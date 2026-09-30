خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دشتستان به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان بوشهر، سال‌هاست با چالش‌های مختلف در حوزه آب مواجه است؛ چالش‌هایی که در کنار کاهش منابع آبی، خشکسالی‌های متوالی و افزایش نیاز بخش کشاورزی، ضرورت اجرای طرح‌های بزرگ و پایدار تأمین آب را دوچندان کرده است.

در چنین شرایطی، سد دالکی تنها یک پروژه عمرانی در حوزه آب محسوب نمی‌شود، بلکه طرحی راهبردی برای آینده کشاورزی، منابع آب و بخشی از نیازهای شرب شهرستان دشتستان به شمار می‌رود؛ پروژه‌ای که تکمیل آن می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های آبی مردم و کشاورزان منطقه را کاهش دهد.

این سد بر روی رودخانه دالکی در حال احداث است و با توجه به ظرفیت مخزن و شبکه آبیاری پایین‌دست، قرار است نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز نخیلات و اراضی کشاورزی منطقه داشته باشد. بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، هدف‌گذاری این طرح تأمین آب مورد نیاز حدود ۱۳ هزار هکتار نخیلات و اراضی زراعی پایین‌دست است.

یکی از ویژگی‌های شاخص سد دالکی، استفاده از هسته آسفالتی در ساخت بدنه آن است؛ ویژگی فنی که به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، این سد را در زمره طرح‌های منحصر به‌فرد کشور و حتی خاورمیانه قرار داده و از آن به عنوان بزرگ‌ترین سد هسته آسفالتی خاورمیانه یاد می‌شود.

حجم مخزن سد دالکی ۲۷۰ میلیون مترمکعب اعلام شده و ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده آن ۴۳۰ میلیون مترمکعب است. همچنین شبکه آبیاری پایاب سد پیش از تکمیل بدنه آن اجرا شده و بر اساس برنامه، با آغاز آبگیری، این شبکه نیز امکان ورود به مدار بهره‌برداری را خواهد داشت.

با توجه به اهمیت این پروژه، استمرار تأمین منابع مالی و رفع موانع موجود در مسیر اجرای آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌ویژه تأمین و انتقال آب مورد نیاز سد، یکی از موضوعات مهمی است که مسئولان و نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت پیگیری آن تأکید دارند.

تلاش برای تسریع در تکمیل سد دالکی

ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سد دالکی نقش مهمی در تأمین آب شرب و آب کشاورزی شهرستان دشتستان دارد و تکمیل آن می‌تواند بخش مهمی از نیازهای آبی مردم منطقه را پاسخ دهد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: تلاش می‌کنیم این سد در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل شود و به مرحله بهره‌برداری برسد و در همین راستا موضوعات مرتبط با این پروژه را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی تأمین و انتقال آب مورد نیاز سد را یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی این پروژه دانست و بیان کرد: انتظار داریم با همکاری دولت و مجلس و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف، شاهد تأمین انتقال آب مورد نیاز این سد باشیم تا زمینه برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن فراهم شود.

رضایی ادامه داد: سد دالکی یک پروژه مهم برای دشتستان است و آثار آن تنها محدود به یک بخش یا یک حوزه نخواهد بود، بلکه در تأمین آب شرب و کشاورزی و پایداری منابع آبی شهرستان نقش خواهد داشت.

تأمین مالی برای تکمیل پروژه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلاش‌های زیادی برای تأمین و تکمیل سد دالکی انجام شده و مجموعه‌های مختلف در تلاش هستند شرایط لازم برای تکمیل این پروژه مهم فراهم شود.

علی محمدی افزود: تلاش شده است با تأمین منابع مالی مورد نیاز، روند اجرای سد با سرعت بیشتری دنبال شود و پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر تصریح کرد: تکمیل سد دالکی می‌تواند نقش مهمی در تأمین آب شهرستان دشتستان داشته باشد و از این منظر، تسریع در اجرای پروژه و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز آن اهمیت زیادی دارد.

پیشرفت ۶۵ درصدی سد دالکی

علی محمدی اظهار کرد: این سد به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های آبی استان بوشهر، با هدف آبیاری دو میلیون اصله نخل و تأمین بخشی از آب شرب شهرستان دشتستان بر روی رودخانه دالکی در دست اجراست.

وی افزود: سد دالکی به عنوان بزرگ‌ترین سد هسته آسفالتی خاورمیانه، هم‌اکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تمام جبهه‌های کاری این پروژه فعال است و روند اجرای آن مطلوب ارزیابی می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به ضرورت استمرار تأمین اعتبار برای ادامه روند اجرایی پروژه بیان کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی به‌روزشده، پیش‌بینی می‌شود عملیات آبگیری سد دالکی تا سال آینده انجام شود.

محمدی خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر تأمین آب کشاورزی و بخشی از آب شرب استان، نقش مهمی در حفظ سرمایه سبز و ارتقای امنیت آبی منطقه خواهد داشت.

وی درباره ویژگی‌های فنی سد دالکی گفت: این سد دارای هسته آسفالتی است و به لحاظ ابعاد و مشخصات فنی، در زمره نمونه‌های منحصر به‌فرد کشور و حتی خاورمیانه قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر حجم مخزن سد را ۲۷۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده سد ۴۳۰ میلیون مترمکعب است و این ظرفیت می‌تواند آب مورد نیاز حدود ۱۳ هزار هکتار از نخیلات و اراضی زراعی پایین‌دست را تأمین کند.

محمدی با اشاره به وضعیت شبکه آبیاری پایاب سد دالکی اظهار کرد: شبکه آبیاری پایاب پیش از ساخت بدنه سد تکمیل شده است و از زمان آبگیری سد می‌تواند وارد مدار بهره‌برداری شود.

وی ادامه داد: این شبکه آب را با حداقل هدررفت به باغات و اراضی پایین‌دست منتقل خواهد کرد و از این نظر، تکمیل سد می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از منابع آبی و پایداری فعالیت‌های کشاورزی منطقه را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر همچنین با اشاره به اجرای پروژه توسط نیروهای داخلی گفت: تمامی عملیات اجرایی سد دالکی توسط نیروهای فنی و متخصص داخلی انجام می‌شود و تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز به صورت بومی تهیه شده است.

گره‌های پیش‌روی یک پروژه راهبردی

سد دالکی در شرایطی به مرحله پیشرفت ۶۵ درصدی رسیده که دشتستان همچنان با مسائل و محدودیت‌های جدی در حوزه آب مواجه است. وابستگی بخش قابل توجهی از اقتصاد و معیشت شهرستان به کشاورزی و نخیلات، اهمیت تأمین پایدار آب را برای این منطقه افزایش داده است.

از سوی دیگر، خشکسالی و کاهش منابع آب در سال‌های اخیر، فشار بیشتری بر منابع موجود وارد کرده و ضرورت تکمیل طرح‌های زیرساختی در حوزه آب را افزایش داده است. در چنین شرایطی، هر میزان تأخیر در تکمیل طرح‌های بزرگ آبی می‌تواند آثار خود را در بخش‌های مختلف به ویژه کشاورزی نشان دهد.

بر همین اساس، تأمین اعتبار، تکمیل عملیات اجرایی و تعیین تکلیف موضوع انتقال آب مورد نیاز سد، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود تا برنامه آبگیری پروژه در موعد پیش‌بینی‌شده محقق شود.

سد دالکی در صورت تکمیل و بهره‌برداری، علاوه بر نقش آن در تأمین آب مورد نیاز کشاورزی، می‌تواند بخشی از نیازهای آبی شرب منطقه را نیز پوشش دهد و به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم برای تقویت امنیت آبی دشتستان مورد استفاده قرار گیرد.

چشم‌انتظاری برای آبگیری سد



حالا که بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی سد دالکی پشت سر گذاشته شده و تمامی جبهه‌های کاری پروژه فعال است، نگاه مردم دشتستان بیش از گذشته به زمان تکمیل و آبگیری این سد دوخته شده است؛ پروژه‌ای که سال‌ها در انتظار به ثمر رسیدن آن بوده‌اند.



برنامه‌ریزی برای آبگیری تا سال آینده، در صورت استمرار تأمین اعتبار و رفع موانع موجود، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اجرای این طرح باشد. تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت مجلس و دولت و تأمین به‌موقع منابع مالی و زیرساخت‌های مورد نیاز است.



سد دالکی امروز در مسیر تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین سازه‌های آبی استان بوشهر قرار دارد؛ پروژه‌ای که تکمیل آن می‌تواند برای هزاران هکتار از اراضی کشاورزی و نخیلات پایین‌دست و بخشی از نیازهای آبی مردم دشتستان اثرگذار باشد و گامی مهم در مسیر تقویت امنیت آبی این شهرستان به شمار رود.