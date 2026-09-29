حسن اصغریان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و ایمنی، از خدمات و تلاشهای آتشنشانان بهویژه نیروهای فعال در مناطق روستایی قدردانی کرد و نقش آنان را در تأمین ایمنی و خدمترسانی به ساکنان روستاها مورد توجه قرار داد.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۵ مهرماه، روز روستا، اظهار کرد: مازندران در نمایشگاه دستاوردهای روستایی کشور که از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در تهران برگزار میشود، حضوری فعال خواهد داشت و ظرفیتها و توانمندیهای روستاهای استان در این رویداد معرفی میشود.
اصغریان با بیان اینکه تقویت زیرساختها و شتاببخشی به روند توسعه روستاها از اولویتهای مجموعه امور روستایی استانداری است، افزود: با وجود محدودیتهای موجود در منابع مالی، در شش ماه نخست سال جاری بیش از ۱.۵ همت از محل درآمدهای ارزش افزوده و دیگر ردیفهای قانونی به حساب دهیاریهای مازندران واریز شده است.
وی ادامه داد: استفاده صحیح از این منابع و هدایت اعتبارات به سمت طرحهای مورد نیاز روستاها میتواند زمینهساز ارتقای خدمات عمومی و اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی در مناطق روستایی باشد.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران بر ضرورت نظارت مستمر بخشداریها بر نحوه اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی تأکید کرد و گفت: همراهی و مشارکت مردم روستاها در اجرای طرحها، یکی از عوامل مؤثر در تحقق برنامههای توسعه روستایی است.
اصغریان همچنین رعایت انضباط مالی را از الزامات فعالیت دهیاریها دانست و خاطرنشان کرد: دهیاران باید تمامی هزینهکردها و اقدامات مالی را مطابق قوانین، آییننامههای مالی و بودجهای و ضوابط جاری کشور انجام دهند.
وی تأکید کرد: شفافیت در نحوه هزینهکرد منابع و رعایت چارچوبهای قانونی، زمینه استمرار خدمترسانی مطلوب و هدایت اعتبارات به سمت نیازهای واقعی روستاها را فراهم میکند.
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