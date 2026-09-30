هشدار! فریب فیلرهای ارزان و اینترنتی را نخورید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فاطمه محمدپور اظهار کرد: مجوز یک فیلر معمولاً به محصول، محل تزریق، کاربرد و شرایط مشخص استفاده از آن مربوط می‌شود؛ بنابراین تأیید یک فیلر برای یک قسمت از صورت به معنی تأیید آن برای تمام قسمت‌های صورت یا سایر نواحی بدن نیست.

وی افزود: افراد پیش از تزریق باید از پزشک سؤال کنند که فرآورده مورد نظر برای تزریق در آن ناحیه چه مجوز و چه شواهدی دارد و از تزریق فیلر در نواحی یا با اهدافی که شواهد ایمنی و مجوز مناسب ندارند، خودداری کنند.

کارشناس دفتر پایش مصرف فرآورده‌های سلامت همچنین درباره خرید فیلر از منابع نامعتبر هشدار داد و گفت: تهیه این فرآورده‌ها از اینترنت یا منابع غیررسمی می‌تواند خطر استفاده از محصولات تقلبی، فاقد مجوز، دارای ترکیب یا غلظت نامشخص، نگهداری‌شده در شرایط نامناسب یا آلوده را افزایش دهد.

محمدپور تصریح کرد: افراد باید فرآورده مورد استفاده را از مسیرهای رسمی تهیه کنند و برای اطمینان از اصالت محصول، برچسب اصالت آن را از طریق سامانه TTAC استعلام کنند.

وی درباره عوارض تزریق فیلر گفت: قرمزی، تورم، کبودی و التهاب از عوارض شایع‌تر هستند، اما عوارض جدی‌تری مانند عفونت، واکنش‌های حساسیتی، ندول یا گرانولوم، آسیب یا مرگ بافت، انسداد یا ورود ناخواسته فرآورده به رگ، آسیب بینایی و نابینایی و در موارد نادر سکته مغزی نیز ممکن است رخ دهد.

محمدپور با اشاره به تزریق ناخواسته داخل رگ به عنوان یکی از مهم‌ترین عوارض فیلر افزود: اگرچه احتمال این عارضه پایین است، اما پیامد آن می‌تواند بسیار جدی و حتی دائمی باشد؛ بنابراین انتخاب فرد دارای صلاحیت و تجربه کافی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: مراجعه‌ کننده باید پیش از تزریق، شرایط پزشکی، داروهای مصرفی و سابقه حساسیت خود را به پزشک اطلاع دهد. وجود التهاب یا عفونت فعال پوستی، برخی اختلالات خونریزی و سابقه واکنش‌های حساسیتی شدید می‌تواند بر تصمیم‌گیری درباره تزریق تأثیرگذار باشد.

محمدپور درباره علائم هشدار پس از تزریق گفت: تغییر ناگهانی بینایی، درد شدید یا غیرمعمول، تغییر واضح رنگ پوست، سفید یا کبود شدن ناحیه تزریق و بروز ضعف یا اختلال ناگهانی عصبی از علائمی هستند که نیاز به اقدام و ارزیابی فوری پزشکی دارند.