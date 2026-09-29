به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه سهشنبه در تجمع مردم «مبعوث» رشت در میدان شهدای ذهاب، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه «قائد شهید امت» و شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: بررسی تاریخ نشان میدهد که امتها پس از عبور از بحرانها و حوادث بزرگ، همواره در معرض انحراف قرار داشتهاند و حفظ مسیر صحیح نیازمند همراهی مردم با رهبری و مکتب است.
وی با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: تاریخ خواهد نوشت مردمی که در آغاز انقلاب و دوران جنگ تحمیلی با دست خالی در برابر دشمن متجاوز ایستادند، امروز نیز در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان مقاومت میکنند.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به تحولات منطقه و ادعاهای مطرحشده درباره اقدامات نیروهای مسلح ایران ادامه داد: هنگامی که دشمن زیرساختهای کشور را تهدید کرد، جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش، اقداماتی را در منطقه انجام داد و این تحولات نشان داد که معادلات منطقهای تغییر کرده است.
امینی با اشاره به ایده تمدنی امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب بیان کرد: این ایده امروز قلوب میلیونها نفر از مردم آزاده جهان را تحت تأثیر قرار داده و دشمنان را با چالش مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه نسلهای آینده درباره وقایع امروز روایتهای متفاوتی خواهند داشت، گفت: اگر به رزمندهای که پس از عملیات کربلای ۵ به خانه بازگشته بود گفته میشد که چند دهه بعد ایران در برابر قدرتهای بزرگ خواهد ایستاد و معادلات منطقهای تغییر خواهد کرد، شاید باور آن برای او دشوار بود.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به توان نظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران توانسته است در برابر قدرتهای بزرگ نظامی ایستادگی کند و امروز دشمنان با واقعیتهای جدیدی در منطقه مواجه هستند.
امینی با تأکید بر ضرورت حفظ مقاومت و ایستادگی افزود: اگر در دو سال آینده با قدرت و انسجام مقاومت کنیم، اقتدار منطقهای و جهانی ایران برای نسلهای آینده تضمین خواهد شد؛ همانگونه که رزمندگان در دوران دفاع مقدس با وجود محدودیت های فراوان در برابر تهاجم دشمن ایستادند.
وی با اشاره به تحولات مرتبط با تنگه هرمز و باب المندب، آن را آزمونی برای مردم دانست و گفت: امروز نوبت مردم است که میزان وطنپرستی و ولایت مداری خود را نشان دهند.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت همچنین با اشاره به آنچه «بعثت مردم» خواند، اظهار کرد: این حرکت را باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست؛ حرکتی که به گفته وی، تجلی اراده ملتی است که با بصیرت و آگاهی مسیر خود را انتخاب کرده است.
امینی ادامه داد: به اهتزاز درآمدن پرچم ایران اسلامی و سردادن ندای اللهاکبر، بیانگر تأکید مردم بر آرمانهای انقلاب و ارزشهای اسلامی است.
برگزاری رزمایش بزرگ «جانفدایان» در رشت
وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری رزمایش بزرگ «جانفدایان» در رشت خبر داد و خاطرنشان کرد: این رزمایش روز جمعه ۲۴ مهرماه، از ساعت ۱۴ تا اذان مغرب، در محدوده میدان بسیج (صیقلان) و خیابانهای اطراف، به سمت خیابان شریعتی و در نهایت میدان شهدای ذهاب برگزار میشود.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت افزود: این رزمایش با حضور گردانهای رزم بسیج و مردم رشت که در قالب یگانها سازماندهی میشوند، برگزار خواهد شد.
امینی با اشاره به برگزاری رزمایش پیشین ویژه بانوان گفت: چند ماه گذشته بزرگترین رزمایش «جانفدایان» خواهران با حضور هزاران نفر از بانوان بسیجی برگزار شد و رزمایش ۲۴ مهرماه به صورت مشترک با حضور برادران و خواهران برگزار خواهد شد.
دعوت از مردم برای ثبتنام در گردانهای «جانفدا»
وی در پایان با اشاره به مراجعات مردم برای سازماندهی در گردانهای «جانفدا» گفت: از امشب دو موکب در میدان شهدای ذهاب با عنوان پایگاه مقاومت بعثت برادران و خواهران راهاندازی شده و از متقاضیان برای حضور و سازماندهی در قالب گردانهای «جانفدا» ثبتنام میشود.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت هدف از این سازماندهی را، به گفته وی، ایجاد امید در میان نیروهای مسلح و یأس و ناامیدی در میان دشمنان داخلی و خارجی عنوان کرد.
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