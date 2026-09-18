از حواشی زندگی خصوصی بابک جهانبخش تا تجربه بازیگری تئاتر امین بانی!

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که اکنون نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که در روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

بابک جهانبخش؛ برنامه «باضیا»، زندگی خصوصی و چند داستان دیگر

مصاحبه تصویری بابک جهانبخش خواننده موسیقی پاپ که چندی پیش همراه با فرزندش در برنامه «باضیا» علی ضیا حضور پیدا کرده بود، همان طور که انتظار می رفت به شدت در فضای مجازی دیده شد و بخش های مختلف این گفتگو به فراخور پرسشی که از وی پرسیده شده بود در صفحات مختلف وایرال شد.

مسیری که عمده آنها به جدایی این خواننده مشهور از همسرش ارتباط پیدا می کرد. چنین حواشی در این سال‌ها تبدیل به اپیدمی مورد علاقه بسیاری از کاربران فضای مجازی شده تا بتوانند از اتفاقات مرتبط با زندگی خصوصی سلبریتی بیشتر سردرآورند، چارچوبی که حتی دربرخی موارد به عنوان یک ترفند و روش تبلیغاتی در حوزه مارکتینگ موسیقی نیز شایع شده و دربرگیرنده ملاحظاتی است که آسیب شناسی آن بسیار ضروری به نظر می رسد.

بابک جهانبخش در یکی از بخش های این گفتگو بود که درباره چشم‌زخم و تاثیر نـ‌مایش زندگی شخصی در فضای عمومی گفت: وقتی افراد بخش‌های مختلف زندگی خود را بیش از اندازه در معرض دید دیگران قرار می‌دهند، ممکن است ناخواسته حسادت یا حسرت ایجاد کنند؛ حتی اگر هدفشان جلب توجه یا برانگیختن دیگران نباشد.

او با اشاره به رواج نمایش جزئیات زندگی روزمره در فضای مجازی عنوان کرد: بسیاری از لحظات زندگی بهتر است خصوصی بمانند و آدم‌ها به جای ثبت و انتشار مداوم همه چیز، از همان لحظه و زندگی واقعی خود لذت ببرند.

معین راهبر؛ من تغییر کردم

معین راهبر از آهنگسازان و تنظیم کنندگان مطرح موسیقی پاپ که طی سال های اخیر با خوانندگان پرطرفدار زیادی همکاری داشته در تازه ترین پستی که به مناسبت روز تولدش و البته جشنی که همکارانش در استودیو برایش تدارک دیده بودند، نوشت:

«و امروز دهه چهل زندگی من آغاز شد. در چند ماه گذشته روزهای عجیب و سختی را پشت سرگذاشتم؛ روزهایی که شاید خیلی چیزها را در من تغییر داد و باعث شد بیشتر از همیشه قدر بعضی از آدم ها و لحظه ها رو بدونم.

امسال جای تبریک های مادرم مثل هرسال خالیه ... جای خالی که همیشه در قلبم خواهد ماند. اما مثل همیشه به یادش شمع های تولدم را فوت می کنم و آرزو می کنم هرجا که هست آرامش داشته باشه. و در آخر از تمام دوستان و عزیزانی که در تمام این سال ها و مخصوصا در روزهای سخت کنارم بودن، از صمیم قلب تشکر می کنم. بودنتون برای من ارزشمنده و هیچ وقت فراموشش نمی کنم.»

مسعود صادقلو؛ واکنش به برخی کنسرت گذاران خارج از کشور

مسعود صادقلو که طی روزهای گذشته در تازه ترین فعالیت موسیقایی خود مجموعه کنسرت هایی را در کشور انگلستان برگزار کرد و این برنامه ها هم با برخی از حاشیه مواجه شده بود در واکنش به این حواشی اظهاراتی را روی صحنه بیان کرد که این صحبت ها به شدت در فضای مجازی وایرال شد.

وی در بخش هایی از صحبت های خود در یکی از کنسرت هایش گفت: افرادی برای برگزاری این کنسرت ها در لندن و منچستر به من پیشنهاد همکاری داده اند که فقدان پذیرش برای همکاری باعث شد حملات سیاسی توسط برخی از افراد کاسب کار خارج از کشور نسبت به من اتفاق بیفتد. ما قبل از هر چیزی باید انسان باشیم و من سپاسگزار مردم و هواداران هستم که کنارم بودند.

مجید رضوی؛ یک «ریمیکس» و چند ماجرا از زندگی

مجید رضوی خواننده موسیقی پاپ که طی سال های اخیر از جمله خوانندگان پرطرفدار این عرصه محسوب می شود، طی روزهای گذشته با انتشار یک قطعه موسیقایی مشتمل بر منتخبی از آثار قبلی اش در قالب ریمیکس نوشت:

«هر کدوم از این موزیک ها یه جایی از زندگی منو یادم میارن ... از یه حس، یه خاطره یا یه روزی که دیگه تکرار نمی‌شه.

حالا همشون رو کنار هم گذاشتیم. شاید بین این موزیک ها، یه تیکه از حال و هوای شما هم پیدا بشه. با عشق برای شما.

در آخر ممنونم از علی بیات عزیز برای آماده سازی این کار، نیما معین و شرکت «اکسیر» که در تهیه و شکل گیری این اثر زحمت زیادی کشیدند.

از همراهی و زحماتتون ممنونم و خوشحالم که این مسیر رو در کنار هم پیش می بریم.»

امین بانی؛ وقتی فرصت بازی در تئاتر را پیدا کردم

امیر بانی خواننده کشورمان که این روزها با کنسرت‌-نمایش «آرش» روی صحنه می‌رود، درباره این‌ تجربه نوشت:

«بعد از سال ها فعالیت در موسیقی، این بار فرصت تجربه بازی روی صحنه تئاتر را پیدا کردم، در کنار هنرمندانی که بودن کنارشان برای من بسیار ارزشمند بود. ممنونم از تمام عزیزانی که به من اعتماد کردند و در شکل گیری این تجربه کنارم بودند.

شاید مسیر هنر همیشه آسان نباشد، اما هنر راه خودش پیدا می کنند.

ممنون که در این شب ها کنار ما بودید و هستید که حضورتان به درخشان تر شدن این اثر هنری و تاریخی کمک خواهد کرد.

تشکر فراوان از حسین غیاثی که مثل برادر همیشه در روند کاری من در بخش ترانه همیشه بهترین خودش را ارائه کرد و باز هم برای پروژه نمایشی «آرش» قبول زحمت کرده است. همکاری با جناب فردین خلعتبری در بخش موسیقی یکی از دیگر از تجربه های است که در کارنامه کاری من با افتخار ثبت می شود.»