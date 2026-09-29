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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

جمالی‌نژاد: تجمعات مردمی ازحالت مقطعی به ساختارهای پایدار تبدیل شوند

جمالی‌نژاد: تجمعات مردمی ازحالت مقطعی به ساختارهای پایدار تبدیل شوند

اصفهان - استاندار اصفهان گفت: تجمعات خودجوش مردمی برای دستیابی به اثرگذاری پایدار باید از حالت مقطعی خارج شوند و با محوریت محله‌ها، مساجد و تشکل‌های مردمی به ساختارهای نهادمند ارتقا یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در وبینار مشترک ارکان ملی قرارگاه بعثت با تشریح بسته راهبردی ۱۴گانه برای تقویت انسجام اجتماعی و ساماندهی تجمعات مردمی اظهار کرد: تجربه تأمین امنیت بیش از ۲۰۰ شب تجمع مردمی نشان داد که پیوند میان اقتدار قانون و مردم‌داری می‌تواند زمینه حضور امن خانواده‌ها در فضاهای عمومی را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت الگوی محله‌محوری افزود: ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که شکل‌گیری میدان‌های متصل به محله، از الگوهای مؤثر در تقویت پیوندهای اجتماعی است و باید در برنامه‌ریزی تجمعات مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت نهادمند شدن تجمعات مردمی تصریح کرد: تجمعات خودجوش برای برخورداری از اثرگذاری مستمر باید از فعالیت‌های مقطعی عبور کنند و با بهره‌گیری از تجربه‌هایی همچون تشکیل بسیج مستضعفین و نهضت سوادآموزی، به ساختارهای سازمان‌یافته و پایدار تبدیل شوند.

مساجد و تشکل‌های مردمی نقش محوری در ساماندهی تجمعات دارند

جمالی‌نژاد با تأکید بر استفاده از ظرفیت مساجد و کانون‌های فرهنگی گفت: نیروهای مردمی باید در چهار بخش پشتیبانی، فرهنگی، رسانه‌ای و امدادی سازماندهی شوند تا امکان مشارکت هدفمند آنان در برنامه‌ها فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور خانواده‌ها تأکید کرد و افزود: برپایی منظم مواکب خدمت‌رسانی و ایجاد موکب‌های ویژه کودکان می‌تواند زمینه حضور امن‌تر و آسان‌تر خانواده‌ها در تجمعات را فراهم کند.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت تنوع برنامه‌ها بیان کرد: بخش‌های مختلف تجمعات باید کوتاه، متنوع و متناسب با مخاطبان طراحی شوند و مدت اجرای هر بخش از ۱۰ دقیقه فراتر نرود تا از طولانی و فرسایشی شدن برنامه‌ها جلوگیری شود.

وی بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد را از دیگر محورهای این بسته راهبردی دانست و گفت: تشکل‌های مردم‌نهاد به دلیل برخورداری از اعتماد اجتماعی می‌توانند در حفظ آرامش و تقویت تاب‌آوری جامعه نقش‌آفرینی کنند و دولت باید زمینه تعامل و هماهنگی میان این تشکل‌ها را فراهم سازد.

جمالی‌نژاد درباره محتوای تجمعات نیز اظهار کرد: برنامه‌ها نباید تنها به پخش مداحی و نوحه محدود شوند، بلکه استفاده از مجریان، محتوای صوتی و تصویری کوتاه، متن‌های انگیزشی و پلاکاردهای دست‌نویس نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

اعتراض قانونی باید از اغتشاش تفکیک شود

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت ساماندهی تجمعات اظهار کرد: اجرای قانونمند طرح ساماندهی تجمعات می‌تواند مرز میان اعتراض قانونی و اقدامات خشونت‌آمیز را مشخص کند و شرایط برگزاری اعتراضات شهروندان را در زمان‌ها و مکان‌های تعیین‌شده و امن فراهم سازد.

وی با اشاره به الزامات انتظامی و حفاظتی تجمعات افزود: تمامی برنامه‌های خیابانی و میدانی باید با هماهنگی مجموعه‌های امنیتی و انتظامی برگزار شوند و برای تجمعات در فضاهای بسته نیز پیش‌بینی گیت‌های ورودی و بازرسی‌های حفاظتی ضروری است.

حمایت از کسب‌وکارهای محلی و تشکیل شبکه تشکل‌ها در بحران

استاندار اصفهان حمایت از کسبه و بازارهای محلی را از دیگر محورهای پیشنهادی خود عنوان کرد و گفت: تشویق حاضران در تجمعات به خرید از مغازه‌های محلی می‌تواند به حفظ فعالیت اقتصادی محله‌ها کمک کند.

وی همچنین بر اهمیت ثبت و مستندسازی رویدادها تأکید کرد و افزود: تیم‌های رسانه‌ای باید با تولید پادکست و ثبت تصویری وقایع، روایت‌های دقیق و به‌موقع از تجمعات ارائه کنند.

جمالی‌نژاد از پیشنهاد تشکیل شبکه تشکل‌ها در بحران با عنوان «شتاب» خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این شبکه، تقویت هماهنگی میان تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های دولتی در شرایط بحرانی است.

وی با اشاره به ضرورت حفظ امنیت عمومی، بر حمایت از نیروهای حافظ امنیت و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد.

کد مطلب 6963020

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