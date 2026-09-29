خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: میان دود اسپند و عطر پذیرایی، صدای سرود ملی در میدان اجتماعات شهید رئیسی می‌پیچد؛ نوجوانی سینی به دست میان جمعیت می‌چرخد، مادری مقابل تصویر شهیدی مکث کرده و پیرمردی آرام زیر لب صلوات می‌فرستد. اینجا، مردم خراسان جنوبی برای گرامیداشت ۲۴۰۰ شهید استان گرد هم آمده‌اند؛ محفلی که در آن، شهدا صاحب‌خانه‌اند و مردم آمده‌اند تا به رسم مهمانی، خدمت کنند.

در میان جمعیت، نام شهدا یکی پس از دیگری روایت می‌شود؛ از فرماندار و دادستان شهید بیرجند تا فرماندهان و رزمندگانی که سال‌ها پیش راه جبهه را در پیش گرفتند و بخشی از تاریخ ایثار و مقاومت خراسان جنوبی را رقم زدند.

حرف از شهید سیدحسن‌رضا ماژانی، فرماندار شهید بیرجندی است؛ مردی که منش و شیوه خدمت او، سال‌ها پس از شهادتش همچنان در روایت‌های مربوط به مسئولان خدمتگزار این دیار زنده است.

سخن از شهید محمد شهاب، دادستان شهید بیرجند نیز به میان می‌آید؛ شهیدی که در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۴ در اروندکنار و در جریان عملیات والفجر ۸ به شهادت رسید و پیش از آن نیز در روزهای مبارزه علیه رژیم پهلوی، در صف مبارزان قرار داشت.

نام فرماندهانی همچون آخوندی، فایده و آهنی نیز در این محفل گرامی داشته می‌شود؛ مردانی که نامشان در تاریخ دفاع مقدس خراسان جنوبی ثبت شده و روایت فداکاری آنان نسل به نسل منتقل شده است.

در میان این روایت‌ها، نام شهدای جوان سال‌های اخیر نیز شنیده می‌شود؛ شهدایی که هرکدام در مقطعی از تاریخ معاصر کشور، جان خود را برای دفاع از ایران فدا کردند.

اینجا همه خود را خادم شهدا می‌دانند

میدان اجتماعات شهید رئیسی امشب تنها محل برگزاری یک مراسم رسمی نیست؛ فضای میدان، بیشتر به محفلی مردمی شباهت دارد که هرکس به اندازه توان خود در برگزاری آن سهمی برای خود تعریف کرده است.

از خادمان و نظم‌دهندگان مراسم گرفته تا افرادی که با اسپند از مهمانان استقبال می‌کنند و کسانی که مسئولیت پذیرایی را بر عهده دارند، بسیاری از عوامل این مراسم از مردم و جوانان همین شهر هستند.

هنگام توزیع پذیرایی، این حس پررنگ‌تر می‌شود؛ هرکس خود را مسئول می‌داند تا اگر کاری از دستش برمی‌آید، انجام دهد. گویی در این شب، کسی خود را مهمان نمی‌داند.

شهدا صاحب‌خانه‌اند و مردم آمده‌اند تا از مهمانان آنان پذیرایی کنند.

مداحی که آغاز می‌شود، فضای میدان حال و هوای دیگری پیدا می‌کند. نام کربلا و سیدالشهدا(ع) در میان جمعیت طنین‌انداز می‌شود و تصاویر شهدا، ذهن‌ها را به سمت روایت دیگری از کربلا می‌برد.

چه بسیار شهدایی که در حسرت زیارت کربلا ماندند و فرصت قدم گذاشتن در بین‌الحرمین را پیدا نکردند، اما مسیر زندگی‌شان به گونه‌ای رقم خورد که نامشان با فرهنگ عاشورا و دفاع از ارزش‌ها گره خورد.

نوجوانانی که خادم شهدا شدند

در میان جمعیت، حضور نوجوانان نیز چشمگیر است؛ نوجوانانی که در فضاسازی، نظم و خدمت‌رسانی مراسم نقش دارند و در کنار بزرگ‌ترها، بخشی از بار برگزاری این محفل را بر دوش گرفته‌اند.

حضور این نوجوانان در مراسم، تصویر متفاوتی از ارتباط نسل جدید با فرهنگ شهدا به نمایش می‌گذارد؛ نسلی که در روزگار شبکه‌های اجتماعی و روایت‌های متعدد، همچنان در چنین محافلی حاضر می‌شود و برای شهدا وقت می‌گذارد.

مجری مراسم از «شقایق‌های همیشه عاشق خراسان جنوبی» می‌گوید؛ شهدایی که بسیاری از آنان از همین مساجد، محافل مذهبی و روضه‌های خانگی راهی جبهه شدند و خانواده‌هایشان امشب میهمانان ویژه کنگره ۲۴۰۰ شهید استان هستند.

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در میدان طنین‌انداز می‌شود و جمعیت با زمزمه آن، ایستاده به احترام نام ایران و شهدایی که برای دفاع از این سرزمین جان خود را فدا کردند، همراه می‌شوند.

از مبارزه در بیرجند تا جبهه‌های دفاع مقدس

محفل ادامه پیدا می‌کند و کلیپی از تاریخ ایثار و فداکاری مردم خراسان جنوبی پخش می‌شود.

تصاویر تاریخی، بخشی از مبارزات مردم این دیار علیه رژیم پهلوی را روایت می‌کند و یاد مبارزانی را زنده نگه می‌دارد که سال‌ها پیش در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کردند.

در میان این تصاویر، روایت حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیرجند و مبارزات ایشان در سال‌های پیش از انقلاب نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ روایتی که بخشی از تاریخ مبارزات انقلابی مردم خراسان جنوبی را شکل داده است.

تعظیم استاندار در برابر مردم

سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در ادامه پشت تریبون قرار می‌گیرد و سخنان خود را با ادای احترام به مردم استان آغاز می‌کند.

او با اشاره به حضور مستمر مردم در میدان اجتماعات شهید رئیسی می‌گوید: «سر تعظیم در برابر مردمی فرود می‌آورم که حدود ۲۲۰ شب است در میدان اجتماعات شهید رئیسی، پرچم ایران را برافراشته نگه داشته و چراغ تجمعات شبانه را روشن نگه داشته‌اند.»

اما روایت این شب را نمی‌توان تنها در سخنرانی‌ها خلاصه کرد.

روایت اصلی، همین مردمی هستند که آمده‌اند؛ پیر و جوان، زن و مرد، نوجوان و کودک؛ مردمی که میان تصاویر شهدا ایستاده‌اند، اسپند دود می‌کنند، پذیرایی می‌کنند، سرود می‌خوانند و به احترام نام‌هایی که سال‌ها پیش برای همین خاک جان داده‌اند، سر خم می‌کنند.

در این میدان، شهدا فقط نام‌هایی در قاب عکس نیستند؛ حضورشان در روایت خانواده‌ها، در اشک چشم مادران، در صدای مداحی، در سرود نوجوانان و در دستان جوانانی که خادم این مراسم شده‌اند، ادامه پیدا می‌کند.

اینجا، شهدا صاحب‌خانه‌اند و مردم آمده‌اند تا در خانه آنان، روایت دیگری از میزبانی، یاد و دلدادگی را رقم بزنند؛ روایتی به وسعت ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی.