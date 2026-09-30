بیش از ۳۰ مصوبه برای رفع مشکلات ماهدشت تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در پایان جلسه بررسی مشکلات و زیرساخت‌های شهر ماهدشت که با حضور امام جمعه، شهردار، مدیران کل استان و جمعی از مسئولان در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد، در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: در جلسه بررسی مشکلات و زیرساخت‌های شهر ماهدشت، بیش از ۳۰ مصوبه در حوزه‌های مختلف به تصویب رسید که پیگیری و اجرای آنها در دستور کار مدیران استان قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: این جلسه با هدف مرور و پیگیری مسائل مختلف شهر ماهدشت و یافتن راهکار برای رفع مشکلات موجود برگزار شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در ماهدشت افزود: این شهر از مردم شریف و ولایت‌مداری برخوردار است و طی سال‌های گذشته اقدامات متعددی در حوزه‌های زیرساختی و عمرانی آن انجام شده، اما همچنان کاستی‌ها و کمبودهایی وجود دارد که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی و اقدام شود.

استاندار البرز ادامه داد: توجه بیشتر به مردم، احترام به مطالبات شهروندان و پیگیری خواسته‌های آنان از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جلسات است و تلاش می‌کنیم مسائل مطرح‌شده با جدیت دنبال شود.

بیش از ۳۰ مصوبه برای ماهدشت

عبداللهی با اشاره به مصوبات جلسه گفت: بیش از ۳۰ مصوبه در حوزه‌های مختلف به دست آمد که مقرر شد دستگاه‌های مسئول آنها را پیگیری و برای تحقق آنها اقدام کنند.

وی حوزه بهداشت و درمان، آب، برق و گاز را از جمله موضوعات بررسی‌شده در این نشست عنوان کرد و افزود: مسائل مرتبط با شهرک خوارزمی، کمربندی ماهدشت، موضوعات اقتصادی و همچنین مسائل مرتبط با معیشت و تأمین نیازهای مردم نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار البرز تأکید کرد: هدف مجموعه مدیریتی استان این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مسائل مطرح‌شده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و برای رفع آنها اقدام کند.

عبداللهی با بیان اینکه روند توسعه استان و شهرهای آن همچنان ادامه دارد، گفت: در سال‌های گذشته اقدامات عمرانی، زیرساختی و اجتماعی قابل توجهی در البرز انجام شده است، اما توسعه و رفع مشکلات به معنای پایان نیازهای مردم نیست و با حل هر مسئله، مطالبات و نیازهای جدیدی مطرح می‌شود.

وی افزود: اراده مدیریت استان بر این است که مسائل شهرها و شهرستان‌های البرز به صورت مستمر پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود.

استاندار البرز مردم را صاحبان اصلی مطالبه و خدمت دانست و خاطرنشان کرد: مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند و خواسته‌های آنان باید مورد توجه قرار گیرد. مجموعه مدیریتی استان نیز در چارچوب توان و امکانات موجود، با جدیت برای خدمت‌رسانی و تحقق مطالبات مردم تلاش خواهد کرد.

عبداللهی ابراز امیدواری کرد: با همدلی و همکاری میان مسئولان و مجموعه مدیریت شهری ماهدشت، مصوبات این جلسه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شده و بخشی از مشکلات و نیازهای این شهر برطرف شود.