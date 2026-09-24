کدام حزب پیشتاز انتخابات پارلمانی مراکش است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت کشور مراکش اعلام کرد که حزب «اصالت » با ۹۷ کرسی، بیشترین کرسی‌ها را در نتایج اولیه انتخابات پارلمانی به دست آورده است. حزب« تجمع ملی احرار با ۶۶ کرسی و حزب استقلال با ۶۵ کرسی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

حزب عدالت و توسعه با ۵۴ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفتند و پس از آن جنبش مردمی با ۲۹ کرسی، اتحادیه سوسیالیستی نیروهای مردمی با ۲۶ کرسی، حزب پیشرفت و سوسیالیسم با ۱۹ کرسی و اتحادیه قانون اساسی با ۱۷ کرسی قرار گرفتند.

جنبش سوسیال دموکرات و اتحاد چپ هر کدام هشت کرسی، جبهه نیروهای دموکراتیک و حزب عدالت هر کدام دو کرسی و حزب دموکرات‌های جدید و حزب اتحاد و دموکراسی هر کدام یک کرسی به دست آوردند. میزان مشارکت رأی‌دهندگان ملی در انتخابات پارلمان ۳۸.۰۲ درصد بوده است.