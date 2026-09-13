به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مردمی جانفدای ایران در اطلاعیه شماره یک خود خطاب به ملت ایران، از آغاز آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جانفدا خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: پس از شکلگیری ظرفیت عظیم پویش جان فدا که تحسین دوست و تحیر دشمن را رقم زد و با توجه به استقبال بینظیر و پیگیری مدام مردم برای قرار گرفتن در کنار نیروهای مسلح برای دفاع از دین و میهن، هماهنگیهای لازم با نیروهای مسلح کشور انجام شد و مقدمههای لازم برای آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان فدا فراهم شد.
در همین جهت از همه علاقهمندان دعوت میشود که روز سهشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ از ساعت ۱۷ در سامانه JANFADAA.IR یا با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۱۱۵۵ در دورههای آموزش نظامی و امدادی جان فدا ثبت نام کنند و در قالب گردانهای مردمی جان فدا سازماندهی شوند.
فعالیتهای جانفدایان برای ایران آینده به زودی در دیگر عرصههای لازم برای دفاع از کشور اعلام میشود.
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