به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد تقی کرامتی شامگاه سه‌شنبه در شورای اداری شهرستان گلپایگان با اشاره به ضرورت حضور روحانیون در اجرای طرح‌ محله‌محور شهید سلامی ، اظهار کرد: این درخواست، درخواست به‌جایی است و خود من نیز انتظار دارم دوستان روحانی در مسائلی از این دست که طبیعتاً حضور و محوریت آنها می‌تواند کار را بهتر راه بیندازد و جلو ببرد، حضور داشته باشند.

وی افزود: طبیعتاً اینکه بخواهیم با همه هماهنگی کنیم و فرماندار با تک‌تک دوستان روحانی به یک زبان واحد به توافق برسد، امکان‌پذیر نیست، اما اگر اهتمام لازم وجود داشته باشد و ضرورت مسئله به‌درستی فهم و درک شود که قرار است در این طرح چه اتفاق و چه مسائلی دنبال و پیگیری شود، می‌توان از ظرفیت روحانی، امام جماعت و مسجد محله به شکل مؤثرتری استفاده کرد.

به گفته وی: نقش روحانی، امام جماعت محله و مسجد می‌تواند در پیشبرد این طرح تأثیرگذار باشد و بخشی مهمی از انتظارات را برآورده کند.

وی با اشاره به ضرورت توجیه عوامل اجرایی طرح، گفت: بخشی از مسئله به این موضوع بازمی‌گردد که روحانی، مسئول پایگاه یا شورایی که قرار است در محله شکل بگیرد، هنوز نسبت به اهداف طرح به‌طور کامل توجیه نشده باشند.

امام جمعه گلپایگان ابراز کرد: گاهی طرح‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و ممکن است این تصور ایجاد شود که چنین برنامه‌هایی پیش از این نیز اجرا شده و نتیجه‌ای نداشته است؛ بنابراین ابتدا باید خود دوستان در این موضوع کاملاً توجیه شوند و نقش آنها مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از مشخص شدن نقش‌ها و توجیه کامل عوامل، ان‌شاءالله پیگیری و تأکید لازم برای اجرای بهتر طرح انجام خواهد شد.

طرح محله محور شهید سلامی باید در محلات رونق بگیرد

علی‌اکبر رضایی فرماندار گلپایگان با اشاره به اینکه طرح‌های محله‌محور در این شهرستان به نام شهید سپهبد سلامی مزین شده است، اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف تقویت فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در سطح محلات، بر اساس تقسیم‌بندی شهرستان به ۴۰ محله شهری و روستایی انجام می‌شود.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی اجمالی عدم موفقیت طرح شهید سلامی اظهار کرد: ممکن است بعضی از افرادی که برای این طرح انتخاب شده‌اند، توانمندی‌هایی داشته باشند و کارنامه موفقی نیز داشته باشند، اما شاید نسبت به این موضوع تبیین لازم صورت نگرفته یا انگیزه لازم را نداشته باشند.

وی افزود: باید حتماً در این زمینه تجدیدنظر شود؛ ممکن است فردی در حوزه ورزشی، عمرانی، اقتصادی یا مسائل دیگر بسیار خوب کار کند، اما نسبت به این طرح انگیزه یا وقت لازم را نداشته باشد.

وی تصریح کرد: اهمیت این موضوع باید به‌خوبی برای افراد تبیین شود. هدف ما این است که اگر خدای ناکرده اتفاق، بحران یا مشکلی پیش آمد، هر محله خودش یک مدیریت داشته باشد .

رضایی ادامه داد: باید مشکلات در خود محله و توسط خود مردم محله حل شود؛ چه قبل از بحران، چه در زمان بحران و چه بعد از بحران. فلسفه تشکیل این شورا همین است و مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز باید در همان محل مدیریت شود.

وی با اشاره به مسائل فرهنگی بیان کرد: نباید تصور کنیم مشکل حوزه فرهنگی فقط پول و بودجه است. حتی اگر بودجه هم وجود داشته باشد، نخستین مشکل، موازی‌کاری زیاد در حوزه فرهنگی است.

وی با اشاره به جایگاه امام جماعت در مساجد گفت: وقتی امام جماعت مسجد می‌گوید موضوع مشورتی است، یعنی مسئول مربوطه مشورت می‌گیرد و در نهایت خودش باید درباره اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم بگیرد.

فرماندار گلپایگان ادامه داد: مشکل ما این است که وقتی هیئت‌مدیره تشکیل می‌دهیم، برخی تصور می‌کنند باید نگاه سهامداری و مالکیتی داشته باشند، در حالی که قانون کاملاً مشخص کرده است که مسجد روحانی‌محور است و اجازه بدهید این روند حاکم باشد.

وی ابراز کرد: اگر این موضوع از دست خارج شود و بخواهیم هر بار رأی‌گیری کنیم که مثلاً سه نفر این نظر را دارند و دو نفر نظر دیگری دارند، از فلسفه و رسالت مسجد و شأن نزول آن خارج می‌شویم.

رضایی گفت: باید در این زمینه کمک شود؛ همان‌طور که در یک اداره، اگر کارمند نظری بدهد، رئیس می‌تواند آن را بپذیرد یا نپذیرد، اما مسئولیت و اختیار تصمیم با رئیس است. مسئولیت و اختیار باید در کنار هم باشد و این موضوع حتماً باید برای افراد توجیه شود.

به گفته وی : با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد و با توجه به شرایط موجود، باید با جدیت بیشتری برای تقویت و اجرای طرح شهید سلامی اقدام شود.

روحانی موتور محرک اجرای طرح‌ محله‌محورشهید سلامی است

سرهنگ سید عباس میرکریمی فرمانده سپاه گلپایگان با اشاره به ضرورت توجه به نقش روحانی در اجرای طرح‌های محله‌محور شهید سلامی اظهار کرد: این برنامه‌ای که قرار است در محله راه بیفتد، یک موتور محرک می‌خواهد و موتور محرک آن روحانی است؛ چراکه روحانیت نقش مهمی در پیشبرد این طرح دارد.

وی افزود: بعضی افراد در این زمینه فعالیت می‌کنند، اما برخی دیگر فقط دور می‌زنند و کار پیش نمی‌رود؛ بنابراین اگر موتور محرک وجود نداشته باشد، یا خسته باشد یا اصلاً حضور نداشته باشد، طبیعتاً طرح به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

سرهنگ میرکریمی تصریح کرد: فرمانده حوزه باید اختیار داشته باشد که اگر فردی در این زمینه فعالیت نمی‌کند، او را تغییر دهد. نباید این اختیار را در دست کسی قرار داد که صرفاً به دلیل اینکه بسیجی فعال است، مسئولیت اجرای طرح را نیز بر عهده بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است فرمانده یک پایگاه در زمینه دیگری فردی فعال و توانمند باشد، اما در این زمینه فعالیت لازم را نداشته باشد؛ بنابراین باید در انتخاب افراد، تناسب مسئولیت با توانمندی و انگیزه آنها مورد توجه قرار گیرد.

سرهنگ میرکریمی تأکید کرد: اصل موضوع، مسجدمحور بودن این طرح است و برای اینکه برنامه‌های محله‌محور به نتیجه برسد، باید نقش روحانی و مسجد در این ساختار به‌درستی مورد توجه قرار گیرد.