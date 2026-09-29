به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری عصر امروز سه شنبه در نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد: موضوع راه‌اندازی بخش‌های VIP بیمارستانی باید با جدیت دنبال شود و این طرح به‌صورت مرحله‌به‌مرحله در بیمارستان‌های استان اجرا شود.

راه‌اندازی بخش VIP بیمارستان شهید مدنی

وی افزود: موضوع VIP بیمارستان‌ها را جدی بگیرید و گام‌به‌گام پیش بروید تا این بخش‌ها در بیمارستان‌ها راه‌اندازی شوند و بیماران بتوانند از خدمات و امکانات مناسب‌تری بهره‌مند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان گفت: فرصت کار در لرستان بسیار زیاد است و از روابط عمومی دانشگاه انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی بیشتری درباره فعالیت‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه داشته باشد تا نقاط قوت تقویت و برای رفع نقاط ضعف نیز اقدامات لازم انجام شود.

وضعیت مالی دانشگاه پایدارتر شده است

امیری با بیان اینکه درآمدهای دانشگاه نسبت به گذشته افزایش یافته است، اظهار کرد: از نظر مالی، وضعیت دانشگاه بهتر از قبل شده و با افزایش درآمدها، شرایط مالی دانشگاه به وضعیت پایدارتری رسیده است.

وی همچنین گفت: یک همت به درآمدهای جاری دانشگاه اضافه شده که این موضوع امیدبخش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به وضعیت بدهی‌ها و قراردادهای دانشگاه افزود: در حوزه بدهی‌ها و قراردادها نیز همچنان جای کار وجود دارد و با حمایت و تلاش همکاران می‌توان عملکرد بهتری داشت.

بررسی نیازهای حوزه سلامت پیش از سفر وزیر بهداشت

امیری با اشاره به سفر پیش‌روی وزیر بهداشت به لرستان تصریح کرد: هر مجموعه باید نیازها و ظرفیت‌های حوزه کاری خود را به‌صورت دقیق بررسی کند تا بتوان از این سفر برای تقویت حوزه سلامت استان، به‌ویژه در زمینه تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز سه بیمارستان در حال ساخت، بهترین استفاده را داشت.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان خبره در معاملات دولتی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از نظر کارشناسان می‌تواند از هزینه‌های اضافی و ریخت‌وپاش‌ها جلوگیری کرده و حتی به افزایش درآمدهای دانشگاه کمک کند.

تأمین یک‌ساله دارو و تجهیزات پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان وضعیت دارویی استان را مطلوب توصیف کرد و گفت: از نظر دارویی وضعیت خوب است و باید خریدهای تجمیعی در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی انجام شود تا ملزومات مورد نیاز یک سال فراهم شود.

تصمیم‌گیری جمعی برای حل مشکلات دانشگاه

امیری در ادامه بر نقش مأموریت‌محوری و اتخاذ تصمیم‌های جمعی در سطح مدیران تأکید کرد و افزود: برای حل‌وفصل مشکلات دانشگاه در حوزه‌های مختلف، لازم است تصمیم‌گیری‌ها از طریق کمیته‌های تصمیم‌گیر و اعضای هیئت‌رئیسه انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ارائه راهکارهای اجرایی برای ارتقای شاخص‌های حوزه سلامت نیز باید با هدف حل مشکلات موجود و با مشارکت مدیران و کارشناسان دانشگاه دنبال شود.