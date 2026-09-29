به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آبادی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری لرستان با اشاره به ظرفیت‌های لرستان در حوزه سنگ اظهار داشت: احداث نمایشگاه دائمی و پایانه صادراتی سنگ الیگودرز از طرح‌های مهم در مسیر توسعه استان است و تکمیل این زیرساخت می‌تواند خدمات ارائه‌شده به واحدها و صنایع معدنی را یکپارچه کند.

کاهش هزینه تولید با راه‌اندازی پایانه صادراتی سنگ

وی ادامه داد: راه‌اندازی این مجموعه موجب کاهش هزینه‌های تولید در بخش سنگ خواهد شد و با توجه به ظرفیت‌های بالای لرستان در حوزه کانی‌های غیرفلزی، سنگ‌های تزئینی و ساختمانی، می‌تواند به افزایش سوددهی، ایجاد اشتغال و تقویت تولیدات این بخش کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان تأکید کرد: ضرورت دارد اجرای این طرح مطابق برنامه زمان‌بندی پیش برود تا زیرساخت مورد نیاز بخش سنگ استان در موعد مقرر تکمیل و راه‌اندازی شود.

سند توسعه صادرات غیرنفتی لرستان در آبان نهایی می‌شود

امیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سند توسعه صادرات استان گفت: تدوین سند توسعه صادرات غیرنفتی لرستان از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و این سند در آبان‌ماه سال جاری نهایی خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این سند، از پراکنده‌کاری در حوزه صادرات جلوگیری می‌شود و برنامه‌های صادراتی استان به‌صورت منسجم، یکپارچه و هدفمند دنبال خواهد شد تا آثار مثبتی بر فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد استان داشته باشد.

تأکید بر همکاری دستگاه‌ها برای اجرای سند صادرات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های مختلف در تدوین و اجرای سند توسعه صادرات اظهار کرد: اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بخش خصوصی باید همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

امیدی خاطرنشان کرد: این سند باید در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تصویب و نسخه نهایی آن برای تصویب و ابلاغ به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه شود تا زمینه اجرای آن فراهم شود.

آژانس‌های توسعه سرمایه‌گذاری ظرفیتی برای معرفی توان اقتصادی استان

وی همچنین درباره آژانس‌های توسعه سرمایه‌گذاری گفت: این طرح بر اساس ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، ظرفیت ویژه‌ای برای استان محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان افزود: دستگاه‌هایی مانند اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌توانند از این دستورالعمل بهره‌مند شوند تا ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی استان بیش از گذشته معرفی شده و بخش خصوصی نیز از خدمات این آژانس‌ها به شکل مطلوب استفاده کند.