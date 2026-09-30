به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیاکبر اکبری ظهر چهارشنبه در رزمایش «جانفدایان» شهرستان نور با اشاره به چرایی تشکیل این گردانها اظهار کرد: شکلگیری گردانهای جانفدا را باید در چارچوب تحولات و حوادثی بررسی کرد که در سالهای اخیر بر ضرورت ارتقای آمادگی دفاعی و حضور سازمانیافته مردم تأکید داشته است.
وی با اشاره به حوادث و حملات صورتگرفته در کشور افزود: وقوع حوادثی از جمله حمله به مدرسه میناب، شهادت رهبر انقلاب و حمله به مردم، از جمله رخدادهایی بود که ضرورت تقویت آمادگی دفاعی و شکلگیری این مجموعهها را بیشتر کرد.
فرمانده سپاه ناحیه نور ادامه داد: هنگامی که دشمن در عرصههای نظامی با مقاومت مواجه میشود و اهداف غیرنظامی و مردم را مورد حمله قرار میدهد، جامعه نیز برای دفاع از خود نیازمند آمادگی و سازماندهی است و گردانهای جانفدا در همین چارچوب شکل گرفتهاند.
اکبری با تشریح نقش مردان در این گردانها گفت: نیروهای مردمی در بخش دفاع سخت، پدافند و مقابله با تهدیدات احتمالی نقشآفرینی میکنند و آمادگی آنان میتواند به عنوان عاملی برای حفاظت از شهرها و مرزهای کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به نقش بانوان در گردانهای جانفدا اظهار کرد: بانوان میتوانند در حوزههایی مانند مدیریت بحران، امدادرسانی، نجات، کمکهای مردمی و پشتیبانی نقش مؤثری داشته باشند و در افزایش تابآوری اجتماعی در شرایط بحرانی مشارکت کنند.
فرمانده سپاه ناحیه نور با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدات گفت: ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارها، به جای انفعال، بر تقویت آمادگی و توان دفاعی خود تأکید دارد.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد: امروز نیروهای مردمی با آمادگی بیشتر و با تکیه بر رهبری انقلاب، برای دفاع از کشور و مقابله با تهدیدات احتمالی در میدان حضور دارند.
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