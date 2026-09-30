به گزارش خبرنگار مهر، قرعهکشی فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان در حالی قرار بود ۱۲ مهر برگزار شود که این مراسم پیش از این دو بار دیگر نیز به تعویق افتاده بود.
ابتدا هفته پایانی شهریور بهعنوان زمان قرعهکشی اعلام شد سپس تاریخ برگزاری به ۸ مهر و در نهایت به ۱۲ مهر موکول شد؛ با این حال این زمان نیز عملی نشد.
مهمترین دلیل اعلامشده برای این تعویقها تلاش برای برگزاری مراسمی متفاوت و رسمیتر، هماهنگی حضور بازیکنان و چهرههای فوتسال زنان که در اردوهای تیم ملی هستند و همچنین مشخص شدن وضعیت نهایی برخی تیمهای متقاضی حضور در لیگ عنوان شده است.
گفته میشود فصل ۱۴۰۵ لیگ برتر زنان قرار است با حضور ۱۶ تیم در دو گروه هشتتیمی برگزار شود اما در پی این تعویقها تیمها همچنان در انتظار برنامه قطعی مسابقات هستند؛ در شرایطی که بسیاری از آنها تمرینات و جذب بازیکن را از مدتها قبل آغاز کرده و هزینههای پیشفصل را نیز متحمل شدهاند.
بر اساس برنامه جدید قرار است مراسم قرعهکشی ۱۸ مهر برگزار شود.
قرعهکشی فصل ۱۴۰۵ لیگ برتر فوتسال زنان که پیشتر در سه مقطع مختلف برای برگزاری برنامهریزی شده بود بار دیگر به تعویق افتاد.
به گزارش خبرنگار مهر، قرعهکشی فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان در حالی قرار بود ۱۲ مهر برگزار شود که این مراسم پیش از این دو بار دیگر نیز به تعویق افتاده بود.
نظر شما