رئیس بنیاد مسکن: ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی کشور مقاوم سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌ دلویی عصز سه شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح ۵۶۰ واحدی «خانه امید» شهر خوی اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر نقش گسترده‌تری در تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌برخوردار بر عهده گرفته و طرح‌های مسکن امید با ترکیبی از حمایت‌های دولتی و مشارکت متقاضیان اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح‌ها تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله، کمک‌های بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ امام(ره) و زمین تأمین‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای خانوارهای مشمول پیش‌بینی شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: در صورتی که متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی باشند، مجموع حمایت‌های مالی می‌تواند به حدود یک میلیارد تومان برسد که بخشی از آن از سوی این نهادهای حمایتی تأمین می‌شود.

خواجه‌دلویی با اشاره به استفاده از ظرفیت خیران و منابع حاصل از مالیات‌های اختصاصی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار گفت: همزمان با احداث واحدهای مسکونی، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز این طرح‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: واحدهای طرح «خانه امید» در کمتر از سه طبقه و با زیربنای حدود ۸۰ مترمربع احداث می‌شوند تا با کوتاه شدن فرآیند ساخت، هزینه‌های اجرای پروژه نیز کاهش یابد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور همچنین گفت: تاکنون عملیات اجرایی ۹۰ هزار واحد از برنامه ۲۲۰ هزار واحدی سالانه بنیاد مسکن آغاز شده است.

خواجه‌دلویی درباره اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی مسکن روستایی نیز اظهار کرد: تاکنون سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی مقاوم‌سازی شده و مقاوم‌سازی ۲۰۰ هزار واحد دیگر نیز تا پایان امسال در برنامه قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت برخی روستاهای آذربایجان ‌غربی و شهرستان خوی افزود: شاخص‌های توسعه روستایی در این منطقه در برخی بخش‌ها پایین‌تر از میانگین کشوری است و بنیاد مسکن برای رفع این عقب‌ماندگی، حمایت ویژه‌ای از روستاهای شهرستان خوی خواهد داشت.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور اضافه کرد: هر میزان که روستاهای خوی برای اجرای طرح‌های آسفالت معابر آماده باشند، بنیاد مسکن در تأمین قیر مورد نیاز آنها همکاری خواهد کرد و این حمایت می‌تواند فراتر از سهمیه‌های معمول نیز انجام شود.

روستاهای خوی با مشکلات و محرومیت‌هایی مواجه هستند

فرماندار خوی نیز در این آیین با قدردانی از بنیاد مسکن برای اجرای طرح «خانه امید» اظهار کرد: امیدواریم این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد و واحدهای مسکونی آن در اختیار خانواده‌های واجد شرایط قرار گیرد.

علی علائی افزود: روستاهای شهرستان خوی به‌ویژه روستاهای مرزی با مشکلات و محرومیت‌هایی مواجه هستند و در برخی از این مناطق وضعیت راه‌های روستایی و معابر مناسب نیست.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن برای اجرای طرح‌های هادی، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی خوی نیازمند حمایت و همراهی بیشتر است و انتظار می‌رود با دستور و پشتیبانی مسئولان بنیاد، این بخش نیز با جدیت دنبال شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی نیز در این آیین گفت: طرح «خانه امید» در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و تأمین مسکن خانوارهای دهک‌های یک تا چهار اجرا می‌شود.

علیرضا مقدم افزود: برای اجرای طرح ۵۶۰ واحدی خوی، حدود ۷۵ هزار مترمربع زمین اختصاص یافته و واحدها در قالب ۱۴۰ بلوک چهار واحدی و در ساختمان‌های ۲ طبقه احداث خواهند شد.

وی اظهار کرد: در طراحی این مجموعه تلاش شده است با کاهش فضاهای مشاع و بهینه‌سازی نقشه‌ها، هزینه ساخت واحدها کاهش یابد و مجموع زیربنای پروژه نیز حدود ۴۴ هزار و ۸۰۰ مترمربع خواهد بود.

موافقت بنیاد مسکن با اختصاص ۵ هزار تن قیر رایگان

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی هم در این آیین با قدردانی از اقدامات این نهاد در ساخت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و ایجاد زیرساخت‌ها در روستاها و شهرها اظهار کرد: بنیاد مسکن پروژه‌ها و اقدامات متعددی در حوزه ساخت مسکن، مقاوم‌سازی و ایجاد زیرساخت‌ها انجام داده است که جای قدردانی دارد.

عادل نجف‌زاده با اشاره به تجربه اجرای طرح مسکن مهر در دولت‌های گذشته افزود: در حوزه مسکن، وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی انجام داده است، اما در شهرستان خوی پرونده‌های متعددی وجود دارد که پروژه‌ها در زمین‌هایی قرار گرفته‌اند که مردم در آنها با مشکل مواجه شده‌اند و امیدواریم این مسائل با حضور مدیران مربوطه در هفته آینده حل شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌ها در انتخاب زمین‌های احداث مسکن، از منوچهر خواجه‌دلویی خواست منافع مردم در این انتخاب‌ها لحاظ شود و گفت: نباید در مکانی ساخت‌وساز کنیم که زیرساخت لازم ندارد و پس از احداث واحدها مردم با مشکل آب، برق، گاز و فاضلاب مواجه شوند.

نجف‌زاده تأکید کرد: در کنار آغاز پروژه‌های مسکن باید تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز نیز فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات آب و به‌ویژه فاضلاب شهرستان خوی گفت: ۴۶ درصد شهر خوی فاقد شبکه فاضلاب شهری است و به دنبال رفع این مشکلات هستیم.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس افزود: مدیرعامل و مسئولین شرکت آب و فاضلاب کشور در چند روز آینده مهمان خوی خواهد بود و در این سفر، آغاز عملیات فاضلاب شهرک ولیعصر را کلید خواهیم زد.

نجف‌زاده همچنین با اشاره به وضعیت روستاهای شهرستان خوی اظهار کرد: نسبت به روستاهای خوی نگرانی داریم و در برخی شاخص‌های ملی، روستاهای شهرستان عقب هستند و باید برای رفع این عقب‌ماندگی‌ها اقدامات جدی انجام شود.