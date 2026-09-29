خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: ورزشکاران کرمانی در حالی به مسابقات آسیایی اعزام شدند که ۲۵ نفر از کاروان ایران را کرمانیها در رشتههای مختلف تیمهای ملی تشکیل میدهند.
تعداد ۲۵ نفری که تا کنون برخی از آنها رقابتهای خود را شروع کرده، برخی به پایان رساندند و برخی هنوز به رقابت نپرداختند.
تا اینجای رقابتها استان کرمان در مدالآوری کاروان ایران صاحب ۲ مدال نقره و ۲ برنز شده است.
محمد کساییپور، به عنوان مربی در تیم ملی بسکتبال مردان به مدال برنز این رقابتها دست پیدا کرد.
فاطمه زهرا سعیدآبادی، دختر جوان کاراته کا کرمانی در فینال این مسابقات موفق به کسب مدال نقره شد و درحالی که میتوانست بر سکوی نخست نیز قرار بگیرد با جایگاه دومی به کرمان بازگشت.
یکی از مدالهای مهم و تاریخی کاروان ایران کسب مدال نقره زهرا زارعی دونده کرمانی تیم ملی ایران در فینال دوی ۴۰۰ متر مسابقات آسیایی ناگویا در بخش زنان بود که با ثبت زمان ۵۲ ثانیه و ۳۸ صدم ثانیه دوم شد و به مدال نقره دست یافت؛ این نخستین مدال تاریخ زنان ایران در «ماده دو» بازیهای آسیایی بود.
محمد سیستانی، نیز که به عنوان سرمربی به همراه تیم ملی بسکتبال ۳ نفره به مسابقات ناگویا اعزام شده بود موفق شد برنز این رقابتها را کسب کند.
این مربی کرمانی در گفتگو با مهر در مورد سطح مسابقات ناگویا گفت: در مرحله گروهی با چین، هنگ گنک و مالزی هم گروه بودیم و با وجوداینکه چین یکی از قدرتهای آسیا در بسکتبال ۳ به ۳ است توانستیم این تیم را شکست دهیم.
وی افزود: مالزی و هنگکنگ را هم شکست دادیم و بهعنوان اول گروه به مرحله حذفی راه پیدا کردیم و برای راه یابی بین ۴ تیم نیاز بود ژاپن میزبان که تیم قوی هم بود را ببریم که مقتدرانه این کار را کردیم.
وی ادامه داد: متأسفانه بین ۴ تیم با اشتباهات داوری و چند اشتباه بازیکنان به قطر باختیم و نتوانستیم به فینال برویم و بازی ردهبندی را با فیلیپین برگزار کردیم و این تیم را بااقتدار شکست دادیم و سوم شدیم.
وی افزود: تمرینات و اردوهای خوبی داشتیم و سطح مسابقات نیز بسیار خوب بود و خداراشکر مدال برنز را کسب کردیم.
پیشاز این محمدحسین فرخی هندبالیست، حمید صادقشاه نشین مربی و فرید علیمرادی نیز کرمانیهای تیم ملی هندبال مردان بودند که نتوانستند بین تیمهای برتر رقابتها راه پیدا کنند.
همچنین مهدی احمدکهنی، ژیمناست کرمانی نیز یکی دیگر از نمایندگان کرمان در مسابقات ناگویا بود که موفق به کسب مدال نشد.
کرمان در انتظار بازیهای بخش پارا
استان کرمان که همواره در بخش پارا جزو استانهای برتر بوده و همیشه مدالآوران زیادی در این بخش داشته منتظر شروع بازیهای آسیایی ناگویا در بخش پارا است.
در تیم والیبال نشسته زنان، کرمان چهار نماینده دارد و فاطمه عباسی، بتول خلیلزاده و رقیه شمسالدین سعید بازیکنان و مریم ایرانمنش بهعنوان سرمربی به همراه تیم ملی به بازیهای پاراآسیایی اعزام میشوند.
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران درمورد آمادگی تیمش برای مسابقات به مهر گفت: اردوی پایانی را قبل اعزام برگزار میکنیم و سطح آمادگی ورزشکاران خوب است.
مریم ایرانمنش، افزود: در تیم ملی جوانگرایی کردیم و امیدواریم فینالیست این دوره از مسابقات باشیم و بتوانیم چین و ژاپن که جزو رقبای اصلی ما هستند را هم شکست دهیم و نتیجه خوبی بگیریم و روی سکو قرار بگیریم.
در پاراشنا سینا ضیغمی نژاد و ابوالفضل ملک اولادی شناگر و محسن پژوهش بهعنوان مربی در تیم ملی حضور دارند.
صادق رحیمی، محمدامین رحیمیزاده و محمدصالح میرزایی نمایندگان کرمان در فوتبال نابینایان هستند.
زهرا نعمتی سرمربی و امین علیخانی نژاد نیز بهعنوان مربی در تیم ملی پاراتیروکمان و در پارا دوومیدانی سعید افروز بهعنوان ورزشکار و سیدمهدی شاهرخی مربی او نمایندگان کرمان هستند.
سعید افروز، دارنده مدال طلای المپیک در رشته پرتاب نیزه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه سطح آمادگی خوبی برای مسابقات ناگویا دارم و در این مدت نیز اردوهای مختلفی داشتیم و امیدوارم بتوانم رکورد خوبی از خودم به جای بگذارم و مدال طلا را کسب کنم.
در گلبال خلیل شهریارینسب و در پارا وزنهبرداری علیاصغر ابارقی نمایندگان کرمان در مسابقات پاراآسیایی هستند و محبوبه محمدخانی بهعنوان داور در ژیمناستیک و زهرا زارعی ورزشکار دوومیدانیکار کرمانی دیگر نمایندگان کرمان در مسابقات آسیایی هستند.
حالا با شروع بازیهای بخش پارا امید به مدالآوری کرمانیها بیشتر هم میشود و باید دید در این مسابقات در پایان سهم مدالهای کرمان از کاروان ایران چه تعداد خواهد بود.
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