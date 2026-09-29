به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور در گفتگویی تلویزیونی در خصوص سفر رئیس‌جمهور و هیات همراه برای شرکت و سخنرانی در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توضیح داد: سفر رئیس‌جمهور به نیویورک موافقان و مخالفان جدی داشت، حتی پس از اینکه برای عزیمت تصمیم گرفتیم، بسیاری از آقایان تماس می‌گرفتند و ما را نسبت به این سفر تحذیر می‌دادند.

وی افزود: رئیس‌جمهور پزشکیان دستور دادند که گروهی از صاحبنظران و کارشناسان مرتبط جمع شوند و در این باره مشورت بدهند، این گروه با حضور شخص رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و در نهایت تصمیم به انجام سفر گرفته شد، مهمترین دلیل و استدلال این بود که قطعا رئیس‌جمهور آمریکا سخنرانی و درباره ایران سخن می‌گفت، نتانیاهو نیز همینطور، لذا ما باید می‌بودیم که مواضع جمهوری اسلامی ایران را تبیین و توضیح می‌دادیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگر در چنین عرصه بین‌المللی حضور نداشتیم، روایت یک سویه و یک طرفه‌ای در مهمترین تریبون جهانی شکل می‌گرفت، هدف ما توضیح مواضع کشورمان بود، متاسفانه فضای رسانه‌ای جهان در دست آنان است و روایتگری رویدادها را آنان رقم می‌زنند و ما باید بتوانیم روایت خود را از زبان خودمان به مردم جهان و رسانه‌های بین‌المللی برسانیم.

حاجی‌میرزایی با اشاره به تاکید برخی روسای جمهور کشورها مبنی بر شنیدن و دقت نظر آنان نسبت به نطق رئیس‌جمهور پزشکیان، اظهار داشت: سازمان ملل جایگاه مهمی برای تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران بود، آمریکایی‌ها نمی‌خواستند که ما در این سفر شرکت کنیم و سنگ‌اندازی بسیار کردند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه آمریکایی‌ها برای حضور هیات ایرانی شروط عجیب و غریبی تعیین کرده بودند، گفت: از جمله اینکه اعلام کرده بودند که هیات ایرانی باید برای مصاحبه به سوئیس بروند و ویزای آن‌ها در آن زمان صادر خواهد شد. ما این موضوع را نپذیرفتیم و گفتیم اگر قرار است شرایط به این صورت باشد، ما کسی را نمی‌فرستیم و سفر نیز انجام نخواهد شد. در ادامه، آن‌ها مجبور شدند از این شرط خود عدول کنند و اعلام کردند که اسامی را ارسال کنید تا ویزاها صادر شود. با این حال، ویزاها را تا ۲ شب قبل از سفر ارسال نکردند و ما تا ۲ شب مانده به سفر نیز مطمئن نبودیم که ویزاها صادر خواهند شد یا خیر.

وی ادامه داد: آن‌ها همچنین آگاهانه تمام تیم رسانه‌ای و ارتباطی ما را حذف کرده بودند و به هیچ‌یک از اعضای این تیم ویزا نداده بودند. به این ترتیب، این گروه بدون تیم رسانه‌ای در این سفر شرکت کرد. من همان موقع، پیش از سفر، به آقای جبلی عرض کردم که ما بدون تیم خبری به این سفر می‌رویم و شما باید ظرفیت‌های خود را در آنجا فعال کنید. ایشان گفتند که ظرفیت ما بسیار محدود است و تنها یک دوربین و یک نفر در آنجا حضور دارند. من در پاسخ گفتم هر ظرفیتی را که می‌توانید از بخش‌های دیگر نیز به کار بگیرید تا پیام این سفر به‌درستی و به‌خوبی منتقل شود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: در دو سال گذشته که به این سفر رفته بودیم، می‌توانستیم تیم خبری کامل خود را همراه ببریم؛ اما این بار مشخص بود که آن‌ها می‌دانند ما می‌خواهیم فعالیت‌های تبلیغی و رسانه‌ای انجام دهیم و مواضع خود را تبیین کنیم. به همین دلیل، تلاش کردند تا حداقل امکانات ممکن را برای انجام این کار در اختیار ما قرار دهند.

حاجی میرزایی با بیان اینکه چهار متن متفاوت برای سخنرانی رئیس‌جمهور آماده شده بود، اظهار داشت بخش‌های مختلف و دستگاه‌های گوناگون، نظراتی ارائه کرده و گزاره‌هایی را پیشنهاد داده بودند که مناسب بود در این نطق گنجانده شود. این موارد در اختیار ما قرار گرفت. برخی نیز به‌صورت حضوری مراجعه می‌کردند و اگر ملاحظاتی داشتند، آن‌ها را به رئیس‌جمهور منتقل می‌کردند. ما این متن‌ها را به رئیس جمهور ارائه کردیم. رئیس‌جمهور زمانی که در ایران بود، این متن‌ها را مکرراً مرور کرد و یکی از آن‌ها را بیشتر پسندید. بنابراین، قرار شد همان متن مبنا قرار گیرد و اصلاحات مربوط به سایر متن‌ها نیز بر روی آن اعمال شود.

وی تصریح کرد: در طول سفر که حدود ۱۵ ساعت پرواز انجام شد، دو سوم این مدت را به کار بر روی متن در داخل هواپیما اختصاص دادیم. مجدد متن‌ها را در اختیار رئیس‌جمهور قرار دادم و ایشان آن‌ها را خواندند و یک‌به‌یک، هر جا که مورد نظرشان بود، اصلاح کردند. هر مطلبی را که می‌خواستند اضافه کنند، افزودند؛ اگر می‌خواستند بخشی از متن دیگری را وارد این متن کنند، آن قسمت را نیز اضافه کردند. همان‌جا متن مجدداً تایپ و تنظیم شد و ویرایش نهایی آن آماده شد. خود را برای انجام نطق آماده کرده بودیم که با سخنرانی بسیار عجیب‌وغریب رئیس‌جمهور آمریکا مواجه شدیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: اعتقاد رئیس‌جمهور این بود که باید نسبت به نطق ترامپ واکنشی جدی و مؤثر داشته باشیم. تصاویر مختلفی را که همراه خودمان برده بودیم، در اختیار داشتیم و رئیس‌جمهور پس از اینکه متن را خواندند، متناسب با متن، خودشان انتخاب کردند که چه تصاویری را در آنجا نمایش دهند. همچنین، در آن کتابچه‌ای که آماده شده بود، در جاهایی که می‌خواستند عکس را نمایش دهند، علامت گذاشتند تا هنگام سخنرانی بتوانند سریع به همان صفحه دسترسی داشته باشند و آن را در آنجا نمایش دهند.

حاجی میرزایی بیان کرد: رئیس‌جمهور متن نهایی را دوباره گرفتند و حدود یک ساعت خودشان خلوت کردند، از گروه جدا شدند و روی آن فکر کردند. سپس آمدند و گفتند که من تصمیم گرفتم بخشش را همین‌گونه و با این ادبیات خودم شروع کنم و همان چیزی را که می‌خواستند بگویند، ارائه کردند. این موضوع را در جمع محدودی که ما بودیم، که آقای عراقچی و بعضی از معاونان وزیر امور خارجه نیز حضور داشتند، مطرح کردند. و همه پسندیدیم.

وی تاکید کرد: وقتی ایشان خودشان صحبت می‌کنند، هم استفاده از زبان بدن و هم انتقال حس، جسارت، شجاعت، استواری و استحکام در بیان، راحت‌تر منتقل می‌شود تا اینکه متنی را بخوانند. ایشان هم ترجیحشان این است که خودشان صحبت کنند. یک نگرانی هم ما داشتیم که وقتی این‌گونه صحبت کنند، ممکن است بعضی محورهایی که ما فکر می‌کنیم مهم است، در این میان مغفول بماند. بنابراین، ایشان فرمودند که من به متن وفادار خواهم ماند و هر جا که لازم شد، از متن خارج می‌شوم. هر جا که شروعش از متن بود، در خلال صحبت چند جا از متن خارج شدند و خودشان توضیح دادند، ولی متن را هم خواندند و به نظرم یک نطق خوبی بود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه آمریکا از تمام ترفندها برای اینکه صدای ایران به گوش جهانیان نرسد استفاده کرد، گفت: هیچ‌کدام از سخنرانی‌هایی که تا حالا در مجمع عمومی داشتیم، در حالت جنگ نبوده است. این سخنرانی در حالت جنگ، یک پیام خیلی خوب و روشنی داشت.

حاجی میرزایی با اشاره به بخش‌های از نطق پزشکیان، گفت: رئیس‌جمهور تأکید کردند که از حقوق هسته‌ای‌مان تحت هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم. این موارد، از جمله نقاط برجسته‌ای بود که در این نطق مورد توجه قرار گرفت. سالن مجمع نیز در جریان این سخنان، سکوت و توجه مناسبی داشت. در جریان سخنان رئیس‌جمهور، هنگامی که ایشان آمریکا را تروریست، حامی ترور و عامل ترور مقام معظم رهبری و همچنین کودکان میناب و عروسی سیریک و ورزشگاه لامرد معرفی کردند، نماینده آمریکا از جلسه خارج شد؛ با این حال، سایر افراد همچنان در جلسه حضور داشتند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نگرانی‌های ما این بود که وقتی متن از پیش آماده باشد، مترجم می‌تواند متن را به‌راحتی از قبل آماده کند و آن را بخواند؛ اما در مواردی که رئیس‌جمهور از متن خارج می‌شدند، مترجم باید همزمان این مطالب را ترجمه و آن را در اختیار مخاطبان قرار می‌داد. اما دوستانی که تسلط بیشتری به زبان داشتند، این روند را در گروه نیز کنترل می‌کردند و در نهایت اظهار رضایت کردند که این مفاهیم به‌خوبی و به‌درستی منتقل شده است.

حاجی میرزایی با تقدیر از استقبال گرم مقامات الجزایر در زمان حضور کوتاه هیات ایرانی در این کشور، گفت: کل فرودگاه و تمام میله‌هایی که در آنجا تعبیه شده بود، پرچم ایران داشت و استقبال بسیار باشکوهی از هیات ایرانی داشتند. وزیر کشور، که وزیر حمل‌ونقل هم هست، آمده بود و با احساس بسیار خوبی از مقاومت ایران، دلیری مردم ایران و ایستادگی مردم ایران یاد می‌کرد و این موضوع برایشان جالب بود. همچنین، با اصرار ما را برای صرف ناهار نگه داشتند، ما نیز با آن‌ها بودیم و سپس حرکت کردیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به دیدار پزشکیان با رئیس‌جمهور سوئیس، نخست‌وزیر نروژ، رئیس‌جمهور بنگلادش، رئیس شورای اروپا، نخست‌وزیر لبنان، نخست‌وزیر هلند، نخست‌وزیر پاکستان، نخست‌وزیر عراق و دبیرکل سازمان ملل متحد، افزود: اروپایی‌ها، یعنی سوئیس، نروژ، رئیس شورای اروپا و هلند، اولین سؤالشان این بود که چرا تنگه را بستید؟ پاسخ رئیس‌جمهور این بود که ما تنگه را نبسته بودیم؛ این جنگ آمریکا بود که باعث شد تنگه بسته شود. ما که مجاور این تنگه هستیم و مالکان این محدوده آبی هستیم، اگر نتوانیم از آن استفاده کنیم، چرا بقیه بتوانند از آن استفاده کنند؟ آمریکا محاصره کرد و مسیر ما را برای بهره‌مندی از آنجا مسدود کرد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور تاکید کردند که این گذرگاه که به لحاظ امنیتی برای ما اهمیت فراوانی دارد، اگر دنبال این هستید که تنگه باز شود، باید آمریکا، که با رفتارهایش موجب چنین سرانجامی شده است، محاصره را خاتمه دهد و تهدیدهایی را که متوجه ایران است، بردارد تا امکانات باز شدن تنگه فراهم باشد.

حاجی میرزایی اضافه کرد: یکی از نکاتی که مطرح می‌کردند این بود که با کشورهای منطقه چرا حمله می‌کنید؟ رئیس‌جمهور توضیح می‌دادند که حمله ما به پایگاه‌های آمریکا در منطقه صورت گرفته است. ما مشکلی با کشورهای منطقه نداشتیم؛ اما آمریکا از پایگاه‌های خود در این کشورها به ما حمله کرد. رئیس جمهور از رئیس شورای اروپا سوال کردند که اگر کشور شما از فضای یکی از کشورهای همسایه، مورد حمله قرار گیرد، شما چه کار می‌کنید؟ ایشان شروع کرد به طفره رفتن اما رئیس جمهور اجازه نداد و تاکید کرد که وقتی از این کشورها رهبر ما را شهید کردند، ۱۶۸ کودک و معلم ما را کشتند.

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین به بخشی از صحبت‌های پزشکیان درباره قطعنامه ۳۳۱۴ سازمان ملل متحد اشاره و تاکید کرد: اگر از خاک یک کشوری به کشور دیگری حمله شود، آن کشور متجاوز شناخته می‌شود و حق دفاع مشروع دارد. بنابراین، ما دفاع کردیم و در برابر این اقدام از دفاع خود استفاده کردیم، با این پاسخ رئیس‌جمهور رئیس شورای اروپا دیگر پاسخ و دفاعی نداشت.

وی گفت: برای اروپایی‌ها توضیح داده شد که شما با نوع رفتارتان عملاً نقش‌آفرینی خودتان را از بین بردید. در جریان اسنپ‌بک، شما باید جلوگیری می‌کردید؛ چون آمریکا بود که برجام را پاره کرد. ما تا یک سال به تعهدات خود پایبند بودیم، اروپایی‌ها متعهد بودند که کارهایی انجام دهند، ما نیز یک سال به آن‌ها فرصت دادیم، اما آن‌ها هیچ اقدامی انجام ندادند و ما نیز از تعهدات خود کوتاه آمدیم.

حاجی میرزایی خاطر نشان کرد: رئیس‌جمهور تاکید کردند که اروپا در جایگاهی نیست که بتواند نقش‌آفرینی کند، و اگر بخواهید نقش ایفا کنید، باید استانداردهای دوگانه خود را کنار بگذارید و صادقانه عمل کنید.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به تهیه و ارایه کتاب «کمک» از سوی هیات ایرانی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصریح کرد: این کتاب، حاوی تصاویر حملات آمریکا به زیرساخت‌ها، مدارس، دانش‌آموزان، غیرنظامیان و محیط‌های صنعتی بود. تاکید کردیم که آقای رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که «مردم ایران، من می‌خواهم به شما کمک کنم»؛ در این کتاب اشاره شد که اینها کمک‌های آمریکا به ایران و مردم ایران است؛ این کشت و کشتارها، این نسل‌کشی‌ها و این انسان‌هایی که قربانی شدند.

وی ادامه داد: این کتاب در تمام ملاقات‌های رئیس‌جمهور ارایه شد، حتی در دیداری که با رسانه‌ها و نخبگان آمریکایی داشتیم،تعدادی کتاب در اختیار آنان قرار دادیم تا ببینند چه اتفاقی در ایران افتاده است.

۱۰ رسانه بین‌المللی درخواست مصاحبه با پزشکیان داشتند

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بیش از ۱۰ رسانه بین‌المللی درخواست مصاحبه با رئیس‌جمهور پزشکیان داشتند، ادامه داد: اینکه چرا فاکس‌نیوز را انتخاب کردیم؟ به این دلیل بود که نزدیک‌ترین رسانه به ترامپ و سخنگوی جریان راست‌گرای افراطی در آمریکاست. بیشترین انتقال پیام‌های رئیس‌جمهور آمریکا از این طریق انجام می‌شود و لذا خواستیم که مجالی باشد که ما مواضع و دیدگاه‌های خود را بیان کنیم.

حاجی میرزایی تاکید کرد: دوستانی که در داخل نقد کردند، توجه داشته باشند که پزشکیان همان پزشکیانی است که در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کرد، ما باید دقت کنیم که مخاطب ما کیست و چه حرفی، چه پیامی را به چه مخاطبی می‌خواهیم ارایه کنیم. آنها تلاششان این بود که ما را قانون‌گریز جا بزنند و بگویند ایران یک کشور قانون‌گریز است. ما سعی کردیم در این مصاحبه به این پاسخ بدهیم که ما قانون‌گریز نیستیم، ما به تعهدات پایبندیم، ما عضو ان‌پی‌تی هستیم، ما تحت نظارت آژانس بودیم و تحت نظارت آژانس هستیم.

وی خاطرنشان کرد: آنان همچنین به دنبال این بودند که مسئولیت بستن تنگه هرمز را بیندازند گردن ما و بگویند که اینها تنگه هرمز را بستند و اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار دادند. ما تاکید کردیم که این آمریکاست که باعث شده این منطقه در این التهاب قرار گیرد، پایگاه درست کرده، از آنجا حمله کرده و آشکارا هدفش را اعلام کرده که می‌خواهد کشور را سرنگون کند اما نتوانست.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: برخی از مقامات در دیدارها سوال می‌کردند که در هجدهم و نوزدهم دی‌ چه اتفاقی افتاد؟ رئیس‌جمهور گفت که وقتی ۵۰۰ تا نیروی نظامی کشته می‌شود، معلوم است که این یک اعتراض نبوده، این یک جریان، به تعبیر رهبری شهید، یک کودتا بوده و می‌خواستند این کار را انجام بدهند.البته قطعاً انسان‌های بی‌گناه نیز مورد ظلم و شهادت قرار گرفتند و بی‌خبر از این ترفندها و توطئه‌ها، اما میداندارهای اصلی کسان دیگری بودند.

حاجی میرزایی گفت: رئیس جمهور در دیدار با اندیشکده‌های آمریکایی به ابهامات آنان در خصوص وضعیت هسته‌ای کشورمان، تنگه هرمز، هجدهم و نوزدهم دی‌ماه، کشورهای همسایه، پایان جنگ، و گفت‌وگوهای بین ایران و آمریکا و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پاسخ داد. رئیس جمهور به روشنی توضیح دادند که ما سه بار در خلال مذاکره مورد حمله قرار گرفتیم و در این نوبت آخر، گفتگوها منجر به تفاهم‌نامه‌ای شد که آمریکا حتی دو، سه هفته هم نتوانست تحمل کند و آنرا نقص کرد. قبلاً می‌گفت اوباما یا بایدن چیزی را امضا کردند و من مخالفم، اما این تفاهم را خودش امضا کرده بود. کسی که برای امضای خودش اعتبار قائل نباشد، به چه حرفش می‌شود اعتماد کرد؟

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به دیدارهای هیات ایرانی با میانجی‌های قطری، گفت: نخست‌وزیر قطر نیز با رئیس‌جمهور ملاقات کرد، درخواست‌شان این بود که با ترامپ دیدار کنید، اما پاسخ ما این بود که وقتی کسی برای حرف خودش اعتبار قائل نیست، حرف زدن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

وی ادامه داد: تمام تلاش کشورهای منطقه این است که این غائله به نحوی پایان بپذیرد. ایران هم همیشه استقبال می‌کند از اینکه غائله پایان بپذیرد، اما به شرط محقق شدن شروط عزتمندانه. ما با رعایت عزت اسلامی و حفظ اقتدار کشور حاضر به مذاکره هستیم، ما تسلیم بشو نیستیم.

حاجی میرزایی به بیان روایت حضور هفت ماهه ملت ایران در خیابان‌ها توسط رئیس‌جمهور اشاره و تاکید کرد: ایشان بیان کردند که مردم خیابان‌ها را ترک نکردند و حضورشان نشان می‌دهد که به این نظام پایبندند، به ایران دلبسته هستند و در برابر تجاوز ایستادگی می‌کنند و این سرمایه بسیار مهمی است.

رئیس دفتر رئیس جمهور به کلیدواژه‌های سخنان پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین در سایر دیدارها اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای مهم صحبت‌های رئیس جمهور، تبیین مواضع ایران و بیان حقانیت ایران بود. هر عقل سلیم و هر وجدان بیداری در برابر این استدلال‌ها، هیچ پاسخی ندارد و رئیس‌جمهور در تمام این ملاقات‌ها تلاش می‌کردند که یک تبیین ارائه کنند که ما موضوع‌مان بر حق است، ما دنبال حق هستیم، ما تجاوزگر و ستمگر نیستیم. از حقوق خودمان دفاع کردیم و این دفاع را ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به بیان موضوع مظلومیت ملت ایران توسط رئیس‌جمهور تاکید کرد: کشور ما مورد حملات وحشیانه‌ای قرار گرفت. کسانی که هیچ سهمی در این جنگ نداشتند، هیچ تأثیری در این جنگ نداشتند، قربانیان این جنگ شدند. این نشان می‌داد که دشمن حد و مرزی برای خود قائل نیست. با چه منطقی به خاطر یک نفر تمام اعضای یک خانواده را می‌کشند؟ این موضوع نشان می‌دهد که نظام فکری دشمن و معیارهای انتخاب آنها فارغ از ارزش‌های انسانی و اخلاقی است.

حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشتار ناشی از تحریم‌ها بیشتر از کشتار ناشی از جنگ‌هاست، تصریح کرد: تحریم موجب مرگ خاموش است. وقتی کالاهای اساسی تحریم می‌شود، وقتی دارو با مشکل مواجه می‌شود، مردم با کمبود دارو، کمبود کالای اساسی یا گرانی کالای اساسی روبه‌رو می‌شوند. بر اثر این تحریم‌ها، اینها همه جنایت جنگی است.

بیان موضع مقاومت ملت ایران از سوی رئیس جمهور

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به بیان موضع مقاومت ملت ایران از سوی رئیس جمهور پزشکیان، گفت: مقاومت مردم ایران تحسین جهانیان را برانگیخته است. ما در درون یک رویداد هستیم و شاید عظمتش را نتوانیم در شرایطی که در آن هستیم، به‌درستی درک کنیم. ما در برابر بزرگ‌ترین قدرت نظامی دنیا که مجهزترین به مدرن‌ترین تکنولوژی‌ها و سلاح‌های کشتار جمعی دارد، ایستادگی کردیم. ناتو اعلام کرد که هزار پرواز انجام داده است، به عبارت دیگر ما عملاً در برابر تمام دنیا ایستادگی کردیم.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور همواره می‌گویند که کشور ما با مسائل و مشکلات خیلی زیاد مواجه است، مردم ما در تنگنا و سختی‌ هستند، اما ارزش والاتری مثل وطن و ایران و مقابله با دشمن مشترک است که برای مردم اهمیت دارد، مردم ما تحمل و بردباری می‌کنند، ریاضت می‌کشند، که نشان سرافرازی ملت ایران و بسیار ارزشمند است.

حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه امروز تصویر مردم ایران در نزد جهانیان تصویر مردمی قدرتمند و مقتدر و عزتمند است، تصریح کرد: این عزت حاصل شجاعت، اقتدار و ایستادگی ایران و وحدت میان ماست.

وی گفت: در برخی نشست‌ها این سوال مطرح می‌شد که آیا در ایران شکاف وجود دارد؟ دو جریان در ایران وجود دارند که بعضی‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند، بعضی‌ها می‌خواهند که نه؛ آیا نظام تصمیم‌گیری دچار اختلال و تأخیر در تصمیم‌گیری ویا دچار مسئله و مشکل است؟ آقای رئیس‌جمهور به‌دقت توضیح دادند که سازوکارهای قانونی‌مان کاملاً روشن است و کاملاً معلوم است که نظام تصمیم‌گیری چگونه تصمیم می‌گیرد و تصمیم خودش را در زمان‌هایی که لازم است، می‌گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور توضیح داد: نقطه مشترک ما حفظ وطن است. همه ایران، زیر پرچم ایران متحد هستند. ما یادمان نمی‌رود که آن روزهایی که زیر حمله بودیم، همه آدم‌ها با همه سلایقشان، با همه نگرش‌های سیاسی‌شان، حتی مذهبی‌شان، ذیل این پرچم متحد شده و به صحنه آمدند. جامعه ایران ممکن است دیدگاه‌های مختلفی داشته باشد اما نظام تصمیم‌گیری، نظام تصمیم‌گیری حکیمی است و هر زمانی که تصمیم بگیرد، باید همه تمکین کنند.