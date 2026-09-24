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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

کدام حزب پیشتاز انتخابات پارلمانی مراکش است؟

کدام حزب پیشتاز انتخابات پارلمانی مراکش است؟

وزارت کشور مراکش اعلام کرد که حزب «اصالت» با ۹۷ کرسی، بیشترین کرسی‌ها را در نتایج اولیه انتخابات پارلمانی به دست آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت کشور مراکش اعلام کرد که حزب «اصالت » با ۹۷ کرسی، بیشترین کرسی‌ها را در نتایج اولیه انتخابات پارلمانی به دست آورده است. حزب« تجمع ملی احرار با ۶۶ کرسی و حزب استقلال با ۶۵ کرسی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

حزب عدالت و توسعه با ۵۴ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفتند و پس از آن جنبش مردمی با ۲۹ کرسی، اتحادیه سوسیالیستی نیروهای مردمی با ۲۶ کرسی، حزب پیشرفت و سوسیالیسم با ۱۹ کرسی و اتحادیه قانون اساسی با ۱۷ کرسی قرار گرفتند.

جنبش سوسیال دموکرات و اتحاد چپ هر کدام هشت کرسی، جبهه نیروهای دموکراتیک و حزب عدالت هر کدام دو کرسی و حزب دموکرات‌های جدید و حزب اتحاد و دموکراسی هر کدام یک کرسی به دست آوردند. میزان مشارکت رأی‌دهندگان ملی در انتخابات پارلمان ۳۸.۰۲ درصد بوده است.

کد مطلب 6957255

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