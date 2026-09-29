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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

لزوم راه‌اندازی بخش‌های «VIP» بیمارستانی در لرستان

لزوم راه‌اندازی بخش‌های «VIP» بیمارستانی در لرستان

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر ضرورت راه‌اندازی بخش‌های «VIP» در بیمارستان‌های استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری عصر امروز سه شنبه در نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد: موضوع راه‌اندازی بخش‌های VIP بیمارستانی باید با جدیت دنبال شود و این طرح به‌صورت مرحله‌به‌مرحله در بیمارستان‌های استان اجرا شود.

راه‌اندازی بخش VIP بیمارستان شهید مدنی

وی افزود: موضوع VIP بیمارستان‌ها را جدی بگیرید و گام‌به‌گام پیش بروید تا این بخش‌ها در بیمارستان‌ها راه‌اندازی شوند و بیماران بتوانند از خدمات و امکانات مناسب‌تری بهره‌مند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان گفت: فرصت کار در لرستان بسیار زیاد است و از روابط عمومی دانشگاه انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی بیشتری درباره فعالیت‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه داشته باشد تا نقاط قوت تقویت و برای رفع نقاط ضعف نیز اقدامات لازم انجام شود.

وضعیت مالی دانشگاه پایدارتر شده است

امیری با بیان اینکه درآمدهای دانشگاه نسبت به گذشته افزایش یافته است، اظهار کرد: از نظر مالی، وضعیت دانشگاه بهتر از قبل شده و با افزایش درآمدها، شرایط مالی دانشگاه به وضعیت پایدارتری رسیده است.

وی همچنین گفت: یک همت به درآمدهای جاری دانشگاه اضافه شده که این موضوع امیدبخش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به وضعیت بدهی‌ها و قراردادهای دانشگاه افزود: در حوزه بدهی‌ها و قراردادها نیز همچنان جای کار وجود دارد و با حمایت و تلاش همکاران می‌توان عملکرد بهتری داشت.

بررسی نیازهای حوزه سلامت پیش از سفر وزیر بهداشت

امیری با اشاره به سفر پیش‌روی وزیر بهداشت به لرستان تصریح کرد: هر مجموعه باید نیازها و ظرفیت‌های حوزه کاری خود را به‌صورت دقیق بررسی کند تا بتوان از این سفر برای تقویت حوزه سلامت استان، به‌ویژه در زمینه تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز سه بیمارستان در حال ساخت، بهترین استفاده را داشت.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان خبره در معاملات دولتی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از نظر کارشناسان می‌تواند از هزینه‌های اضافی و ریخت‌وپاش‌ها جلوگیری کرده و حتی به افزایش درآمدهای دانشگاه کمک کند.

تأمین یک‌ساله دارو و تجهیزات پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان وضعیت دارویی استان را مطلوب توصیف کرد و گفت: از نظر دارویی وضعیت خوب است و باید خریدهای تجمیعی در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی انجام شود تا ملزومات مورد نیاز یک سال فراهم شود.

تصمیم‌گیری جمعی برای حل مشکلات دانشگاه

امیری در ادامه بر نقش مأموریت‌محوری و اتخاذ تصمیم‌های جمعی در سطح مدیران تأکید کرد و افزود: برای حل‌وفصل مشکلات دانشگاه در حوزه‌های مختلف، لازم است تصمیم‌گیری‌ها از طریق کمیته‌های تصمیم‌گیر و اعضای هیئت‌رئیسه انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ارائه راهکارهای اجرایی برای ارتقای شاخص‌های حوزه سلامت نیز باید با هدف حل مشکلات موجود و با مشارکت مدیران و کارشناسان دانشگاه دنبال شود.

کد مطلب 6963003

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