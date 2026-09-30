https://mehrnews.com/x3dcyC ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۱ کد مطلب 6964203 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۱ اجتماع پرخروش سلماسیها در موج دویست و چهاردهم شبهای مقاومت ملی ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه پرشور مردم ولایی سلماس را در حمایت از رهبری و انقلاب می بینید. دریافت 20 MB کد مطلب 6964203 کپی شد مطالب مرتبط مردم ایران «شاد» هستند؟؛ ناتوانی مقیاسهای غربی برای سنجش شادی شرقی «راز شرق»؛ آزادی بیان چگونه به دام مائو برای روشنفکران چینی تبدیل شد؟ اسماعیلی: حضور معنادار مردم مانع فرصتطلبی جریانهای داخلی شد گنبدکاووس؛ اجتماعی از جنس انسجام اجتماعی دویست و چهاردهمین اجتماع وحدتآفرین مردم کردستان در میدان آزادی سنندج موج دویست و چهاردهم حضور لنگرودیها در میدان برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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