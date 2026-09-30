پرداخت وام ۷۵ میلیون تومانی به بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین ازوجی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات مالی به بازنشستگانی که پیش‌تر برای دریافت آن ثبت‌نام کرده و در اولویت قرار گرفته‌اند، در روزهای جاری در سامانه بانکی قرار گرفته و واریز آن به حساب مشمولان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه تلاش شده فرایند پرداخت با کمترین تشریفات اداری و بانکی انجام شود، افزود: طبق اولویت بندی‌های موجود ۳۲ هزار نفر از بازنشستگان صندوق کشوری وام تسهیلات بانکی ۷۵ میلیون تومانی خود را با نرخ ۴ درصد سود بانکی در کمترین زمان موجود اخذ کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور درباره کارت اعتباری فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: پیشتر کارت اعتباری به مبلغ ۱۰ میلیون تومان شارژ می‌شد اما با هماهنگی‌های انجام‌شده، اعتبار این کارت به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گفته ازوجی، از این هفته بازنشستگان می‌توانند تا سقف ۲۰ میلیون تومان خرید اعتباری داشته باشند البته این اعتبار نیز به‌تدریج و طی ماه‌های آینده در اختیار بازنشستگان قرار خواهد گرفت.