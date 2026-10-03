حسین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر در این دوره از بازی‌های آسیایی وزنه‌برداری سربلند بیرون آمد. در بخش بانوان، این نخستین حضور آنها در بازی‌های آسیایی بود. دو ورزشکار اعزام کردیم که خدا را شکر هر دو موفق به کسب مدال برنز شدند. با توجه به اینکه وزنه‌برداری بانوان ما رشته‌ای نوپا محسوب می‌شود و حدود سه تا پنج سال است که فعالیت جدی‌تری در این بخش انجام می‌شود، امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های فدراسیون، بانوان در مسابقات آینده حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشند. ما پیش‌بینی یک مدال برای بانوان داشتیم اما خانم‌ها ریحانه کریمی و مهسا بهشتی هر دو موفق به کسب مدال شدند. حضور در نخستین تجربه بازی‌های آسیایی در رده بزرگسالان شرایط سختی دارد و خدا را شکر توانستند به مدال برنز برسند.

نایب‌رئیس فدراسیون وزنه‌برداری درباره عملکرد مردان وزنه‌برداری گفت: در بخش مردان چهار ورزشکار اعزام کردیم که دو مدال طلا به دست آوردیم. کسب مدال طلای دسته فوق‌سنگین در بازی‌های آسیایی، مسابقات جهانی و المپیک اهمیت بسیار زیادی دارد. علی عالی‌پور نیز عملکرد خوبی داشت و موفق شد به مدال طلا برسد. علی داوودی نیز واقعاً خوب رقابت کرد و رقابت میلی‌متری با وزنه‌بردار عراقی داشت. او با مهار ۲۶۰ کیلوگرم نشان داد که در سطح بالایی قرار دارد و از این پس باید این ورزشکار عراقی را به‌عنوان یک حریف قدرتمند و جدی برای وزنه‌برداری ایران در نظر بگیریم. احتمالاً دوباره حدود یک ماه دیگر در مسابقات جهانی چین با او رقابت خواهیم داشت. برنامه‌ریزی‌های فدراسیون و اردوهایی که از چند ماه قبل آغاز شده بود، به خوبی پیش رفت و خدا را شکر بچه‌ها توانستند نتیجه خوبی بگیرند.

رضازاده درباره اهمیت وزنه ۲۶۰ کیلوگرمی که توسط علی داوودی مهار شد، گفت: وزنه ۲۶۰ کیلوگرم در مسابقات بسیار کم مهار شده و شاید در مجموع کمتر از پنج یا شش نفر در مسابقات توانسته باشند چنین وزنه‌ای را بزنند. بنابراین، مهار این وزنه و کسب مدال طلا ارزش بسیار زیادی دارد و به رکورد جهان نیز نزدیک است. داوودی دوباره مدال سنگین وزن را به ایران برگرداند. طلای دسته فوق‌سنگین برای ایران ارزش بسیار زیادی دارد و ما سال‌ها و در دوره‌های مختلف بازی‌های آسیایی، مسابقات جهانی و المپیک در این دسته مدال طلا داشته‌ایم. خدا را شکر این مدال دوباره به کشورمان رسید و امیدوارم در مسابقات جهانی بزرگسالان چین نیز این موفقیت تکرار شود.

وی درباره انتقادهای مطرح‌شده از نحوه انتخاب وزنه‌های علیرضا نصیری اظهار کرد: به نظر من کادر فنی باید درباره این موضوع توضیح بدهد که در شرایط مسابقه چه اتفاقی افتاد و چه شرایطی داشتند. پیش از مسابقات نیز یک رکوردگیری انجام شده بود و کادر فنی برای اعزام ورزشکاران شرایط و رکوردهایی را تعیین کرده بود. نصیری در اولین رکوردگیری انتظارات را برآورده نکرد اما به او یک فرصت ۲۱ روزه داده شد تا به رکوردهای مدنظر برسد و در نهایت توانست به این رکوردها برسد و حتی بالاتر از آن نیز وزنه بزند و به همین دلیل به بازی‌های آسیایی اعزام شد.

رضازاده تأکید کرد: در مورد انتخاب وزنه‌ها نیز بهتر است کادر فنی توضیح بدهد که در آن شرایط مسابقه چه اتفاقی افتاد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد. شرایط مسابقه با شرایطی که از بیرون مشاهده می‌کنیم بسیار متفاوت است. وقتی ورزشکار در فضای رقابت قرار می‌گیرد، شرایط دیگری حاکم است و باید دید در آن لحظه چه اتفاقی افتاده است. برای مثال، در همین مسابقات دیدیم که حتی مربیان عراقی نیز نتوانستند شرایط را به‌طور کامل کنترل کنند و در جریان رقابت، زمان نداشتند و یکی از حرکاتشان را از دست دادند. بنابراین باید شرایط واقعی مسابقه را دید و بعد درباره تصمیمات کادر فنی قضاوت کرد. در مورد نصیری نیز باید اجازه داد اعضای کادر فنی بیایند و توضیح بدهند که در آن شرایط چه اتفاقی افتاد.

نایب‌رئیس فدراسیون وزنه‌برداری درباره عملکرد مصطفی جوادی نیز گفتک او بعد از مشکلات مربوط به کمر و آسیب‌دیدگی، شرایط بهتری پیدا کرده بود و در تمرینات نیز عملکرد خوبی داشت. حتی در رکوردگیری‌ها نیز نتایج خوبی ثبت کرده بود، اما در مسابقه شرایط متفاوت است. البته در دسته ۸۵ کیلوگرم رقابت بسیار سنگین است و کشورهای شرق آسیا ورزشکاران قدرتمندی دارند. باید شرایط جوادی در زمان مسابقه را نیز بررسی کرد؛ اینکه چقدر وزن کم کرده بود و بدنش در چه شرایطی قرار داشت. گاهی ورزشکار در تمرین شرایط بسیار خوبی دارد، اما وقتی وارد مسابقه می‌شود و وزن کم می‌کند، بدنش نمی‌تواند به همان شکل که در تمرین آماده بوده، عمل کند. باید دید در مورد جوادی نیز چه اتفاقی افتاده است.

وی گفت: امیدوارم اتفاقات خوبی برای وزنه‌برداری رقم بخورد. مسابقات جهانی کار بسیار سخت‌تری است، اما با توکل به خدا امیدوارم در رقابت‌های جهانی نیز این مدال‌ها تکرار شود و بچه‌ها بتوانند دوباره برای کشورمان افتخارآفرینی کنند.