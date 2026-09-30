به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خواجه‌وند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، امروز در جلسه بررسی مشکلات و زیرساخت‌های شهر ماهدشت که با حضور استاندار البرز در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: تأمین زیرساخت‌های انرژی، به‌ویژه برای طرح‌های نهضت ملی مسکن، از ابتدای سال در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق استان البرز قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت برق البرز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین برق پروژه‌های مسکونی ماهدشت افزود: برای سه تعاونی مسکونی مرتبط با نهضت ملی مسکن، اعتبار مورد نیاز تأمین شد و اکنون زیرساخت‌های برق‌رسانی این پروژه‌ها آماده شده و در مرحله واگذاری انشعاب قرار دارد.

خواجه‌وند ادامه داد: تأمین زیرساخت‌های برق متناسب با توسعه ساخت‌وسازها، یکی از محورهای اصلی برنامه‌های شرکت توزیع در ماهدشت بوده و تلاش شده همزمان با پیشرفت پروژه‌های مسکونی، نیازهای زیرساختی آنها نیز تأمین شود.

نصب چراغ‌های LED در بلوارهای اصلی ماهدشت

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت روشنایی معابر ماهدشت اشاره کرد و گفت: با همکاری شهرداری ماهدشت، تأمین و تعویض چراغ‌های معابر در دستور کار قرار گرفت و در بخش قابل توجهی از بلوارهای اصلی شهر، چراغ‌های LED نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با مشارکت شهرداری و شرکت توزیع انجام شده و با تکمیل عملیات، روشنایی مورد نیاز در بخش عمده‌ای از معابر اصلی ماهدشت تأمین شده است.

تکمیل ساختمان اداره برق در محدوده ماهدشت و محمدشهر

خواجه‌وند همچنین به تعیین تکلیف یکی از پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه برق اشاره کرد و گفت: زمین و ساختمان نیمه‌کاره‌ای که از سوی شورای شهر محمدشهر واگذار شده بود، پس از پیگیری‌های انجام‌شده به نتیجه رسید و ساختمان اداره برق در محدوده مرزی محمدشهر و ماهدشت تکمیل و در اختیار مجموعه شرکت توزیع قرار گرفت.

وی افزود: این ساختمان برای ارائه خدمات بهتر به مشترکان منطقه مورد استفاده قرار گرفته و در حال حاضر نزدیک به ۹۷ هزار مشترک در این حوزه تحت پوشش خدمات شرکت توزیع نیروی برق قرار دارند.

تقویت ۱۱ پست برق برای مقابله با ناترازی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در ماهدشت را تقویت شبکه توزیع برق عنوان کرد و گفت: با توجه به ناترازی‌های موجود و افزایش نیاز به تقویت پست‌ها، تقویت شبکه در قالب برنامه‌های مدیریت شرایط بحرانی در دستور کار قرار گرفت.

خواجه‌وند بیان کرد: در همین راستا ۱۱ پست برق در ماهدشت تقویت شده که اجرای این پروژه‌ها بیش از ۱۴ میلیارد ریال اعتبار دربر داشته است.

وی تأکید کرد: با توجه به توسعه ساخت‌وسازها و افزایش بار شبکه، تقویت پست‌های برق همچنان ادامه خواهد داشت و بخش دیگری از پست‌های نیازمند تقویت نیز تا پایان سال در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، افزایش ظرفیت شبکه، پاسخگویی به نیاز مشترکان جدید و کاهش مشکلات ناشی از بارگذاری شبکه و خاموشی‌های مرتبط با افزایش مصرف است.