کشف ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فرار مالیاتی یک شرکت تولیدی در شهر یزد ماموران پلیس امنیت اقتصادی به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی و اخذ مجوز قضایی به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی یزد به شرکت مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده از اسناد و مدارک دیجیتال و کاغذی شرکت؛ بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی کشف شد.

نگهبان گفت: در این خصوص یک متهم که با فاکتور سازی صوری و اطلاعات کذب اقدام به فرار مالیاتی کرده بود به مراجع قانونی معرفی شد.