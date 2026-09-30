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۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۹

تشرف ۴۰۰ نفر از سربازان یگان های نظامی به حرم مطهر امام رضا(ع)

تشرف ۴۰۰ نفر از سربازان یگان های نظامی به حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- همزمان با روزهای هفته دفاع مقدس ۴۰۰ نفر از سربازان یگان های نظامی مشهد به حرم امام رضا(ع) مشرف شدند.

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کد مطلب 6963165

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