.

ساختمان سبز و پدافند غیرعامل و همچنین تبیین نقش شهرداری‌ها در قانون الزام به اسناد رسمی در دستورکار این جلسه قرار داشت که معاون وزیر کشور و شهرداران کلانشهرها و مراکز استان نکات و دیدگاه‌های خود را در این خصوص ارائه کردند.

مسعود نصرتی، ضمن گرامیداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار داشت: شهرداری‌ها جدا از کمک‌های فوری و کوتاه‌مدت، مسابقه‌ای بین‌المللی برای بنای یادبود شهدای این شهر برگزار خواهند کرد تا فاخرترین طرح برای این منظور اجرا شود.

در ادامه تعدادی از شهرداران نکات، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص افزایش اختیارات و آمادگی برای همکاری کامل با دولت، با رئیس جمهور و وزیر کشور در میان گذاشتند و از نقش دولت در دو جنگ تحمیلی اخیر و سخنان و مواضع شجاعانه رئیس جمهور محترم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجلیل کردند.

در این نشست تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و پست بانک در جهت عدالت اقتصادی و تخصیص هدفمند منابع و حمایت از اشتغال در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها امضا شد.

همچنین به مناسبت روز آتش‌نشانی و ایمنی، از مدیران عامل برتر آتش‌نشانی کشور توسط رئیس جمهور تقدیر به عمل آمد و در انتهای این نشست به ابتکار شهردار قم، تندیس آتش‌نشان به نمایندگی از آتش‌نشانان کشور تقدیم رئیس جمهور شد.