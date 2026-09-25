به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که اکنون نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که در روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

محمود کریمی، حسین طاهری و نماهنگ «سلسله عشق»

طی روزهای گذشته بود که نماهنگی با نام «سلسله عشق» مربوط به یکی از مجالس سینه زنی شهادت حضرت امام حسین (ع) در در قالب ها و تنظیم های مختلف موسیقایی پیش روی مخاطبان قرار گرفت که تصاویر و ملودی آن تبدیل به یکی از ترندهای فضای مجازی شد.

در این نماهنگ که محوریت اصلی آن برگرفته از بخش «شور» یکی از مجالس سینه زنی مشترک محمود کریمی و حسین طاهری با اشعاری از شیخ حسین انصاریان، فروغی بسطامی و غلامرضا سازگار در یکی از هیئت های پایتخت است، گروه اجرایی و تولید کننده تلاش کرده با افزودن نواهای دیجیتالی و نغمات موسیقایی که مخاطبان جوان تر آنها را می پسندند حال و هوای متفاوتی را پیش روی مخاطبان قرار دهند.

این تنظیم و فضای موسیقایی به گونه ای پیش رفت که تصاویر مربوط به نماهنگ آن در بخش «اکسپلور» صفحات بسیاری از کاربران دیده شد و به پرمخاطب ترین مطالب و تصاویر حوزه موسیقی به ویژه موسیقی آئینی تبدیل شد.

نماهنگ «سلسله عشق» با صدای محمود کریمی و حسین طاهری را اینجا ببینید.

آرمان گرشاسبی و «هزار امید» تقدیم به همراهان همیشگی

آرمان گرشاسبی خواننده موسیقی پاپ که یکی دو سال اخیر با انحلال گروه پرطرفدار «چارتار» وارد فصل تازه ای از فعالیت های موسیقایی خود شده است، طی روزهای گذشته در پی برگزاری دور جدید کنسرت های خود در شهرهای مختلف، تک آهنگ جدیدی به نام «هزاران امید» را منتشر کرد و یادداشتی را هم به این بهانه در صفحه شخصی خود گذاشت.

گرشاسبی نوشت: «هزار امید» تقدیم به شما همراهان همیشگی ام؛ مدت ها بود دوست داشتم این شعر بی نظیر بانو سیمین بهبهانی رو برای شما بخونم. خوشحالم به کمک علیرضا قاسمیان خمسه عزیز که ادامه ملودی زیبا رو سرود، تقدیمتون می کنم.»

تک اهنگ «هزاران امید» آرمان گرشاسبی را از اینجا بشنوید.

محسن نامجو و ادامه ماجراهای مربوط به مهاجرت!

محسن نامجو خواننده و نوازنده موسیقی که طی هفته های گذشته به کشورش بازگشت و این بازگشت هم با حواشی متعددی رو به رو شد، با انتشار فیلمی از ایستادگی پای حواشی و صحبت های مربوط به خودش سخن گفت و در این زمینه نوشت:

«مخاطبان عزیزم؛ من تا ابد همون موزیسین شیطون، طناز، کودک مأب و کنجکاو هنر باقی خواهم ماند. به قضاوت شدن و تهمت ناروا خوردن عادت دارم؛ سال های سال از همون روزی که زوزه گرگ رو در درآمد چهارگاه وارد کردم طعن تمسخر و قضاوت هم نشین وجودم بود.

گر تیر طعنه آید، جان من اش نشانه

شما خانواده بزرگ موسیقی من هستید. من به عهدم با شما وفادارم حتی اگر قرار باشه تاوان خطاها و انتقادات و شیطنت های این ۲۰ ساله رو بدم.

من به دلم رجوع کردم و بی اعتنا به بار آزارها و تفسیرهای مشتی آدم دوزاری، سرم رو انداختم پایین و اومدم. نه قصدم نمایش شجاعت بود نه چیز دیگر. من یه آدم معمولی ام و یه موزیسین با تجربه. باقی عمرم رو ایران می مونم. اگه موشک است و جنگ و مرگ، عشق است ... اگر سفر است و شمال و تفریح، بازم عشق است. من از این خاک سهم دارم و پای همه چی ایستاده ام.

چو خزان حمله کند، بنده آن بلبل مستم / که جدایی نکند از گل و در لانه دهد جان

دلتنگ دیدارتان در کنسرت و دست بوس محبت تک تک تان و التماس دعا و انرژی مثبت تان.»

سهراب پاکزاد و یک کارخیرخواهانه در اول پاییز

انتشار فیلمی از سهراب پاکزاد خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ که در یکی از مدارس اطراف تهران به شکلی نمادین مشغول توزیع نوشت افزار و لوازم التحریر برای برخی از دانش اموزان کم بضاعت است هم از دیگر پربیننده های فضای مجازی موسیقی در روزهای گذشته بود.

همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، سهراب پاکزاد، خواننده مردمی موسیقی پاپ، طبق روال هر ساله در یکی از مدارس اطراف تهران حاضر شد و در یک اقدام خیرخواهانه، هزار عدد کیف و لوازم‌التحریر به همراه پک‌های تغذیه را میان دانش‌آموزان و کودکان کم‌بضاعت توزیع کرد.

پاکزاد در این برنامه با حضور در جمع دانش‌آموزان، لحظاتی صمیمانه را در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در کنار آنها سپری کرد.

رضا صادقی و چند جمله موسیقایی درباره رفیق و رفاقت

رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ هم با انتشار بخش هایی از نماهنگ «آغوش امن» خود از ویژگی‌های رفاقت گفت.

وی در متن کوتاهی نوشت:

«این عصا فقط عصا نیست؛ رفیق عمری منه، گاهی شمشیر، گاهی طعنه خیلی ها؛ اما همیشه همراهم بوده. یک رفیق آهنی با یه باور ساده رو به جلو رفتن.

با همین رفیق، ماراتن های زیادی رو پشت سرگذاشتیم، روزهای سخت، مسیرهای سخت تر، اما یه قانون هیچ وقت عوض نشد:

تا وقتی می شه قدم برداشت، باید ادامه داد.»