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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

آموزش‌ ۱۰۰۰ گردان‌ مقاومت‌ ملی جان‌فدا آغاز می‌شود

آموزش‌ ۱۰۰۰ گردان‌ مقاومت‌ ملی جان‌فدا آغاز می‌شود

قرارگاه مردمی جان‌فدای ایران در اطلاعیه شماره یک خود خطاب به ملت ایران، از آغاز آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌فدا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مردمی جان‌فدای ایران در اطلاعیه شماره یک خود خطاب به ملت ایران، از آغاز آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌فدا خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: پس از شکل‌گیری ظرفیت عظیم پویش جان‌ فدا که تحسین دوست و تحیر دشمن را رقم زد و با توجه به استقبال بی‌نظیر و پیگیری مدام مردم برای قرار گرفتن در کنار نیروهای مسلح برای دفاع از دین و میهن، هماهنگی‌های لازم با نیروهای مسلح کشور انجام شد و مقدمه‌های لازم برای آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌ فدا فراهم شد.

در همین جهت از همه علاقه‌مندان دعوت می‌شود که روز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ از ساعت ۱۷ در سامانه JANFADAA.IR یا با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۱۱۵۵ در دوره‌های آموزش نظامی و امدادی جان‌ فدا ثبت نام کنند و در قالب گردان‌های مردمی جان‌ فدا سازماندهی شوند.

فعالیت‌های جان‌فدایان برای ایران آینده به‌ زودی در دیگر عرصه‌های لازم برای دفاع از کشور اعلام می‌شود.

کد مطلب 6946299

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    نظرات

    • یوسف جوبندی جانم فدای ایران IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      13 3
      پاسخ
      جانم فدای ایران
    • عبدالحمید بهرامی IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      8 3
      پاسخ
      جانفدای ایرانم
    • مصطفی US ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      6 4
      پاسخ
      جانم فدای ایران
    • سید IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      7 2
      پاسخ
      جانم فدای ایران پاینده رهبر
    • سیده زینب مرتضوی IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      7 2
      پاسخ
      بهترین کاری که میتونم برا کشورم انجام بدم
    • داود ترابی IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      6 1
      پاسخ
      جانم به فدای رهبر جانم به فدای میهن جانم به فدای ملت
    • پرهام مظفری IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      5 2
      پاسخ
      جانفدای وطن
    • محمدعلی پاکباطن IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      6 3
      پاسخ
      جانم فدای رهبردرودبررزمندگان اسلام درودخداوندبرسپاه پاسداران
    • زهرا IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      9 1
      پاسخ
      الان كوچك ترين وظيفه ماست كه از ايران دفاع كنيم، پدرم ١/٥؟سال در جنگ تحميلي جنگيد ، الان نوبت من هست
    • حمزه حریبی US ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      9 1
      پاسخ
      جهاد به بخاطر اسلام رهبر معظم انقلاب وحاج قاسم سلیمانی
    • مصطفی مشهدی فراهانی جان فدا IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      9 1
      پاسخ
      با سلام وخسته نباشین .بسیار طرح خوب و پسندیده است من آمادگی خودم را اعلام میکنم ازجنگ ۸ سال دفاع مقدس حضور داشتم .و قسمت نشد که جان ناقابل خودم را فدا کنم و به شهیدان جان فدای ایران بپیوندم روح رهبر عزیزمان شاد چقدر دل تنگ اقای عزیزایران شدیم و راهش را ادامه خواهیم داد باشد که پرچم جمهوری اسلامیمان را در سراسر این کره خاکی برافراشته کنیم .
    • ابوذرکمرخانی IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      5 2
      پاسخ
      جانفدای‌ایران‌ومردم‌عزیز‌ورهبرم
    • مهدی IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      5 1
      پاسخ
      من حاضرم جونم رو برای وطنم بدم
    • Mehdi IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
      پاسخ
      حالا اموزشا چطوریه مثل خدمت باید بریم بمونیم یه مدت یا نه کلاس های اموزشیه فقط
    • جاویدطالبی فرد IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      جانم فدایی وطنم رهبرم
    • پرهیزکاری IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      من جان فدای ایرانم
    • علی محمدی IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 1
      پاسخ
      اتباع افغانستان هم در این پویش میتونن ثبت نام کنند
    • مجتبی طاهری IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      عالی

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