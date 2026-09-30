به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که بر اساس دادههای وزارت بهداشت یمن، از زمان تشدید اخیر درگیریها بیش از ۱۸۰ هزار نفر در ۱۰ استان این کشور مجبور به ترک خانههای خود شدهاند.
بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، از ۶ اوت تاکنون ۴ هزار و ۴۸۱ نفر در یمن کشته یا زخمی شدهاند که ۸۳۸ نفر از آنها جان خود را از دست دادهاند. همچنین ۹ مرکز بهداشتی آسیب دیده، تعطیل شده یا مورد حمله قرار گرفتهاند.
این سازمان هشدار داد که آوارگی گسترده، ازدحام در محلهای اسکان، دسترسی محدود به آب سالم و خدمات بهداشتی و کمبود تجهیزات پزشکی، فشار بر نظام درمانی یمن را تشدید کرده است.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که حتی پیش از تشدید اخیر درگیریها تنها حدود ۶۰ درصد مراکز درمانی یمن بهطور کامل فعال بودند. همچنین این کشور با شیوع بیماریهایی از جمله وبا، تب دنگی و سرخک مواجه است.
بر اساس این گزارش، بیش از هفت هزار و ۷۸۰ مورد مشکوک به وبا، بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ مورد تب دنگی و بیش از ۲۲ هزار مورد مشکوک به سرخک در یمن ثبت شده است.
سازمان جهانی بهداشت تاکنون ۵۹.۳ تن اقلام و تجهیزات پزشکی به ارزش حدود ۶۵۶ هزار دلار به ۴۰ مرکز و دفتر در ۱۰ استان ارسال و بیش از ۲۰ تیم پزشکی سیار را نیز به مناطق دارای آوارگان اعزام کرده است.
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