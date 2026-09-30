آغاز هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان؛ برتری سپاهان برابر میزبان

به گزارش خبرگزاری مهر ، هفته دوم از بیست‌ و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور، امروز با برگزاری یک دیدار آغاز شد. در نخستین دیدار این هفته، تیم صید و ساحل لنگه (آتنا) میزبان سپاهان اصفهان بود. دو تیم در شروع مسابقه رقابتی نزدیک و پایاپای داشتند و تیم میزبان در دقایقی از نیمه نخست موفق شد از حریف خود پیش بیفتد.

در ادامه، سپاهانی‌ها با تکیه بر تجربه بازیکنان خود توانستند جریان بازی را در اختیار بگیرند و با عملکردی منسجم، برتری خود را تا پایان مسابقه حفظ کنند. در نهایت سپاهان اصفهان با نتیجه ۳۳-۲۷ در این دیدار به پیروزی رسید تا دومین برد متوالی خود را در این فصل جشن بگیرد.

با این نتیجه، صید و ساحل لنگه (آتنا) که به تازگی به لیگ برتر صعود کرده است، دومین شکست خود را در آغاز این فصل تجربه کرد.

رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان فردا (پنجشنبه ۹ مهر) با برگزاری سه بازی دیگر پیگیری خواهد شد که برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ - ساعت ۱۱:۳۰

* استقلال تهران - مقاومت شهرداری تبریز

* زاگرس جنوبی کازرون - یکتاافروز البرز

* دانشگاه آزاد قزوین - نفت و گاز گچساران