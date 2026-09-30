جانشین مرزبانی بوشهر: تجلیل از خادمان امنیت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر رئیسی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی هفته انتظامی، ضمن تبیین جایگاه رفیع نیروهای مرزبانی در حفظ حاکمیت ملی، این هفته را فرصتی استراتژیک برای بازگو کردن دستاوردهای یک سالهی مرزبانان و تبیین زحمات آنان برای آحاد جامعه و ساکنان مناطق مرزی دانست.
وی با اشاره به شعار امسال هفته انتظامی، یعنی «مرزبان مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز»، تأکید کرد: مرزبانان نه تنها پاسداران مرزهای آبی و خاکی، بلکه خادمان امین و خدمتگزاران بیدریغ ملت هستند که با تکیه بر ایمان و مسئولیتپذیری، در خط مقدم امنیت قرار دارند.
جانشین مرزبانی بوشهر با اشاره به شرایط دشوار اقلیمی منطقه، خاطرنشان کرد: مرزبانان ما در گرمای طاقتفرسای سواحل خلیج فارس و با تلاش شبانهروزی و بیوقفه، تا آخرین قطره خون و ذرهی توان خود، در کنار نظام و برای صیانت از امنیت ملی ایستادهاند. این ایثارگری در شرایطی که طبیعت سختترین چالشها را پیش روی آنان میگذارد، نشان از عزم راسخ و مجاهدت واقعی این نیروها دارد.
وی همچنین با تأکید بر رویکرد خدمتمحور مرزبانی، افزود: هدف اصلی در این هفته، ملموس کردن پیوند عمیق میان مرزبان و مرزنشین است.
وی تصریح کرد: خدمت به مرزنشینان و رفع نیازهای آنان، بخشی جداییناپذیر از وظایف ماست و هفته انتظامی فرصتی است تا این همبستگی و تعامل میان نیروهای انتظامی و مردم مناطق مرزی را بیش از پیش نمایان سازیم.
جانشین مرزبانی استان بوشهر با قدردانی ویژه، از تمامی همکاران مرزبان و بهویژه از خانوادههای بزرگوار آنان که با صبوری و حمایت، پشتیبان اصلی این مأموریتهای دشوار هستند، تجلیل کرد و خواستار تقدیر و احترام فراوان نسبت به این قهرمانان گمنام شد.
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