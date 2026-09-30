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۸ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم دونفره تنیس زنان حذف شد

تیم دونفره تنیس زنان حذف شد

تیم دو نفره تنیس زنان ایران در رقابت‌های دونفره تنیس زنان بازی‌های آسیایی مقابل نمایندگان ژاپن شکست خوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب دو نفره تنیس زنان متشکل از ماندگار فرزامی و مشکات‌الزهرا صفی موموکو کوبوری و آیانو شیمیزو از ژاپن به میدان رفت و هر دو ست را با نتیجه ۶ بر صفر واگذار کرد.

تیم ژاپن در ست نخست از ابتدا پیش افتاد و با پیروزی ۶ بر صفر آن را به پایان رساند. در ست دوم نیز با حفظ برتری خود، نتیجه مشابهی رقم زد و مسابقه را در دو ست متوالی برد.

گفتنی است هر دو بازیکن ژاپن حوالی ۱۰۰ نفر برتر دونفره جهان‌ بودند.

کد مطلب 6963126

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
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      پاسخ
      فرسنگها با سطح اول ورزش اسیا و دنیا فاصله داریم در بیش از سیصد ماده بازیها حتی یک شرکت کننده نداریم

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