به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در وبینار مشترک ارکان ملی قرارگاه بعثت با تشریح بسته راهبردی ۱۴گانه برای تقویت انسجام اجتماعی و ساماندهی تجمعات مردمی اظهار کرد: تجربه تأمین امنیت بیش از ۲۰۰ شب تجمع مردمی نشان داد که پیوند میان اقتدار قانون و مردم‌داری می‌تواند زمینه حضور امن خانواده‌ها در فضاهای عمومی را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت الگوی محله‌محوری افزود: ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که شکل‌گیری میدان‌های متصل به محله، از الگوهای مؤثر در تقویت پیوندهای اجتماعی است و باید در برنامه‌ریزی تجمعات مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت نهادمند شدن تجمعات مردمی تصریح کرد: تجمعات خودجوش برای برخورداری از اثرگذاری مستمر باید از فعالیت‌های مقطعی عبور کنند و با بهره‌گیری از تجربه‌هایی همچون تشکیل بسیج مستضعفین و نهضت سوادآموزی، به ساختارهای سازمان‌یافته و پایدار تبدیل شوند.

مساجد و تشکل‌های مردمی نقش محوری در ساماندهی تجمعات دارند

جمالی‌نژاد با تأکید بر استفاده از ظرفیت مساجد و کانون‌های فرهنگی گفت: نیروهای مردمی باید در چهار بخش پشتیبانی، فرهنگی، رسانه‌ای و امدادی سازماندهی شوند تا امکان مشارکت هدفمند آنان در برنامه‌ها فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور خانواده‌ها تأکید کرد و افزود: برپایی منظم مواکب خدمت‌رسانی و ایجاد موکب‌های ویژه کودکان می‌تواند زمینه حضور امن‌تر و آسان‌تر خانواده‌ها در تجمعات را فراهم کند.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت تنوع برنامه‌ها بیان کرد: بخش‌های مختلف تجمعات باید کوتاه، متنوع و متناسب با مخاطبان طراحی شوند و مدت اجرای هر بخش از ۱۰ دقیقه فراتر نرود تا از طولانی و فرسایشی شدن برنامه‌ها جلوگیری شود.

وی بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد را از دیگر محورهای این بسته راهبردی دانست و گفت: تشکل‌های مردم‌نهاد به دلیل برخورداری از اعتماد اجتماعی می‌توانند در حفظ آرامش و تقویت تاب‌آوری جامعه نقش‌آفرینی کنند و دولت باید زمینه تعامل و هماهنگی میان این تشکل‌ها را فراهم سازد.

جمالی‌نژاد درباره محتوای تجمعات نیز اظهار کرد: برنامه‌ها نباید تنها به پخش مداحی و نوحه محدود شوند، بلکه استفاده از مجریان، محتوای صوتی و تصویری کوتاه، متن‌های انگیزشی و پلاکاردهای دست‌نویس نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

اعتراض قانونی باید از اغتشاش تفکیک شود

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت ساماندهی تجمعات اظهار کرد: اجرای قانونمند طرح ساماندهی تجمعات می‌تواند مرز میان اعتراض قانونی و اقدامات خشونت‌آمیز را مشخص کند و شرایط برگزاری اعتراضات شهروندان را در زمان‌ها و مکان‌های تعیین‌شده و امن فراهم سازد.

وی با اشاره به الزامات انتظامی و حفاظتی تجمعات افزود: تمامی برنامه‌های خیابانی و میدانی باید با هماهنگی مجموعه‌های امنیتی و انتظامی برگزار شوند و برای تجمعات در فضاهای بسته نیز پیش‌بینی گیت‌های ورودی و بازرسی‌های حفاظتی ضروری است.

حمایت از کسب‌وکارهای محلی و تشکیل شبکه تشکل‌ها در بحران

استاندار اصفهان حمایت از کسبه و بازارهای محلی را از دیگر محورهای پیشنهادی خود عنوان کرد و گفت: تشویق حاضران در تجمعات به خرید از مغازه‌های محلی می‌تواند به حفظ فعالیت اقتصادی محله‌ها کمک کند.

وی همچنین بر اهمیت ثبت و مستندسازی رویدادها تأکید کرد و افزود: تیم‌های رسانه‌ای باید با تولید پادکست و ثبت تصویری وقایع، روایت‌های دقیق و به‌موقع از تجمعات ارائه کنند.

جمالی‌نژاد از پیشنهاد تشکیل شبکه تشکل‌ها در بحران با عنوان «شتاب» خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این شبکه، تقویت هماهنگی میان تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های دولتی در شرایط بحرانی است.

وی با اشاره به ضرورت حفظ امنیت عمومی، بر حمایت از نیروهای حافظ امنیت و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد.