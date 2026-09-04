در فضای مجازی چه خبر است؟؛ از کنایه‌ معتمدی تا عذرخواهی بابک جهانبخش

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» ‌های مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی جالب توجه باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است. این اتفاق می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که در روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

محمد معتمدی؛ ماجرای «دست بالای دست» و علیرضا خمسه

محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی که از او می توان به عنوان یکی از فعال ترین هنرمندان در فضای مجازی یاد کرد، طی روزهای گذشته با انتشار یک استوری کنایه آمیز که مشخص بود نسبت به فرد یا افرادی است، نوشت:

یک تله تئاتری بود در دهه ۶۰ یا ۷۰ به نام «دست بالای دست» با بازی استاد علیرضا خمسه؛ چوپانی بود که باید می رفت به دادگاه. ولی چون سواد لازم برای صحبت کردن نداشت وکیلش به او یاد داده بود هرچی پرسیدند شما در جواب «بع بع (صدای گوسفند)» کن؛ حالا یک عده بدون اینکه بفهمند آدم ها در پست یا استوری چه می نویسند، وقتی می بینند فحشی چیزی به حکومت در آن نیست و طبعا از متن هم سر در نمی آورند یک فحشی می دهند و می روند. حداقل از یکی بپرسید که این چه نوشته؟! شاید اگر بفهمی تو هم موافقش باشی!!!

بابک جهانبخش؛ از پدرم عذرخواهی می کنم چون ...!

بابک جهانبخش خواننده موسیقی پاپ هم که این ماه ها کمتر در عرصه‌های اجرایی حضور پیدا کرده است با انتشاری یک استوری که چارچوب آن مرتبط با حوزه خانه و خانواده بود، نوشت:

اکثر پدرها گاهی حرف هایی می زنند یا توصیه هایی می کنند به خصوص در دوران نوجوانی و جوانی که در آن لحظه برای فرزندان نامفهوم است و عجیب یا سخت و غیرمنطقی به نظر می رسد. اما با گذشت زمان و با تجربه کردن سختی ها و رویدادهای زندگی (روزگار) منظور واقعی و حکمت آنها حرف ها آشکار می شود ...

اول اینکه من از پدر خودم عذرخواهم و دست بوسش هستم اگر جایی در جوانی قضاوتش کردم و خیلی جاها سرم به سنگ خورد و به تجربه خودم لطفا به توصیه بزرگترهاتون گوش کنید و احترام بگذارید. والدین شما امن‌ترین و قابل اعتمادترین و دلسوزترین افراد زندگی شما هستند و بی شک خیر و صلاح شما را می خواند. اگر در قید حیات هستند همین الان آنها را ببوسید و در آغوشتان بگیرید و اگر به جبرِ فانی بودن این دنیا، نیستند روحشان شاد برای شادی روحشان فاتحه‌ای بخوانید و نور به آرامستان های آنان ببارد.

محسن ابراهیم زاده؛ خوانندگی در ماشین و یک درخواست از طرفداران

محسن ابراهیم زاده که طی روزهای گذشته از تازه ترین تک آهنگ خود به نام «شب گردی» رونمایی کرده بود، با انتشار فیلمی که مشغول رانندگی در یکی از جاده های شمال کشور بود از انتشار تازه ترین موزیک خود به نام «فریاد از دلم» خبر داد.

وی نوشت: فریاد از دلم؛ برام از حستون نسبت به موزیک بنویسید. راستی هوای شهرتون بارونی شده؟ خوب ببینمتون همیشه.

رضا بهرام؛ و شرافت مرزی است میان آنچه می توان کرد و آنچه نباید

رضا بهرام از خوانندگانی که طی سال های اخیر توانسته طرفداران زیادی پیدا کند در تازه ترین پستی که همراه با عکسی از خود منتشر کرده بود، نوشت:

آدمی را نه آنچه کرده گاه آنچه از انجامش گذشته است معنا می کند ...

و شرافت مرزی است میان آنچه می توان کرد و آنچه نباید. تمام

وی طی ماه های گذشته هنوز تصمیمی برای برگزاری کنسرت نگرفته است اما چندی پیش تک آهنگ «همسفر» از آلبوم «نیمی از من» را پیش روی مخاطبان و طرفدارانش گذاشته بود.

آرمین قیطاسی؛ یک آهنگ، یک افسوس و یک احساس ناب

آرمین قیطاسی نوازنده سازهای بادی و رهبر ارکستر هم با انتشار یک تک آهنگ به نام «چهار راه استانبول» از حسرت ها و آرزویی سخت گفت که برای او دربرگیرنده یک احساس ناب بوده‌است.

وی نوشت: زمانی برای امرا چهره محبوب و ماندگار موسیقی ترکیه که همواره برای جایگاه هنری اش احترام بسیار قائلم، قطعه ای اختصاصی ساخته بودم. متاسفانه اما به دلیل دخالت های واسطه ها و حواشی غیرهنری، این اثر هرگز فرصت رسیدن به او را نیافت.

گاهی برخی آثار علی رغم نرسیدن به مقصد، ماهیت و احساس ناب خود را برای همیشه حفظ می کنند.

واکنش هنرمندان موسیقی به جنایت سیریک

همچنین در پی حمله بی رحمانه دشمن آمریکایی به روستای سیریک که منجر به شهادت مظلومانه تعدادی از هم وطنانمان در یک مجلس عروسی شد، برخی از هنرمندان و فعالان موسیقی از جمله محسن چاوشی و رضا صادقی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.