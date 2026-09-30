ثبت بیش از ۵ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی بوشهر طی نیمه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام اسدی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همچنین بر اساس آمار سامانه های هوشمند پایش تردد، در نیمه نخست سال جاری ۵ میلیون و ١٧٢ هزار تردد ورودی به استان و در مقابل ۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تردد خروجی از استان بوشهر به ثبت رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش نشان میدهد.
اسدی بیان کرد: پرترددترین محورهای مواصلاتی استان در نیمه نخست امسال به ترتیب «چغادک-بوشهر»، «سیراف-عسلویه»، «اهرم-چغادک»، «دالکی-برازجان»، «چغادک-خورموج» و «کنگان-عسلویه» بودهاند.
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر درخصوص فراوانی پلاک خودروهای سایر استان ها نیز گفت: بیشترین خودروهای مشاهدهشده با پلاک سایر استانها مربوط به فارس با ۱۹ درصد، تهران با ۱۷ درصد و خوزستان با هشت درصد بوده است.
اسدی با اشاره به ظرفیتهای مرکز مدیریت راههای استان گفت: ۸۵ درصد راههای اصلی استان بوشهر زیر چتر نظارت سامانههای هوشمند مدیریت راه قرار دارند.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۲۹ سامانه نظارت تصویری، ۵۶ سامانه ثبت تخلف، ۷۸ سامانه ترددشمار و چهار دستگاه توزین در حال حرکت در محورهای مواصلاتی استان بوشهر فعال است.
وی افزود: این سامانهها با هدف پایش مستمر وضعیت تردد، کنترل و مدیریت ترافیک، ثبت تخلفات و ارتقای ایمنی عبور و مرور در راههای استان مورد استفاده قرار میگیرند و اطلاعات حاصل از آنها در مرکز مدیریت راههای استان پایش و برای مدیریت و برنامهریزی تردد جادهای استفاده میشود.
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