تیم دونفره تنیس زنان حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب دو نفره تنیس زنان متشکل از ماندگار فرزامی و مشکات‌الزهرا صفی موموکو کوبوری و آیانو شیمیزو از ژاپن به میدان رفت و هر دو ست را با نتیجه ۶ بر صفر واگذار کرد.



تیم ژاپن در ست نخست از ابتدا پیش افتاد و با پیروزی ۶ بر صفر آن را به پایان رساند. در ست دوم نیز با حفظ برتری خود، نتیجه مشابهی رقم زد و مسابقه را در دو ست متوالی برد.



گفتنی است هر دو بازیکن ژاپن حوالی ۱۰۰ نفر برتر دونفره جهان‌ بودند.