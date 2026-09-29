به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد حسینی خراسانی شامگاه سه‌شنبه در مراسم هفتمین روز رحلت آیت‌الله شبیری زنجانی که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد با اشاره به جایگاه فقها در مکتب اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: با هدایت، عنایت و حمایت ائمه اطهار(ع)، به‌ویژه در دوران غیبت حضرت ولی‌عصر(عج)، فقهای شیعه به عنوان راهنمایان امت اسلامی و پاسداران معارف دین شناخته شدند.



وی افزود: در میان فقهای بزرگ شیعه، علامه حلی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در مقدمه کتاب ارزشمند تذکرة الفقهاء هنگام یادکرد از فقها تعبیری درباره آنان به کار برده که نشان‌دهنده عمق نگاه مکتب اهل‌بیت(ع) به مقام فقاهت است و از فقها با تعبیر سلام‌الله علیهم یاد می‌کند.



حسینی خراسانی ادامه داد: این نوع تعبیر و تکریم تنها یک ادبیات تشریفاتی نیست بلکه ریشه در آموزه‌های ائمه معصومین(ع) دارد و امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در سخنان خود بر جایگاه عالمان و فقیهان تأکید فراوان داشته‌اند.



وی با اشاره به روایتی از امام باقر(ع) درباره ابان بن تغلب گفت: امام باقر(ع) به ابان فرمود در مسجد مدینه بنشیند و برای مردم فتوا دهد و بیان احکام الهی را بر عهده بگیرد و این دستور نشان می‌دهد که حضور فقیه در میان مردم و پاسخ‌گویی به نیازهای دینی آنان مورد تأکید مستقیم امام معصوم بوده است.



این فقیه شورای نگهبان با اشاره به روایت دیگری از امام صادق(ع) درباره ابان بن تغلب بیان کرد: هنگامی که خبر رحلت ابان به امام صادق(ع) رسید، آن حضرت از این واقعه ابراز اندوه کردند و فرمودند که به خدا سوگند خبر درگذشت ابان قلب مرا به درد آورد.



وی ادامه داد: این روایت‌ها نشان می‌دهد تکریم فقها در سیره ائمه(ع) تنها مربوط به زمانی نیست که یک فقیه از دنیا رفته باشد بلکه فقهای زنده نیز در این مکتب از جایگاه والایی برخوردارند و باید مقام علمی آنان شناخته و معرفی شود.



حسینی خراسانی با تأکید بر ضرورت بزرگداشت مقام فقاهت گفت: وظیفه شرعی، دینی، مذهبی، انسانی و علمی پیروان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) آن است که از فقه و فقاهت و فقها تجلیل و تکریم کنند و این وظیفه را نباید به دوران پس از رحلت بزرگان محدود کرد.



وی با اشاره به جایگاه شخصیت‌هایی همچون زراره بن اعین، برید بن معاویه عجلی و محمد بن مسلم اظهار کرد: اگر تلاش و مجاهدت این فقهای بزرگ نبود، آثار شریعت، نبوت و علوم و معارف خاندان رسالت به شکل کنونی باقی نمی‌ماند و همین بزرگان بودند که در طول تاریخ از میراث علمی اهل‌بیت(ع) پاسداری کردند.



باید مفاخر علمی را در زمان حیات شناخت



استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در طول تاریخ تلاش‌هایی صورت گرفته تا فضای جامعه به گونه‌ای شکل بگیرد که افراد از معرفی و تجلیل مفاخر علمی خود پرهیز کنند اما این رویه نباید مانع شناخت و معرفی بزرگان دین و دانش شود.



وی با اشاره به شخصیت علمی آیت‌الله سیدجلال‌الدین آشتیانی گفت: آشتیانی از عالمان و استادان برجسته‌ای بود که در مشهد مقدس حضور داشت و آثار علمی فراوانی از خود بر جای گذاشت و بنده نیز از محضر ایشان بهره برده‌ام.



حسینی خراسانی افزود: آیت‌الله سیدجلال‌الدین آشتیانی در یکی از آثار خود با تجلیل از آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی از جایگاه علمی ایشان یاد کرده و تأکید داشته است که در علم رجال کم‌نظیر و استوار است و با دقت فراوان به تحقیق پرداخته است.



وی ادامه داد: بنده نیز حدود ۵۰ سال است که با این فقیه بزرگ آشنایی دارم و از محضر ایشان استفاده کرده‌ام و در سال‌های گذشته بارها در کتابخانه عظیم آستان قدس رضوی شاهد حضور ایشان و تحقیقاتشان درباره رجال نجاشی بوده‌ام.



شبیری زنجانی از مفاخر فقه و فقاهت است



فقیه شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت معرفی بزرگان حوزه علمیه تصریح کرد: نباید اجازه دهیم فضایی ایجاد شود که از معرفی مفاخر علمی خود هراس داشته باشیم و لازم است بزرگان فقه و فقاهت را در زمان حیاتشان بشناسیم و به جامعه بشناسانیم.



وی با اشاره به شماری از مراجع و عالمان برجسته حوزه‌های علمیه گفت: حضرات آیات عظام مکارم شیرازی، سیدعلی سیستانی، جوادی آملی و نوری همدانی از مفاخر دین و دانش و از چهره‌های برجسته فقه و فقاهت هستند و تکریم این بزرگان باید مورد توجه قرار گیرد.



حسینی خراسانی بیان کرد: امام باقر(ع) از فقهایی همچون زراره بن اعین، برید بن معاویه عجلی و محمد بن مسلم با احترام یاد کرده و محبت خود را نسبت به آنان در زمان حیات و پس از رحلتشان بیان کرده است و این مسئله جایگاه والای فقها را در مکتب اهل‌بیت(ع) نشان می‌دهد.



وی با اشاره به تعبیر صاحب جواهر درباره فقها گفت: فقها حجت‌های خداوند بر بندگان هستند و جامعه باید قدر این بزرگان را بداند زیرا بخش بزرگی از اسلام، معارف دینی و مکتب اهل‌بیت(ع) در طول تاریخ به وسیله فقها و با حمایت مؤمنانه مردم حفظ شده است.



فقاهت میراثی برای نسل‌های مجاهد است



این استاد حوزه علمیه قم در ادامه به نقش فقها در تحولات معاصر اشاره کرد و گفت: این میراث علمی و فقهی در روزگار ما نیز استمرار یافته است و امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی بزرگ که افتخار جهان اسلام است، با برپایی نهضت اسلامی تحولی بزرگ در جهان ایجاد کرد.



وی افزود: شهید سیدحسن نصرالله نیز از شاگردان همین مکتب و فرزند همین فقه و فقاهت بود و در ایام دومین سالگرد شهادت سرافرازانه او و در هفته دفاع مقدس باید به نقش مکتب فقاهت در تربیت مجاهدان و جوانان جان‌برکف توجه داشت.



حسینی خراسانی اظهار کرد: بسیاری از جوانانی که در میدان‌های دفاع و مقاومت حضور یافتند، در دامن فقه و فقاهت تربیت شدند و این مکتب توانسته است در طول تاریخ نسلی را برای پاسداری از دین و ارزش‌های اسلامی پرورش دهد.



وی با بیان اینکه فقها در مکتب اهل‌بیت(ع) از جایگاه بسیار بلندی برخوردارند، گفت: شایسته است فقهایی که از دنیا رفته‌اند با صاحب شریعت محشور شوند و برای عالمانی که امروز از نعمت وجودشان بهره‌مند هستیم نیز استمرار سایه و برکات وجودشان بر امت، کشور و نظام اسلامی را از خداوند مسئلت کنیم.



این فقیه شورای نگهبان در پایان با اشاره به جایگاه ولایت فقیه خاطرنشان کرد: امروز حقیقتی که بسیاری از مسائل جامعه را جهت می‌دهد و از آن با عنوان ولایت فقیه یاد می‌شود، از استمرار همین میراث فقه و فقاهت سرچشمه می‌گیرد.