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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن هفته انتظامی

پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن هفته انتظامی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن هفته انتظامی پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن هفته انتظامی پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته انتظامی، فرصتی برای پاسداشت مجاهدت‌ها و تلاش‌های خالصانه مردان و زنان غیوری است که در مسیر تأمین امنیت، آرامش و آسایش مردم، مسئولیت سنگین حراست از نظم عمومی و صیانت از امنیت جامعه را بر دوش دارند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توان رزم و دفاع نیروهای جهادی و مخلص در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور مسئولانه و فداکارانه در میدان‌های مختلف، از مقابله با تهدیدات و ناامنی‌ها تا خدمت‌رسانی به مردم، نقش مؤثری در تحکیم امنیت کشور به ویژه مرزهای کشور عزیزمان ایفا کرده و نیز با نثار جان خود، برگ‌های درخشانی از ایثار و فداکاری را در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی به یادگار گذاشته‌اند.

امروز که دشمنان ملت ایران با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین جنگ ترکیبی، امنیت، وحدت و انسجام اجتماعی کشور را هدف قرار داده‌اند، هوشیاری، همدلی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول و آحاد مردم، بیش از گذشته ضرورت دارد. بی‌تردید تداوم امنیت پایدار، در گرو حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی در کنار مردم و تقویت پیوند میان جامعه و حافظان امنیت و حمایت از مدافعین امنیت می باشد .

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انتظامی و تمامی شهدای عرصه امنیت و اقتدار کشور، فرارسیدن هفته انتظامی را به فرماندهان، افسران، درجه‌داران، کارکنان و خانواده‌های صبور و فداکار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض نموده و از مجاهدت شبانه روزی آن عزیزان تقدیر و تشکر نموده و از درگاه خداوند متعال، سربلندی، عزت و توفیق روزافزون این مجاهدان عرصه امنیت را در مسیر خدمت به ملت شریف ایران و تحقق آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی مسئلت دارم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین

کد مطلب 6964348
محسن صمیمی

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