  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

دستگیری کلاهبرداران حرفه ای در تبریز

دستگیری کلاهبرداران حرفه ای در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری ۲ نفر جاعل و کلاهبردار حرفه ای و سابقه دار و کشف ۴ فقره پرونده کلاهبرداری به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲ نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر دو نفر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: متهمان در بازجویی های بعمل آمده با جعل عناوین و وابستگی خود به نهادهای امنیتی، نظامی و مذهبی با روش اعتماد سازی و وعده اعزام به سفرهای زیارتی و سیاحتی با تورهای معتبر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان می نمودند .

این مقام انتظامی گفت: متهمان ضمن اعتراف به بزه انتسابی، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6963528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها