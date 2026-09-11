از دوستی «خاله خرسه» تا افشای «راز» مهران مدیری در موسیقی!

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیههای ریز و درشت دنیای موسیقی طی سالهای اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دستاندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانههای رسمی به ارائه و انعکاس فعالیتهای موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقاییشان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که میتواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگیاش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.
شرایطی با اهمیت که اکنون نمیتوان به راحتی از آنچه در این بستر رسانهای روی میدهد، بیتفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیبهای عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بیانتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن میشویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاههای خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاریها و رسانههای رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که میتواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.
اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانههای رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانههای رسمی و رسانههای فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که میتواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتنابناپذیر است.
یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارشهای هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که در روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
گرشا رضایی؛ وظیفه ما نوکری پدر و مادر است
گرشا رضایی خواننده موسیقی پاپ در یک استوری نوشت:
«یه آدم نادون گفته عمرتونو نذارین واسه کمک و پرستاری از پدر و مادر و یه نادونتر در نقد اولی میگه نونی که به پدر و مادر میدی از سمت خدا چند برابرش بر میگرده.
در این دنیا هر رفتی یه آمدی داره وظیفه ما بی چشم داشت نوکری پدر و مادره همونطور که هزاران شبانه روز نوکری مارو کردن.»
محسن ابراهیم زاده؛ ... و این راه همیشگی است
محسن ابراهیم خواننده موسیقی پاپ که طی روزهای گذشته حضور موثری در فضای مجازی داشته با انتشار عکسی در کنار یک هواپیمای آموزشی نوشته است:
«روزها و شب هایی که کنار شما تا امروز سپری شد باعث شده که هنوز در دل آرزوی دیدنتون رو داشته باشم و ادامه بدم.
از عشقتونه که هنوز هم هستم و این راه همیشگی است.
سفره هاتون پربرکت باشه، تنتون سلامت و آرزوهاتون آرزو نمونه.»
علی قمصری؛ قصه ساختن بحران و رفاقت
علی قمصری از کنش گران جدی و موثر این ماه های موسیقی کشورمان در کانال تلگرامی خود دل نوشته ای را که به نظر می آید اشارهای به یک یا چند مخاطب خاص باشد، منتشر کرد.
در نوشته علی قمصری آمده است:
«در دورهای از زندگیام، با بحرانی وحشتناک دستوپنجه نرم میکردم و دو دوست خوب داشتم؛ یکی، با حالی شبیه به حال من، هر روز سنگ صبورم میشد و برای آرام کردنم انواع قرصها را پیشنهاد میکرد. دیگری، سرحال و قوی، صبحها مرا به ورزش میبرد.
آن روزها، دوست اول برایم دلنشینتر بود؛ چون همدرد بودیم و انگار روی یک فرکانس حرکت میکردیم. دوست دوم اما برایم تلخ بود؛ آنقدر که گاهی حتی به قطع رابطه با او فکر میکردم. امروز، دوستیِ اولی را «دوستیِ خالهخرسه» میدانم و دومی را «گلادیاتورِ رفاقت».
هیچوقت کسی که از بحران شما برای ساختن بحرانی تازه در زندگیتان استفاده میکند، حتی اگر نیتش دلسوزانه باشد، لزوماً رفیق شما نیست. گاهی کسی که کنار درد ما مینشیند، در واقع ما را در همان درد نگه میدارد و آنکه آینه ما میشود تا زشتیهایمان را ببینیم و اصلاح کنیم، اغلب قدرش را در همان لحظه نمیدانیم. چون دیدن خودِ واقعیمان در آینه، همیشه خوشایند نیست.
من همیشه امیدوارم برای آدمهایی که دوستشان دارم، از آن دوستانی باشم که حقیقت را میگویند؛ حتی اگر شنیدنش تلخ باشد، حتی اگر لحظهای از من برنجند.
به قول اشمیت: گاهی آنکه به گناهان تو گوش میکند، در فکر اضافه کردن گناه بعدی به آنهاست.»
مهران مدیری؛ «راز» منتشر شد
انتشار تازه ترین تک آهنگ مهران مدیری بازیگر و کارگردان تلویزیون و سینما هم یکی دیگر از پربازدیدهای موسیقی در فضای مجازی طی روزهای گذشته بود.
«راز» عنوان تازه ترین قطعه ای است که بر اساس شعری از مولانا با آهنگسازی مهیار علیزاده توسط مهران مدیری با محوریت ساز پیانو پیش روی مخاطبان گرفته و در ادامه مسیر و حال و هوایی است که مدیری در خوانندگی انتخاب کرده است.
مهیار علیزاده و مهران مدیری که طی یکی دو سال گذشته خبرهایی مبنی بر همکاری آنها برای تولید یک آلبوم مشترک منتشر شده بود اردیبهشت سال ۱۴۰۴ بود که در قالب پروژه «جان بی قرار» با همراهی سجاد افشاریان و تعدادی دیگر از هنرمندان در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
تک آهنگ «راز» با صدای مهران مدیری را از اینجا بشنوید.
شهیار قنبری؛ انتشار یک ویدئو در شرایط سخت
شهیار قنبری از شاعران، ترانه سرایان و خوانندگان شناخته شده عرصه موسیقی با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی اش از روزهای دشوار خود به دلیل بستری شدن فرزندش و درخواست کمک از مردم سخن گفت.
این شاعر و ترانهسرای شناختهشده ایرانی، در روزهای دشواری که فرزندش «لورکا» در بخش مراقبتهای ویژه بستری است برای تأمین هزینههای درمان او از مردم درخواست کمک مالی کرده است.
وی که نامش با برخی از معروفترین ترانههای موسیقی گره خورده است، در این ویدئو که با ظاهری شکننده و دردمند ظاهر شده بود از کسانی که امکان همراهی دارند، درخواست کمک میکرد.
انتشار این ویدئو با واکنش و همدردی بسیاری از مخاطبان و دوستداران شهیار قنبری در فضای مجازی همراه شده و او را در فضای مجازی تبدیل به چهره خبرسازی کرده است.
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