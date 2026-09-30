دستگیری کلاهبرداران حرفه ای در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲ نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر دو نفر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: متهمان در بازجویی های بعمل آمده با جعل عناوین و وابستگی خود به نهادهای امنیتی، نظامی و مذهبی با روش اعتماد سازی و وعده اعزام به سفرهای زیارتی و سیاحتی با تورهای معتبر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان می نمودند .

این مقام انتظامی گفت: متهمان ضمن اعتراف به بزه انتسابی، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.