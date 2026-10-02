از شکستن سکوت طولانی «همایون» تا بازگشت پرحاشیه «بیژن»!

خبرگزاری مهر – گروه هنر؛ فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که اکنون نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که در روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

بابک جهانبخش؛ پرونده بسته، یک توضیح کوتاه برای آخرین بار و یک سوپرایز

بابک جهانبخش خواننده موسیقی پاپ که طی ماه های گذشته حول و حوش زندگی شخصی خود مطالب و حواشی زیادی در فضای مجازی منتشر کرده بود، با انتشار یک متن در صفحه شخصی اش توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.

در مطلب منتشر شده از سوی بابک جهانبخش آمده است:

«سلام، برای آخرین بار یک توضیح کوتاه برای عزیزانی که همیشه همراه من بودن. من آدم صادقی هستم و وقتی سئوالی از من پرسیده میشه، از روی صداقت و احترام جواب می دم. اگر جایی از تجربه هایم حرف زدم، فقط به این امید بود که شاید برای کسی یک نشانه و تلنگر باشه. وگرنه چیزهای مهم تری در زندگی من وجود داره. آدم های مهم تر، کارهای مهم تر، موسیقی، آینده و زندگی که باید ادامه پیدا کنه.

خیلی از این قطعات که استوری می کنم برای تداعی و یادآوریه و سال ها قبل ساخته شدن؛ بعضی شاد، بعضی عاشقانه و بعضی عمیق و احساسی. یک خواننده، درست مثل یک بازیگر، می تونه احساسات و روایت های مختلفی را اجرا کنه، بدون اینکه الزاما آن روایت، داستان زندگی امروز خودش باشه و اینکه من هرچه بزرگ تر شدم، عمیق تر و احساساتی تر هم شدم و طبیعیه که موسیقی ام هم این تغییر رو نشون بده.

و یه چیز دیگه احتمالا کاملا اشتباه ترجمه شده و مدام نشر می‌شه، فقط در پاسخ اینم بگم به عزیزان جانم که من همیشه دندان های لق زندگی ام رو خودم کشیدم ... هرچی باید گفته می شد، گفته شده و پرونده بسته است. حالا با کلی انرژی خوب و عالی و مثبت، دیگه از این قبیل حرف ها و موضوعات فاصله بگیریم. گذشته را همان جا بذاریم و از این جا به بعد درباره موسیقی، آینده و اتفاق های خوب پیش رو حرف بزنیم.

قلبا می گم خدا رو شکر که شما رو دارم که این همه با محبت و با معرفت و با احترام کنارم هستید. همیشه و این قدر از تون عشق می گیرم که چیزی کم ندارم. والا دیگه چی می خوام از خدا آخه بس که ماهید شما. به خدا که نمی تونم ذره ای از این مهر بی دریغ شما را جبران کنم. فقط بودنتون رو شکر.

آرزویی برای خودم ندارم ولی برای مردم شریف سرزمینم ایران صلح و آرامش و رفاه می خوام. غم شما غم منه همیشه ... بخندید هم قلبم می خنده. ضمنا به زودی براتون سورپرایز دارم چه سورپرایزی. هوادار دو آتیشتونم.»

همایون شجریان؛ آغاز فصل جدید فعالیت ها، راه اندازی یک پویش و انتشار یک آهنگ ۲۸ ساله

همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی که طی ماه های اخیر در سکوت کامل خبری به سر می برد، سرانجام در هفته ای که گذشت ضمن انتشار یک ویدئو که از همراهی او با یک پویش با همکاری یک مجموعه اقتصادی خبر می داد، از یک قطعه موسیقایی قدیمی به نام «می تراود مهتاب» با شعری از نیما یوشیج و آهنگسازی و نوازندگی تار و سه تار مجید درخشانی پس از بیست و هشت سال از ساخت آن در راستای همین پویش رونمایی کرد؛ مسیری که به نظر می آید آغازگر فصل جدید فعالیت های این خواننده مشهور در حوزه های مختلف اجرایی باشد.

وی در این باره نوشت: «حدود بیست و هشت سال پیش، وقتی خیلی جوان بودم، این قطعه را که مجید درخشانی برای پدر ساخته بود، به عنوان «صدای شاهد» خواندم؛ برای پدرم، تا ملودی را با صدای من بشنود و بعد خودش آن را بخواند. اما هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاد و آن صدای شاهد، همان‌جا ماند. سال‌ها گذشت، من خواندم، تجربه کردم و مسیر خودم را در موسیقی پیدا کردم و حالا، بعد از بیست و هشت سال، آن صدای جوان دوباره به من رسیده است. صدایی که امروز منتشر می‌شود، در واقع پیش از تمام کارهایی قرار می‌گیرد که تا امروز از من شنیده‌اید؛ اولین صدای ضبط‌ شده از مسیری که آن روز هنوز نمی‌دانستم به کجا خواهد رسید. این روزها که در کنار کمپین «هرجا که تویی» هستم، بیشتر به همین فکر می‌کنم؛ این‌که ما هیچ‌ وقت نمی‌دانیم نوجوانی که امروز در ابتدای راه ایستاده، فردا چه خواهد ساخت و به کجا خواهد رسید. شاید یک لپ‌تاپ، یک کتاب، یک ساز، یک فرصت یا حتی اعتماد یک نفر، برای ما چیز بزرگی به نظر نرسد؛ اما برای یک نوجوان می‌تواند آغاز یک راه باشد. من هم روزی جایی در ابتدای راه بودم؛ با صدایی که قرار بود فقط «شاهد» باشد. حالا، بعد از این همه سال که گذشت، می‌خواهم آن صدا را برای اولین بار با شما به اشتراک بگذارم. شاید آینده، همین امروز، جایی دور از ما در حال آغاز شدن باشد. «هرجا که تویی، راهت را پیدا کن».»

همایون شجریان همچنین مهر ماه امسال همزمان با آغاز سال تحصیلی با انتشار ویدئویی که او را در مجموعه تحت حمایت پویش «هرجا که تویی» نشان می داد، نوشت: «تعدادی از نهادها و موسسه‌های خصوصی همزمان با آغاز سال تحصیلی پویش «هر جا که تویی» را با هدف فراهم‌ کردن دسترسی دانش‌آموزان مستعد مناطق کم‌برخوردار به ابزارهای آموزشی و فرصت‌های یادگیری دیجیتال آغاز کردند. این پویش تلاش دارد با استفاده از ظرفیت جامعه کاربران، شرکا و اکوسیستم نوآوری ایران، بخشی از فاصله میان دانش‌آموزان و فرصت‌های آموزشی را کاهش دهد و امکان دسترسی آنها به ابزار، آموزش و همراهی در مسیر یادگیری را فراهم کند.

عزیزان و بزرگواران، این‌که یک نوجوان کجای ایران به دنیا آمده و زندگی می‌کند، نباید تعیین کند که چقدر به آموزش و یادگیری دسترسی داشته باشد. فاصله‌ها گاهی راه را سخت‌تر می‌کنند اما نباید جلوی رفتن را بگیرند. من هم با همین نگاه یک لپ‌تاپ اهدا کردم و به کمپین «هرجا که تویی» پیوستم؛ با این امید که قدم کوچکی باشد برای کم کردن فاصله‌ یک نوجوان با دنیای یادگیری و فرصتی برای ساختن آینده‌ای که آرزویش را دارد و از دوستان، هنرمندان و همه‌ کسانی که دلشان با این بچه‌هاست دعوت می‌کنم، هر کدام به اندازه‌ توانشان، به این مسیر بپیوندند. شاید هر کدام از ما فقط بتوانیم راه یک نفر را کمی هموارتر کنیم؛ اما همین یک نفر، یک روز می‌تواند راهی برای دیگری باز کند. به امید روزی که «هرجا که تویی»، راه خودت را پیدا کنی.»

این خواننده با پیوستن به پویش «هرجا که تویی» یک لپ‌تاپ را همراه نامه‌ای به یکی از دانش‌آموزان اهدا کرد و برای این نوجوان نوشت: «سلام. من تو را نمی‌شناسم، نمی‌دانم کجای ایرانی و چقدر دورتر از من زندگی می‌کنی. فقط می‌دانم جایی که به دنیا آمدی نباید باعث بشه از درس خواندن و یاد گرفتن دور بمانی. فاصله‌ها راه را سخت‌تر می‌کنند اما نباید جلوی رفتن را بگیرند. من این لپ تاپ را برای تو می‌فرستم با این امید که فاصله‌ات را با دنیای یادگیری کمتر کند. کمکت کند چیزی را که دوست داری یاد بگیری، پیدا کنی و بسازی. امیدوارم هر جا که تویی راه خودت را پیدا کنی و یک روز هم راهی را برای یک نفر دیگر باز کنی. با آرزوی بهترین‌ها برای تو. همایون شجریان.»

بیژن مرتضوی؛ ترکاندن بمب خبری هفته دوم مهر با یک بازگشت پرحاشیه

بی تردید یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مطالبی که طی روزهای گذشته در فضای مجازی وایرال شد، اخبار مربوط به بازگشت بیژن مرتضوی نوازنده ویولن و خواننده موسیقی پاپ به کشورمان بود؛ هنرمندی که طی سال های گذشته در کشور آمریکا به سر می برد و فعالیت های موسیقایی اش را در آنجا پیش روی مخاطبان قرار می داد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که روز ششم مهر خبرهایی در برخی رسانه ها و فضای مجازی مبنی بر بازگشت بیژن مرتضوی به ایران منتشر شد؛ مسیری که قطعا به عنوان یکی از بمب های خبری موسیقی در اوایل مهر لقب گرفت و همان طور که پیش بینی می شد به سرعت در فضای مجازی وایرال شد.

اما این پایان ماجرا نبود، چون در آن روز هیچ نهاد فرهنگی و مرتبط با این موضوع خبر بازگشت بیژن مرتضوی را تایید نکرد و فضا را به سمتی برد که حتی بیژن مرتضوی با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی اش اعلام که به ایران نیامده اما آرزو کرد که روزی به ایران بازگردد. مسیری که همین تکذیب هم موجب بروز حواشی شد.

اما ماجرا به این تکذیبیه محدود نشد، چرا که روز هشتم مهر به یک باره خبری مبنی برحضور این نوازنده و خواننده در فرودگاه امام (ره) تهران و بازگشت وی به وطن در رسانه های رسمی هم منتشر شد و این چنین بود که بیژن مرتضوی خواننده و نوازنده پیشکسوت روز چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰ از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) وارد کشور شد.

انتشار خبر در حالی بود که تصاویر و عکس هایی نیز از حضور مرتضوی در فرودگاه، استقبال برخی از شهروندان و بستگانش، گردش در خیابان های شهر تهران و حتی بوسه او به زمین پس از پیاده شدن از پله های هواپیما نیز به سرعت در فضای مجازی منتشر و وایرال شد. مسیری که حتی موجب شد برخی از رسانه های بیگانه هم نسبت به این موضوع واکنش هایی نشان دهند.

همسر بیژن مرتضوی هم با انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشت: «چقدر عشق، چقدر محبت. چه مردم نازنینی، چه استقبال باشکوهی و چه اشک‌هایی که امروز از سر شوق و ذوق ریخته شد. چه مردمی داریم و چه وطنی … حالا برای مدتی می‌خواهیم از همه‌ حاشیه‌ها دور باشیم و فقط این لحظه‌ها را زندگی کنیم؛ غرق در عشق و محبت مردم و لذت بودن در وطن. گاهی تمام خوشبختی همین است؛ کنار مردم خودت، روی خاک خودت، با قلبی پر از عشق و چشم‌هایی پر از اشک شوق. امیدوارم آدم‌های فیک، خشمگین و گرفتار در هیاهوی فضای مجازی هم روزی به آرامش برسند؛ چون دنیا آن‌قدر کوتاه است که حیف است سهممان از آن فقط خشم و نفرت باشد.»

حال باید دید بعد از بازگشت چهره هایی چون محسن نامجو و بیژن مرتضوی به وطن گزینه بعدی که قطعا در نوک هرم اخبار موسیقی قرار خواهد گرفت، این بار کدام هنرمند خواهد بود.