هفته نخست بازگشایی مدارس در شرق تهران بدون حادثه سپری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله رشنو، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس راهور حدود یک ماه پیش از بازگشایی مدارس، برنامه‌ریزی برای ساماندهی سرویس‌های مدارس را آغاز کرد و خودروها پس از بررسی معاینه فنی، صلاحیت رانندگان، سلامت جسمی و روانی آنان و سایر الزامات قانونی، مجوز فعالیت دریافت کردند.

وی افزود: در مجموع ۴۰۰ دستگاه خودرو به عنوان سرویس مدارس در ورامین ساماندهی شد و همزمان با آغاز سال تحصیلی، نیروهای پلیس راهور در دو نوبت صبح و ظهر در محدوده مدارس حضور پیدا کردند تا تردد دانش‌آموزان در ساعات ورود و خروج با ایمنی بیشتری انجام شود.

رشنو ادامه داد: خط‌کشی معابر، ایمن‌سازی محل عبور عابران پیاده، رفع نقاط پرخطر اطراف مدارس و نصب علائم هشداردهنده از جمله اقداماتی بود که پیش از بازگشایی مدارس انجام شد و آموزش‌های لازم نیز به رانندگان سرویس مدارس و والدین ارائه شد.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران با اشاره به سپری شدن هفته نخست مهرماه بدون حادثه ترافیکی مرتبط با بازگشایی مدارس گفت: رانندگان سرویس مدارس باید پیش از حرکت، وضعیت خودرو را بررسی کنند و در صورت خستگی و خواب‌آلودگی از رانندگی خودداری کنند.

وی افزود: دانش‌آموزان نیز باید پس از توقف کامل خودرو و از سمت امن، در مجاورت پیاده‌رو از خودرو پیاده شوند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

رشنو با تأکید بر نقش رانندگان سرویس مدارس در شکل‌گیری فرهنگ ترافیکی دانش‌آموزان اظهار کرد: رفتار رانندگان برای دانش‌آموزان الگو است و رعایت قوانین و مقررات از سوی آنان می‌تواند در آموزش عملی فرهنگ صحیح ترافیک به نسل آینده اثرگذار باشد.

وی در ادامه با اشاره به تردد وانت‌بارها در معابر گفت: فعالیت و تردد وانت‌بارها باید در چارچوب ضوابط و مقررات انجام شود و رعایت ظرفیت مجاز، نحوه صحیح بارگیری و ایمن‌سازی بار از الزامات تردد این وسایل نقلیه است.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران افزود: بارگیری نامناسب یا حمل بار به شکلی که موجب ایجاد خطر برای راننده، سرنشینان و سایر کاربران معابر شود، می‌تواند ایمنی تردد را به مخاطره بیندازد و رانندگان وانت‌بارها باید پیش از حرکت از استقرار صحیح و ایمن بار اطمینان حاصل کنند.

رشنو با اشاره به برنامه‌های هفته فراجا اظهار کرد: در این هفته خدمات پلیس راهور در بخش‌های مختلف از جمله پلاک، تعویض پلاک، شماره‌گذاری، خدمات مرتبط با گواهینامه و آزمون‌های آیین‌نامه با ظرفیت بیشتری ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس دستور فرماندهی انتظامی استان تهران، در هفته فراجا برای ترخیص وسایل نقلیه توقیفی، ۳۰ درصد تخفیف در هزینه پارکینگ‌ها در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند مسائل، پیشنهادها و مشکلات خود را مطرح کنند تا در موارد ضروری، موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

رشنو در پایان تأکید کرد: رعایت قوانین از سوی رانندگان، والدین، دانش‌آموزان و سایر شهروندان، نقش مهمی در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی تردد دارد.