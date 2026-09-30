میرغضنفری: ظرفیت گردشگری رشت باید فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته گردشگری، دو مجموعه اقامتی شامل یک هتل‌آپارتمان در محدوده میدان شهرداری و یک اقامتگاه گردشگری سلامت در مجاورت یکی از مراکز درمانی رشت، با حضور اسماعیل میرغضنفری فرماندار شهرستان رشت و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان به بهره‌برداری رسید.

اسماعیل میرغضنفری در حاشیه این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری رشت اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های اقامتی در نقاط گردشگرپذیر شهر می‌تواند زمینه ماندگاری بیشتر مسافران و بهره‌مندی کسب‌وکارهای محلی از حضور گردشگران را فراهم کند.

وی با بیان اینکه میدان شهرداری و بافت پیرامونی آن از مهم‌ترین مقاصد گردشگران در رشت به شمار می‌رود، افزود: ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و خوراک رشت باید بیش از گذشته در مسیر توسعه اقتصاد گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار رشت با اشاره به عضویت این شهر در شبکه شهرهای خلاق یونسکو در حوزه خوراک، تصریح کرد: افزایش مدت اقامت گردشگران در رشت می‌تواند علاوه بر حوزه گردشگری، بازار، حمل‌ونقل، رستوران‌ها و سایر مشاغل محلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

میرغضنفری همچنین گردشگری سلامت را از ظرفیت‌های قابل توسعه شهرستان دانست و گفت: برخورداری رشت از مراکز درمانی و ظرفیت‌های پزشکی، زمینه مناسبی برای توسعه خدمات اقامتی و رفاهی مورد نیاز بیماران و همراهان آنها ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: توسعه این بخش تنها به افزایش شمار مسافران محدود نمی‌شود و باید زیرساخت‌های لازم برای اقامت و استفاده گردشگران از ظرفیت‌های مختلف شهر نیز فراهم شود.

فرماندار رشت ادامه داد: احداث و توسعه هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و مراکز اقامتی و رفاهی در محدوده‌های گردشگرپذیر و پیرامون مراکز درمانی، علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی، می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در شهرستان کمک کند.

گفتنی است دو مجموعه افتتاح‌شده در مجموع با سرمایه‌گذاری ۴۸۰ میلیارد تومان، دارای ۲۵ اتاق و ظرفیت ۸۲ تخت اقامتی هستند و برای ۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.