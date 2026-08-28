«تار» در قلب خطر؛ اهالی موسیقی در روزهای پرحادثه پشت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» ‌های مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی جالب توجه باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است. این اتفاق می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که پس از مدتی توقف بار دیگر در روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

عباس علی آبادی؛ روایت جالب آقای وزیر از تصمیم غیرمنتظره علی قمصری

روایت عباس علی آبادی وزیر نیرو درباره اقدام شجاعانه علی قمصری نوازنده موسیقی ایرانی برای نوازندگی در کنار نیروگاه دماوند دربرگیرنده نکات جالب توجهی بود که در فضای مجازی هم مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

وزیر نیرو که در یکی از برنامه های خبری شبکه خبر حضور پیدا کرده بود، با اشاره به تصمیم غیرمنتظره علی قمصری برای اجرای موسیقی در قلب نیروگاه دماوند گفت: در شرایطی که نیروگاه مورد تهدید قرار گرفته بود، آقای قمصری با ما تماس گرفت و گفت می‌خواهد بیاید و دقیقاً در محوطه نیروگاه تار بنوازد. وقتی همکاران ما ایشان را به داخل نیروگاه بردند، به او یادآور شدند که این کار می‌تواند خطرات جانی جدی به همراه داشته باشد؛ اما ایشان پاسخ داد که «این خطر برای همه است و من هم باید باشم».

وزیر نیرو با تمجید از این روحیه ایستادگی افزود: من واقعاً باید او را تحسین کنم؛ او ثابت کرد که یک ایرانی واقعی است. در همان حین اجرای نوازندگی، آژیر خطر نیروگاه به صدا درآمد و گزارش شد که هواپیماهای دشمن وارد شده‌اند و هر لحظه احتمال اصابت وجود دارد. با توجه به شدت خطر، ما با زحمت و به‌زور ایشان را از نیروگاه بیرون کردیم تا آسیبی نبیند، چرا که خودش اصلاً حاضر به رفتن نبود.

وی در ادامه روایت خود از ایستادگی این هنرمند گفت و بیان کرد: نکته شگفت‌انگیز این بود که فردای آن روز، علی قمصری دوباره و با درخواست خودش آمد! ما هیچ دعوتی از او نکرده بودیم و اصراری نداشتیم، اما خودش آمد و گفت می‌خواهد این کار را به پایان برساند. مردم و کارکنانی هم که در نیروگاه جمع شده بودند، کاملاً خودجوش آمده بودند.

حامد زمانی؛ نسل تازه قرار نیست شبیه نسل ما باشد

حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ که مدتی است فصل جدیدی از فعالیت های خود را آغاز کرده است طی روزهای گذشته بود که در کانال شخصی اش نوشت:

«من از نسلی آمده‌ام که سال ها در هوای ضد موسیقی نفس کشیده؛ اما امروز، با همان احترام و علاقه، کنار نسل تازه‌ای ایستاده ام که قرار است صدای روزگار خودش باشد. با احترام به سلیقه‌ همه‌ مخاطبان موسیقی، به ویژه جوانان امروز، باور دارم هر هنرمند حق دارد آنچه را از «نهاد و نهان» وجودش می‌جوشد، به زبان خودش بیان کند؛ با نگاه، احساس و جهان‌بینی خودش.

من اگر تجربه‌ای اندوخته‌ام، اگر مسیری را رفته‌ام و چیزی آموخته‌ام، دوست دارم آن را بی دریغ در اختیار جوان‌ترها بگذارم؛ هر کمکی از دستم بربیاید، با جان و دل برایشان انجام می‌دهم.

فقط یک چیز برای من اهمیت دارد؛ اینکه پیش از هر چیز به حقیقت احساس خودشان و هم‌نسلانشان وفادار باشند، با قلبی پاک، حرف دلشان را بشناسند، به آن احترام بگذارند و برای بیانش شجاعت داشته باشند. نسل تازه قرار نیست شبیه نسل ما باشد؛ قرار است صدای خودش را پیدا کند و من خوشحالم اگر بتوانم در این مسیر، حتی قدمی کوچک کنارشان باشم.»

وصال علوی؛ یک تصمیم موسیقایی درباره تک بیتی‌های صائب تبریزی

وصال علوی از خوانندگان خوش قریحه و صاحب سبک موسیقی کلاسیک ایرانی هم طی روزهای گذشته با انتشار ویدئویی کوتاه که در حال خوانش ابیاتی از صائب تبریزی بود، نوشت:

«در سال های اخیر صائب تبریزی بخش عظیمی از جهان ذهنی من رو به خودش اختصاص داده، به همراه برادر گرامی آرمان منور صادق تصمیم گرفتیم تک بیتی های مهم و درخشان این شاعر بزرگ رو در قالب ویدئوهای کوتاه تقدیم حضورتون کنیم.

شروع ... از من بی عاقبت، آغاز هستی را مپرس / کز گران خوابی سرافسانه را گم کرده ام»

حامد همایون؛ از آغاز فصل جدید کنسرت ها تا یادی از رفیق رفته

حامد همایون خواننده موسیقی پاپ کشورمان که در سال های اخیر طرفداران زیادی هم پیدا کرده است در صفحه شخصی خود از برنامه ریزی برای آغاز فصل جدید کنسرت هایش در تهران و دیگر شهرهای کشور خبر داد.

وی همچنین در یکی دیگر از استوری هایش با انتشار عکسی از زنده یاد حمید هیراد یاد او را گرامی داشت و نوشت: «همه شروع کردن کنسرت هاشون رو. جات خیلی خالیه پسر مهربون و دوست داشتنی.»

سید عباس صالحی؛ پاسخ آقای وزیر درباره مجوز موسیقی رپ

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که طی هفته های گذشته در برنامه های رسانه ای متعددی حضور پیدا کرده است، چندی پیش در گفتگوی تفصیلی خود با گروه رسانه ای «فرهیختگان» در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرنوشت اعطای مجوز برای موسیقی رپ گفت: خوبی یا بدی را خروجی تعیین می‌کند، نه قالب. در همین جنگ تحمیلی چقدر موسیقی رپ خوب خوانده شد و نشان داد رپ هم ظرفیت‌هایی دارد. نسل و ذائقه مخاطب جدید جوان و نوجوان ما، فاصله‌هایی با نوع ادبیات کلامی موسیقی کلاسیک و سنتی و حتی پاپ دارد اما در اینجا (موسیقی رپ) وصل می‌شوند و اگر نتوانیم برای آنها راه سالم درست کنیم، راه‌های ناسالم باز می‌شود. دوستان ما با همین استدلال تلاش می‌کنند به جمع بندی روشن‌تری با مجموعه‌هایی که در این حوزه دخیل هستند، برسیم.

محسن نامجو؛ از بازگشت به ایران تا جدا کردن حساب از اپوزیسیون

محسن نامجو خواننده موسیقی پاپ که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به آمریکا مهاجرت کرده بود، با انتشار چند ویدئو از بازگشتش به ایران خبر داد.

وی در این مجموعه ویدئوها گفت: سلام دوستان، من محسن نامجو هستم. این ویدیو را زمانی مشاهده خواهید کرد که بنده یا در پرواز تهران هستم یا در خود خاک وطن، بعد از حدود ۲۰ سال. شرایط به گونه‌ای پیش رفته که همان‌طور که دو سه روز پیش در مصاحبه با سامانه بیلبورد عرض کردم، واقعاً به مرحله‌ای از زندگی رسیده‌ام که احساس می‌کنم بس است، کافی است؛ غربت برایم واقعاً تمام شد.

وی ادامه داد: هیچ تفاوتی ندارد که در ایران بتوانم کار موسیقی کنم یا فعالیت فرهنگی داشته باشم؛ مهم این است که در آنجا باشم، در وطن، کنار دوستانم، خانواده‌ام، خواهرانم و اقوامم، و بتوانم این چند صباحِ باقی‌مانده را در کنار آنها لذت ببرم. از هر دو نفرتان عذرخواهی می‌کنم؛ شهریار عزیز، سحر جان. امیدوارم من را درک کنید و بدانید که این تصمیم را دیر یا زود باید می‌گرفتم. می‌دانید که گردن من از مو باریک‌تر است و بابت هرگونه ضرر کاری و مالی، قطعاً مسئولیت به عهده بنده خواهد بود. مضاف بر اینکه، جنبه معنوی و حیثیتی نیز در میان است.

نامجو یادآور شد: بنده پیش از هر چیز از تک‌تک مخاطبان این موسیقی عذرخواهی می‌کنم. نخستین پیغام من برای مخاطبانی است که در طی چند روز آینده یا یک ماه آینده، در تورنتو، نیویورک و واشنگتن دی‌سی، بلیت‌های اجرای ما را تهیه کردند. مطمئنم این خبر برایشان بسیار سورپرایز است؛ از تک‌تک شما پوزش می‌خواهم. هزینه بلیت‌هایی که خریداری کردید، قطعاً به شما برگردانده می‌شود، اما من کماکان مخلص شما هستم و مترصد خواهم بود که ان‌شاءالله پس از روشن شدن تکلیف زندگی‌ام برای ایران و خارج از آن، دوباره به روی استیج برگردم و در خدمتتان باشم. و پیغام آخر برای همسر عزیزم است. تو در جریان بسیاری از اموری هستی که دیگران از آن بی‌خبرند و امیدوارم این تصمیم مرا درک کنی. مطمئنم بخشی از وجودت با من همراه است. برای من دعا کن که شرایط خوب پیش برود و ان‌شاءالله در کنار هم باشیم و تو نیز بتوانی بیایی و مثل یک شهروند معمولی رفت‌وآمد کنیم؛ چرا که این حق هر دوی ماست.

این خواننده موسیقی پاپ که طی ماه های گذشته واکنش هایی میهن پرستانه ای هم از خود در رسانه ها منتشر کرده بود، تصریح کرد: حرف آخر را با رسانه‌های اپوزیسیون دارم. بنده مفتخرم که در تمام این سال‌های اخیر، هم من شما را بایکوت کردم و هم شما مرا. اگر من در ایران به هزار جور بدبختی بیفتم، به ته جوی بیفتم یا به عرش اعلی برسم، شما کوچک‌ترین حقی ندارید که گزارشی درباره محسن نامجو پخش کنید. حساب من و شما سال‌هاست که از هم جداست و ما هیچ نسبتی با هم نداریم؛ چه از لحاظ اجتماعی، چه سیاسی و چه حتی هنری. البته که من در شما هیچ فهم هنری در این سال‌ها سراغ نداشتم. پس کاری به کار بنده و اخبار من نداشته باشید. اینکه چه بلایی قرار است سر من بیاید یا چه اتفاقات خوبی در انتظار من در ایران است، کوچک‌ترین ارتباطی به شما و رسانه و وب‌سایت‌تان ندارد. از شما بخیر، از ما به سلامت.