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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

کشف ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در یزد

کشف ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از کشف فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فرار مالیاتی یک شرکت تولیدی در شهر یزد ماموران پلیس امنیت اقتصادی به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی و اخذ مجوز قضایی به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی یزد به شرکت مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده از اسناد و مدارک دیجیتال و کاغذی شرکت؛ بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی کشف شد.

نگهبان گفت: در این خصوص یک متهم که با فاکتور سازی صوری و اطلاعات کذب اقدام به فرار مالیاتی کرده بود به مراجع قانونی معرفی شد.

کد مطلب 6855004

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