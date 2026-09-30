روسیه ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا پایان اکتبر تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد ممنوعیت صادرات گازوئیل توسط تولیدکنندگان را که پیش از این تا پایان سپتامبر برقرار بود، یک ماه دیگر تمدید کرده است.

این ممنوعیت همچنین صادرات سوخت دریایی و گازوئیل توسط تولیدکنندگان روسی را نیز شامل می‌شود.

دولت روسیه هدف از اعمال این محدودیت‌ها را تأمین نیاز بازار داخلی و جلوگیری از اختلال در عرضه سوخت اعلام کرده است. این کشور پیش از این نیز در ماه‌های اخیر چندین بار محدودیت‌های صادراتی برای فرآورده‌های نفتی را تمدید کرده بود.

روسیه در اواخر ماه اوت ممنوعیت صادرات گازوئیل، سوخت دریایی و گازوئیل توسط تولیدکنندگان را تا ۳۰ سپتامبر تمدید کرده بود. این محدودیت‌ها در پی افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه سوخت در بازار داخلی و کاهش تولید برخی پالایشگاه‌های روسیه اعمال شده است.

روسیه از صادرکنندگان بزرگ گازوئیل در جهان به شمار می‌رود و تداوم محدودیت صادرات این کشور می‌تواند بر میزان عرضه این فرآورده در بازارهای بین‌المللی اثر بگذارد.