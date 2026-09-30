تأکید جهاد کشاورزی بر تسریع کشت غلات در مناطق سرد لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تأخیر در کاشت غلات موجب میشود گیاه بهموقع مستقر نشده و پیش از مواجهه با سرمای زمستان رشد کافی نداشته باشد که این مسئله میتواند به کاهش عملکرد محصول منجر شود.
تأخیر در کشت موجب کاهش عملکرد محصول میشود
وی افزود: ضروری است کشاورزان نسبت به آمادهسازی اراضی و آغاز کشت در اسرع وقت اقدام کنند تا گیاه بتواند از شرایط مناسب رطوبتی و دمایی برای جوانهزنی، سبزشدن و استقرار اولیه بهرهمند شود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: مدیریت زمان کشت، بهویژه در مناطق سرد استان، نقش مهمی در استقرار مناسب گیاه و عبور موفق محصول از دوره سرمای زمستان دارد.
تأمین بهموقع نهادههای کشت پاییزه
محمدیپور با اشاره به ضرورت تأمین نهادههای مورد نیاز گفت: کشاورزان باید هرچه سریعتر نسبت به تهیه نهادههای مورد نیاز، بهویژه بذرهای اصلاحشده و کودهای مورد نیاز، اقدام کنند تا عملیات کشت با تأخیر مواجه نشود.
هشدار نسبت به کشت زودهنگام در مناطق گرم
وی در ادامه با اشاره به شرایط مناطق گرم استان خاطرنشان کرد: در این مناطق، کشت باید مطابق تاریخ کاشت مناسب هر منطقه انجام شود و کشاورزان از کشت زودهنگام اجتناب کنند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: کشت زودهنگام میتواند موجب همزمانی رشد زایشی گیاه با دوره سرما شده و احتمال بروز خسارت ناشی از سرمازدگی را افزایش دهد.
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