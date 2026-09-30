https://mehrnews.com/x3dc7r ۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۹ کد مطلب 6963165 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۹ تشرف ۴۰۰ نفر از سربازان یگان های نظامی به حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- همزمان با روزهای هفته دفاع مقدس ۴۰۰ نفر از سربازان یگان های نظامی مشهد به حرم امام رضا(ع) مشرف شدند. دریافت 37 MB کد مطلب 6963165 کپی شد مطالب مرتبط بزرگداشت مقام «سرباز» در حرم مطهر امام رضا(ع) زیارتی به نیت سلام و بیعت در جوار امام رضا(ع) سرباز وطن؛ از پای لانچر تا ضریح مطهر امام رضا(ع) برچسبها حرم امام رضا (ع) سربازی مشهد
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