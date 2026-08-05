۵۶۶ هزار مورد سرعت غیرمجاز در محورهای استان بوشهر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۱۶۷ سامانه هوشمند جاده ای در استان خبر داد و اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال جاری در مجموع ۵۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

رستمی ادامه داد: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، سه میلیون و ۳۶۶ هزار تردد مربوط به ورود وسایل نقلیه به استان و سه میلیون و ۳۶۰ هزار تردد مربوط به خروج از استان بوده است.

وی با اشاره به محورهای پرتردد استان افزود: محور چغادک به بوشهر و بالعکس (ورودی مرکز استان) پرترددترین محور استان در چهار ماه نخست سال جاری بوده و بعد از آن محورهای کمربندی کنگان، اهرم-چغادک، دالکی-برازجان، سیراف-عسلویه، آبپخش-برازجان و بالعکس در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

پایش رفتارهای ترافیکی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر با بیان اینکه ۹ درصد ترددهای ثبت‌شده مربوط به وسایل نقلیه سنگین است، ادامه داد: سامانه‌های هوشمند نشان می‌دهد میانگین سرعت وسایل نقلیه در استان ۸۲ کیلومتر بر ساعت بوده که حدود ۵ کیلومتر از میانگین کشوری بالاتر است.

رستمی با تاکید بر اینکه سامانه‌های هوشمند نقش مهمی در پایش رفتارهای ترافیکی دارند، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز و حفظ فاصله طولی مناسب، زمینه کاهش تصادفات و افزایش ایمنی سفرهای جاده‌ای را فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد راه‌های اصلی استان زیر چتر نظارت سامانه های هوشمند مدیریت راه قرار دارند، یادآور شد: در استان بوشهر ۲۹ سامانه نظارت تصویری، ۵۶ سامانه ثبت تخلف، ۷۸ سامانه ترددشمار و ۴ دستگاه توزین در حال حرکت فعال است.