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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۱

اجتماع پرخروش سلماسی‌ها در موج دویست و چهاردهم شب‌های مقاومت ملی

اجتماع پرخروش سلماسی‌ها در موج دویست و چهاردهم شب‌های مقاومت ملی

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه پرشور مردم ولایی سلماس را در حمایت از رهبری و انقلاب می بینید.

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کد مطلب 6964203

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