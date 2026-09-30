به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از فعالان صنعت گردشگری استان اصفهان ظهر چهارشنبه به مناسبت روز جهانی گردشگری برگزار شد و در جریان این آیین، از تمبر اختصاصی نخستین جشنواره بینالمللی سینما گردشگری ویستا رونمایی شد.
رونمایی از این تمبر، یکی از بخشهای این آیین بود که با هدف ثبت و معرفی رویداد سینما گردشگری ویستا در قالب یک اثر یادبود انجام شد.
در ادامه این مراسم، از پوستر ۱۳ جشنواره برای یک فلاورجان نیز رونمایی شد و بخشی از برنامه به معرفی ظرفیتها و رویدادهای مرتبط با گردشگری اختصاص یافت.
همچنین در این آیین از شماری از چهرهها و فعالان اثرگذار صنعت گردشگری و مجموعه مدیریت گردشگری استان اصفهان تجلیل شد.
در این بخش، از خانواده زندهیاد کاووس مسعودی به پاس فعالیتها و نقش وی در حوزه گردشگری تجلیل شد.
همچنین انوشیروان بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مسعود نیکآیین مدیرکل تشریفات استانداری اصفهان از دیگر افرادی بودند که در این آیین مورد تجلیل قرار گرفتند.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، نیز از دیگر چهرههای حاضر در این بخش بود که از وی تجلیل شد.
این آیین با حضور انوشیروان بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مدیران، فعالان و دستاندرکاران صنعت گردشگری استان اصفهان برگزار شد و محور آن پاسداشت فعالان این حوزه و معرفی بخشی از رویدادهای جدید گردشگری استان بود.
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