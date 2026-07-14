کشف فرار مالیاتی ۱۱۴ میلیارد ریالی یک کارخانه کاشی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با انجام اقدامات اطلاعاتی، از فرار مالیاتی یکی از کارخانه‌های تولید کاشی از طریق شیوه‌های پیچیده مطلع شدند که در همین راستا، هماهنگی‌های قضایی لازم صورت گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با همراهی کارشناسان اداره امور مالیاتی استان، پس از بررسی دقیق موضوع دریافتند این واحد تولیدی با ارائه اطلاعات کذب مالی، اقدام به فرار مالیاتی به مبلغ بیش از ۱۱۴ میلیارد ریال کرده است.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: متصدی این کارخانه پس از معرفی به مراجع قانونی، ملزم به پرداخت مالیات مربوطه شد.

سردار نگهبان در پایان ضمن تأکید بر عزم راسخ پلیس در مقابله با جرایم اقتصادی، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق تماس با شماره‌های ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.